Toàn cảnh vụ 22 khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Công an mời người tố cáo lên làm việc

Liên quan đến vụ du khách tố nhà hàng C.S ở Nha Trang "chặt chém", ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang xác nhận đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin có văn bản gửi cơ quan công an, mời người đăng tải thông tin lên làm việc.

Những ngày gần đây, vụ việc 22 du khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng ở Nha Trang khiến mạng xã hội xôn xao. Theo đó vào tối ngày 27/4, đoàn khách gồm 22 người đến quán hải sản C.S để ăn uống, trong đoàn có một người đại diện chọn món ăn, trước khi chọn món ăn và chế biến đều được nhân viên nhà hàng tư vấn kỹ, thỏa thuận và khách đồng ý giá trước khi chế biến.

Tuy nhiên, việc chọn món ăn và thỏa thuận giá là một người khác, khi tính tiền là một người khác. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng "bóc phốt" nhà hàng chặt chém du khách của một thành viên trong đoàn.

Hoá đơn hơn 42 triệu đồng của du khách tại nhà hàng hải sản C.S.

Chính quyền TP Nha Trang khẳng định không có chuyện "chặt chém" du khách, sẽ mời người tố cáo lên làm việc

Ngay khi sự việc gây xôn xao dư luận, UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã cử đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh phản ánh của du khách. Chia sẻ trên Vietnamnet ngày 30/4, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang thông tin: "Qua kiểm tra xác định giá cả là hợp lý, số tiền du khách phải thanh toán cao vì đoàn ăn hải sản lên đến hơn 20 người, nên không có việc "chặt chém" như thông tin mạng xã hội chia sẻ. Thành phố đã kiểm tra và sẽ giám sát việc này để khẳng định thương hiệu du lịch của TP Nha Trang".

Đoàn kiểm tra đối chiếu đơn giá trên hóa đơn bán lẻ phù hợp với giá niêm yết tại cơ sở. Đối chiếu giá mua vào, bán ra của các mặt hàng tại cơ sở, đoàn kiểm tra chưa phát hiện cơ sở bán hàng tăng giá bất hợp lý. So sánh với các cơ sở kinh doanh liền kề thì giá bán tại cơ sở tương đối phù hợp. Kiểm tra các loại cân trọng lượng đều có tem kiểm định và còn hiệu lực.

Trích xuất camera tại thời điểm phục vụ đoàn khách nêu trên, đoàn kiểm tra nhận thấy lượng khách hơn 20 người. Khách có đến khu vực hồ chứa hải sản để lựa chọn các món ăn. Lượng thức ăn đã chế biến trên bàn ăn còn thừa rất nhiều, được nhân viên nhà hàng đóng gói để khách mang về. Số lượng thực phẩm đã chế biến được cho là tương đối phù hợp với số tiền thanh toán và chưa có cơ sở xác định nhà hàng tăng giá bất hợp lý.

Cũng theo ông Phan Thanh Liêm, sự việc du khách phản ánh không đúng sự thật đã ít nhiều tạo hình ảnh không tốt cho TP Nha Trang, gây tranh cãi không đáng có. Từ thực tế này, UBND TP.Nha Trang đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin có văn bản gửi cơ quan công an sớm mời người tố cáo lên làm việc để có cơ sở xử lý tiếp theo.

Chủ quán hải sản C.S trả lại 12 triệu cho đoàn khách vì "chỉ muốn yên ổn làm ăn"

Về phía chủ quán hải sản C.S, theo thông tin trên Dân Trí, ông Vũ Quốc Khánh - quản lý nhà hàng xác nhận đã hoàn trả lại cho ông Đ.V.M. (du khách Bắc Giang - thành viên trong nhóm khách 22 người) 12 triệu đồng (tương đương khoảng 30% hóa đơn thanh toán).

Nói về nguyên nhân hoàn trả tiền, quản lý nhà hàng hải sản C.S. cho hay, khi nhà hàng đưa 2 con cá bò da giáp biển (8,8 kg) ra thì đoàn du khách cũng vừa gọi tính tiền, thứ hai là do mở quán ra chỉ muốn yên ổn làm ăn nhưng lại bị phản ánh trên mạng xã hội như vậy "cảm thấy rất phiền".

"Sau khi gọi món, các món khác đều được dọn lên nhanh chóng và đầy đủ, riêng 2 con cá bò da, do da nó dày lại to nên quán chế biến mất khoảng hơn 30 phút. Sau khi đưa cá lên thì khách cũng gọi tính tiền, khách phàn nàn lên món chậm nhưng nhân viên quán đã giải thích lý do và mong khách thông cảm, sau đó đã gói vào hộp cho họ đem về. Chúng tôi mở quán chỉ mong yên ổn làm ăn nên đã chuyển trả lại họ 12 triệu đồng" - ông Khánh cho biết.

Cũng theo ông Khánh, sau khi các thông tin đăng tải trên mạng xã hội, mặc dù đây là dịp lễ lớn, du khách về Nha Trang khá đông nhưng khách đến quán rất thưa thớt so với mọi khi.

Bảng giá hải sản được niêm yết tại quán.

Về phía đoàn du khách, ông Đ.X.M. cũng xác nhận đã nhận lại được 12 triệu đồng từ quán C.S. Cũng theo ông M., khi vào quán, ông gọi 10 con ốc đại dương và nhân viên báo giá là 620.000 đồng/ kg (khoảng 3 con/ kg), 2 đĩa mực, một đĩa tôm hấp. Ông M. cũng khẳng định menu không có giá và trên bể để ốc, tôm, mực cũng không có niêm yết giá.

Đến khoảng 10h cùng ngày (27/4), em ông M. là ông C. cùng một số người khác đến quán C.S. để tiếp tục ăn uống. Đoàn chỉ có 16 người vì khi vào quán có chụp hình và lưu lại. Vào quán ông C. đến gọi cá bò da, tôm hùm và các món khác.

Theo lời ông M., lúc đó nhân viên báo giá với ông C. là tôm hùm 1.800.000 đồng/ 2 kg , ông C. hỏi lại 900.000 đồng/ kg phải không thì nhân viên gật đầu và số lượng tôm hùm chỉ gần 3 kg chứ không phải gần 6 kg như trong hóa đơn.

"Đến 11h30 do đợi lâu, anh em đã uống bia no mà đợi mãi chẳng thấy thức ăn nên đã đứng lên gọi thanh toán để đi về thì quán dọn ra một loạt đồ ăn. Khi đang tranh cãi về việc chờ đồ ăn lâu thì có 2 người đàn ông ở ngoài vào hỏi "gọi ra không ăn giờ tính sao". Sau đó, chúng tôi bảo bỏ thức ăn vào túi ni lông để đem về và thanh toán tiền cho quán bằng hình thức chuyển khoản" - ông M. thuật lại. Ông cũng khẳng định, số lượng thức ăn đem ra bàn ít hơn so với trong hóa đơn.