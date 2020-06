"Phó Chủ tịch" Park Seo Joon: Sở hữu khối tài sản khủng cùng niềm đam mê với siêu xe, liên tục dính tin đồn hẹn hò "tình cũ Lee Min Ho" Park Min Young

Trước khi gây tiếng vang với nhân vật "ông chủ Dambam" trong "Itaewon Class", Park Seo Joon từng trở thành mẫu chàng trai lý tưởng được nhiều bạn gái mê mẩn sau thành công của vai diễn "Phó Chủ tịch" trong "Thư ký Kim sao thế?".

Điển trai, sở hữu khối tài sản khủng

Sinh năm 1988 và sở hữu chiều cao 1.85m, Park Seo Joon luôn khiến các fan nữ phải "hò hét" mỗi khi nam tài tử xuất hiện. So với những đồng nghiệp cùng trang lứa, Park Seo Joon khởi nghiệp khá muộn. Lý do khiến Park Seo Joon ra mắt muộn hơn những người khác cũng là vì vào năm 19 tuổi nam tài tử đã quyết định nhập ngũ sớm. Nhắc tới lý do quyết định nhập ngũ sớm, Park Seo Joon từng chia sẻ vô cùng hài hước rằng, thời điểm đó anh không có việc gì để làm mà thấy bạn bè đi hết nên cũng tự ghi danh để đi cùng luôn cho vui.

Park Seo Joon với vai phụ trong "Dream High 2".

Park Seo Joon sở hữu body cùng chiều cao ấn tượng.

Park Seo Joon lần đầu ra mắt với vai trò diễn viên là khi tham gia một nhân vật phụ trong dự án truyền hình "Dream High 2". Tên tuổi của nam diễn viên "Thư ký Kim sao thế?" chỉ được biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia "A Witch's Love" và có những cảnh vô cùng "nóng" bên cạnh đàn chị lớn hơn 19 tuổi Uhm Jung Hwa. Tiếp sau là một loạt thành công đến với Park Seo Joon với những vai diễn trong "She Was Pretty" và "Kill Me, Heal Me". Tên tuổi của Park Seo Joon thực sự bùng nổ và bước lên hàng sao hạng A là nhờ thành công của vai diễn "Phó Chủ tịch" trong "Thư ký Kim sao thế?".

Park Seo Joon và cảnh tình cảm với đàn chị Uhm Jung Hwa.

Park Seo Joon và Park Min Young.

Sau vài năm gia nhập showbiz, ngôi sao Hàn có khối tài sản hàng triệu USD. Các hợp đồng quảng cáo của tài tử rơi vào khoảng 500 triệu won, ước tính với mỗi bộ phim, Park Seo Joon có thể kiếm được khoảng 1 tỷ Won (gần 19 tỷ đồng).

Theo ước tính của trang Trendcelebsnow và nhiều trang dự đoán độ giàu có của giới nghệ sĩ, giá trị tài sản ròng của Park Seo Joon tính đến năm 2019 có thể rơi vào khoảng 1 đến 5 triệu USD. Năm 2018, Park Seo Joon mua một căn hộ sang trọng ở Ritzvil Caelum 2, Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul. Thời điểm đó, Park Seo Joon mua căn hộ với giá 5,8 tỷ Won (khoảng 111,8 tỷ đồng). Ở thời điểm hiện tại, giá trị của căn hộ này đã tăng thêm nửa tỷ Won, tức là tổng giá trị lên đến 6,3 tỷ won (xấp xỉ 121,5 tỷ đồng).

Sự giàu có của Park Seo Joon còn được thể hiện qua thú chơi siêu xe. Nam tài tử đã chi một số tiền khủng để sở hữu một chiếc xe Maserati Quattroporte. Chiếc xe này có giá từ 181.060 USD đến 346.830 USD (khoảng từ 4,3 đến 8 tỷ đồng).

Liên tục dính tin đồn với các mỹ nhân hàng đầu Kbiz

Sau thành công của bộ phim "Thư ký Kim sao thế?", Park Seo Joon và Park Min Young liên tục dính tin đồn hẹn hò vì tình cảm quá mức mùi mẫn trên phim. Vào thời điểm kết thúc bộ phim, tờ Sports DongA bất ngờ đưa tin Park Seo Joon và Park Min Young đã bí mật hẹn hò được 3 năm, từ trước cả khi đóng chung “Thư Ký Kim sao thế?”. Thậm chí, tờ này còn dẫn lời 1 người quen trong ngành giải trí tiết lộ rằng, cặp đôi hẹn hò vô cùng cẩn trọng để tránh bị nghi ngờ và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư. Trước tin tức này, công ty đại diện của cả hai đã lên tiếng phủ nhận.

Bất chấp việc đại diện hai bên đã lên tiếng phủ nhận, các fan vẫn tích cực tìm kiếm bằng chứng cho thấy việc Park Seo Joon và Park Min Young là hoàn toàn có thật. Các fan cho rằng, nếu tinh ý có thể thấy trên trang Instagram cá nhân, cặp đôi nhiều lần mặc đồ đôi, check-in tại một địa điểm. Rồi tới việc, Park Seo Joon mặc áo bóng chày có in số trùng với ngày sinh của Park Min Young. Nam tài tử mặc áo số 34, trùng với số viết ngược ngày sinh của mỹ nhân họ Park - 4/3/1986.

Trước khi dính tin đồn hẹn hò với Park Min Young, Park Seo Joon từng bị đồn yêu đương mặn nồng với nữ diễn viên Baek Jin Hee. Vào năm 2013 sau khi cùng hợp tác trong phim "Gold, Appear", cặp đôi bị đồn hẹn hò. Thời điểm đó, Park Seo Joon gây chú ý khi mặc chiếc áo bóng chày mang số 28.

Không ít người khẳng định đó chính là "món quà tình yêu" mà Park Seo Joon dành cho bạn gái tin đồn Baek Jin Hee bởi cô nàng sinh ngày 8/2. Trước tin đồn trên, đại diện công ty hai bên đều lên tiếng phủ nhận và cho hay cả hai chỉ là đồng nghiệp.

Ngoài việc dính tin đồn với các mỹ nhân, Park Seo Joon thậm chí còn bị đồn thổi yêu đương đồng giới tài tử "Ký Sinh Trùng" Choi Woo Sik. Cả hai ngoài đời là những người bạn thân thiết. Park Seo Joon và Choi Woo Sik quen biết rồi trở nên thân thiết sau khi hợp tác trong "Gia đình rắc rối".

Tin đồn hẹn hò nổi lên sau khi cảnh "khóa môi" của cả hai trên phim được chia sẻ trên mạng xã hội. Cả hai còn thường xuyên tham gia các dự án phim của nhau với vai trò khách mời. Trước tin đồn "trời ơi đất hỡi" này, cả Park Seo Joon và Choi Woo Sik đều giữ thái độ im lặng. Dù dính nhiều tin đồn hẹn hò nhưng kể từ khi bước chân vào làng giải trí, Park Seo Joon chưa từng công khai bất cứ một chuyện tình nào.