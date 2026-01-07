Phó chủ tịch đón con đầu lòng với Quyên Qui là ai?

Tin vui đầu năm đang gây chú ý là thông báo sinh con của Quyên Qui. Trong livestream tối 5/1, khi netizen mong Quyên Qui công khai con đầu lòng thì cô thẳng thắn nói: "Đợi em bé lớn tí rồi chị show em bé nha, giờ em còn nhỏ quá”.

Cũng trong cuộc trò chuyện này, mỹ nhân Gia Lai chính thức giới thiệu nửa kia với cư dân mạng, thoải mái gọi “chồng”. Quyên Qui nói: “Tui có đăng hình mà mọi người. Đây là chồng chị. Ổng sống lowkey lắm, ổng không có hình, không có hình rõ mặt”.

Quyên Qui và nửa kia (Ảnh: IGNV)

Được biết nửa kia của Quyên Qui có tên viết tắt là N.T - một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực nightlight ở Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài vị trí phó chủ tịch công ty sở hữu nhiều nhà hàng và quán bar, người này còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng, trong đó có Karik. Song đúng như mô tả của Quyên Qui, chồng cô khá kín tiếng, không hoạt động nhiều trên MXH.

Trước đó - từ tháng 12/2025, Quyên Qui đã nhiều lần đăng ảnh và clip của nửa kia lên mạng.

Ngày 9/12, Quyên Qui đăng clip đi ăn omakase và chú thích: “Đi ăn với tin đồn”. Trong clip này, N.T thoải mái thơm má Quyên Qui. Đến ngày 21/12, cô đăng ảnh check-in dáng xinh dịp Giáng sinh nhưng lấp ló phía sau là ảnh cặp đôi ôm nhau thân thiết.

Quyên Qui nhiều lần giới thiệu chồng với cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Từ sau đó trở đi, Quyên Qui đăng nhiều hình ảnh và khoảnh khắc quay chụp cùng chồng. Chẳng hạn như dịp Giáng sinh, cặp đôi tặng nhau điện thoại mới. “Đi làm nhiều mệt mỏi quá. Anh quên mất bản thân. Từ giờ em sẽ luôn tạo bất ngờ tạo niềm vui cho 2 đứa mình nha” - mỹ nhân Gia Lai nói thêm.

Hiện tại, phía dưới các clip của cặp đôi, cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc. “Dễ thương quá vậy. Nhìn ổng bả cười đúng hạnh phúc luôn”, “Đề nghị anh chị up nhiều clip hơn nhé”, “Chúc hai anh chị luôn hạnh phúc và cố gắng vì nhau nhé”, “Bây giờ mà cưới nữa là ngon luôn”,... là một số lời nhắn từ netizen.

Khoảnh khắc đón Tết và giao thừa của cặp đôi (Ảnh chụp màn hình)

Quyên Qui (Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998, đến từ Gia Lai) là gương mặt quen thuộc với khán giả, đặc biệt là sau show hẹn hò Đảo Thiên Đường và đảm nhận một số vai diễn. Chính sự duyên dáng, ngoại hình nổi bật và cách nói chuyện tự tin đã giúp cô nhanh chóng tạo dấu ấn riêng và có lượng fan đông đảo trên mạng xã hội. Ngoài ra, Quyên Qui còn phát triển công việc người mẫu ảnh và sáng tạo nội dung.