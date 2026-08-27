Phó Chủ tịch FLC qua đời

Ngày 27/8, đại diện FLC cho biết, ông Nguyễn Michael Vũ, Phó Chủ tịch Tập đoàn, phụ trách mảng hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không, sinh ngày 4/4/1955, đã từ trần lúc 1h15 ngày 26/8/2026 tại tỉnh Gia Lai, hưởng thọ 72 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7h ngày 28/8 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai; lễ truy điệu diễn ra lúc 12h cùng ngày. Sau đó, lễ hỏa táng được tổ chức lúc 15h tại Trung tâm Hỏa táng Bình Định An Viên. Tro cốt của ông dự kiến được an vị ngày 29/8 tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM.

Đầu tháng 8/2026, Tập đoàn FLC kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao khi bổ nhiệm ông Michael Vũ Nguyễn làm Phó Chủ tịch Tập đoàn, phụ trách mảng hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/8/2026.



Việc ông Michael Vũ Nguyễn gia nhập FLC thu hút sự chú ý bởi vị lãnh đạo này có hơn 40 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực hàng không, đầu tư, phát triển kinh doanh và hợp tác quốc tế. Trước khi về FLC, ông từng giữ vị trí Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam.



Đáng chú ý, mối liên hệ giữa ông Michael Vũ Nguyễn và FLC đã xuất hiện từ trước khi quyết định bổ nhiệm được công bố. Ông là một trong những người tham gia kết nối FLC với đối tác Hoa Kỳ trong kế hoạch nghiên cứu đầu tư, nâng cấp hai sân bay Phù Cát và Pleiku.



Hơn 30 năm làm việc quốc tế trước khi đến Boeing



Theo hồ sơ do AmCham công bố, ông Michael Vũ Nguyễn tốt nghiệp cử nhân ngành Management Information Systems (MIS) tại Elizabethtown College, sau đó lấy bằng MBA chuyên ngành Finance & Management tại The Wharton School thuộc University of Pennsylvania.



Ông có khả năng sử dụng ba ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.



Trước khi gia nhập Boeing, ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực như hàng không, y tế, giáo dục và sản xuất. Quá trình nghề nghiệp của ông trải rộng tại Mỹ, châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á.



Trong lĩnh vực hàng không, ông từng là đại diện tại Việt Nam của Airport Development Corporation/Houston Airport System. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng chú ý trước khi ông chuyển sang đảm nhiệm các vị trí liên quan đến phát triển kinh doanh và hợp tác quốc tế.



Ông Michael Vũ Nguyễn cũng từng là đại diện tại Mỹ của hệ thống y tế Vinmec thuộc Vingroup.



Đến tháng 9/2021, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam, làm việc tại Hà Nội. Tại đây, ông phụ trách tăng cường hiện diện của Boeing tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các cơ hội kinh doanh và mở rộng hoạt động của tập đoàn hàng không Mỹ tại thị trường trong nước.



Bên cạnh công việc tại doanh nghiệp, ông Michael Vũ Nguyễn từng tham gia nhiều tổ chức có vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp Mỹ và quốc tế với Việt Nam.



Theo thông tin từ FLC, ông từng đảm nhiệm các vị trí như Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tại Việt Nam, Đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) và Chủ tịch AmCham Hà Nội.



Đây đều là những tổ chức có vai trò đáng kể trong hoạt động đối thoại chính sách, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư giữa Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp Hoa Kỳ.



Với quá trình làm việc kéo dài nhiều thập kỷ tại nhiều thị trường, ông Michael Vũ Nguyễn tích lũy kinh nghiệm trong các lĩnh vực hàng không, phát triển kinh doanh, quan hệ chính phủ và xúc tiến đầu tư. Ông cũng từng tham gia nhiều chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn, nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế.



Kết nối đối tác Mỹ với FLC trước khi nhận chức Phó Chủ tịch



Trước khi chính thức trở thành Phó Chủ tịch FLC, ông Michael Vũ Nguyễn đã tham gia vào một trong những kế hoạch đáng chú ý của tập đoàn trong lĩnh vực hạ tầng hàng không.



Thông qua sự kết nối của ông, FLC và HAS Development Corporation (HASDC) đã ký hợp đồng nguyên tắc liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Cảng hàng không Pleiku tại Gia Lai.



Sau thỏa thuận, hai bên phối hợp khảo sát thực địa và nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng hai sân bay theo phương thức đối tác công - tư (PPP).



Ngày 10/7/2026, kế hoạch này được tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương nghiên cứu.



Việc ông Michael Vũ Nguyễn sau đó được giao phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không tại FLC cho thấy kinh nghiệm quốc tế cùng mạng lưới quan hệ trong ngành hàng không của vị cựu Giám đốc Boeing Việt Nam nhiều khả năng sẽ được tập đoàn khai thác trực tiếp trong các kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng sân bay.﻿