Chủ tịch hãng bay Việt kết hôn với cô gái phố Hàng Đào, tỷ phú và phó giám đốc ngân hàng đến dự

Đỗ Vinh Quang (SN 1995) được biết đến là con trai út "bầu Hiển" - ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch SHB và Tập đoàn T&T. Hiện tại, anh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, đồng thời nắm giữ vai trò quản lý tại nhiều công ty con thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình.

Ngoài ra, từ khi 25 tuổi, Vinh Quang đã trở thành Chủ tịch CLB Hà Nội FC. Và mới đây khi ở tuổi 30, Vinh Quang lại tiếp tục gây bất ngờ khi nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines.

Đỗ Vinh Quang nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines mới đây

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nam doanh nhân trẻ còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (SN 1996). Cả hai từng nhận nhiều sự chú ý từ đám cưới hoành tráng đến cuộc sống đời thường sau khi về chung nhà.

Hôn lễ như cổ tích, khách mời cả nghìn người toàn doanh nhân, gia thế cô dâu chú rể gây choáng

Tháng 10/2022, "đám cưới cổ tích" của thiếu gia Đỗ Vinh Quang và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diễn ra tại Hà Nội. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở giữa trung tâm Hà Nội, được biết đây cũng là một trong những địa điểm sự kiện quen thuộc của Tập đoàn T&T Group.

Lễ đường của cặp đôi được trang trí như vườn cổ tích, toàn bộ đều được sử dụng hoa tươi, không gian sang chảnh. Chú rể có tiếng trong giới doanh nhân còn cô dâu lại là Hoa hậu được nhiều người yêu mến, chính vì vậy đám cưới của cặp đôi quy tụ nhiều gương mặt người nổi tiếng, khách mời VVIP.

Hỗn lễ 100% hoa tươi, tổ chức riêng tư, khách mời toàn VIP của cặp đôi

Bên cạnh đó, gia thể của Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh cũng từng khiến nhiều người trầm trồ khi ấy vì môn đăng hộ đối. Theo báo Tiền Phong, cặp đôi đều sinh ra và lớn lên trong gia đình ở khu phố cổ Hà Nội, coi trọng nền nếp gia phong, văn hóa truyền thống và đề cao giá trị của gia đình.

Nàng hậu sinh năm 1996 lớn lên trong căn nhà ở phố Hàng Đào - khu phố cổ Hà Nội, có mẹ là kỹ sư Hóa học, làm việc trong công ty dược và bố công tác ở lĩnh vực du lịch. Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ, mẹ là người phụ nữ truyền thống, nên cũng dạy cô từ nhỏ về nề nếp, cách ứng xử, học vấn và vẫn sở hữu những sự đảm đang, dịu dàng của một người phụ nữ. Cô cũng có lối sống giản dị, kín tiếng, dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng vẫn chọn sống trong căn nhà ở phố cổ cùng bố mẹ trước khi lấy chồng.

Căn nhà phố cổ của gia đình Đỗ Mỹ Linh

Còn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang, anh xuất thân từ gia đình giàu có, bố là tỷ phú và anh trai là Phó Tổng Giám đốc ngân hàng SHB. Tuy nhiên, Vinh Quang cũng có điểm chung với Đỗ Mỹ Linh khi anh cũng có tính cách tự lập, từng làm những công việc nhỏ trong Tập đoàn rồi mới dần dần thăng tiến.

Đỗ Vinh Quang (bên phải) và anh trai - Phó Tổng Giám đốc SHB nhận nhiều chú ý trong ngày đặc biệt

Bầu Hiển cũng từng gây sốt với khoảnh khắc "quẩy" nhiệt tình trong đám cưới con trai

Cuộc sống bên trong căn biệt thự mặt phố của vợ chồng Chủ tịch

Sau khi kết hôn, Đỗ Vinh Quang và vợ sống cùng đại gia đình 4 thế hệ trong biệt thự bề thế ở mặt phố, ngay giữa trung tâm Hà Nội. Cả hai vẫn được xem là cặp đôi quyền lực nhưng kín đáo, ít khoe khoang.

Tháng 7/2023, nam doanh nhân và vợ đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, cả hai đều giữ kín diện mạo của ái nữ, cũng không chia sẻ quá nhiều mà chỉ tập trung vào cuộc sống, công việc của hai vợ chồng. Đến khi con gái 2 tuổi, Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh mới chính thức công khai trên mạng xã hội. Từ đó đến nay, cặp đôi có phần thoải mái hơn trong việc đăng tải hình ảnh của ái nữ.

Vợ chồng Chủ tịch có cuộc sống hôn nhân cực viên mãn

Cả hai sống trong biệt thự bề thế, tọa lạc ở "khu đất vàng" giữ trung tâm Hà Nội

Được biết ngoài vai trò vợ đảm, nàng dâu hào môn còn là hậu phương vững chắc cho chồng. Đỗ Mỹ Linh hiện là Phó Chủ tịch một công ty con trong hệ sinh thái T&T Group của gia đình chồng, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và bất động sản thương mại.

Dù chưa từng “flex” nhà giàu, xế hộp đắt tiền hay những món đồ hiệu sang chảnh nhưng nhìn cuộc sống của cặp đôi ai cũng phải nể. Chồng là Chủ tịch hãng bay, vợ cũng là Phó Chủ tịch công ty kiêm Đại sứ thương hiệu. Cả hai thường xuyên đồng hành chung tại các sự kiện bóng đá, hoạt động từ thiện cũng như sự kiện của Tập đoàn.

Cặp vợ chồng quyền lực nhưng cực giản dị, kín tiếng

Hôn nhân viên mãn, ngọt ngào sau 3 năm về chung nhà

So với anh trai của mình, Đỗ Vinh Quang cũng có phần ít chia sẻ hơn trên truyền thông. Song dù bận rộn, nam doanh nhân vẫn thường đăng tải hình ảnh vợ, con và dành những lời yêu thương, ngọt ngào. Nam doanh nhân thành đạt trên thương trường nhưng khi về nhà, Đỗ Vinh Quang tự tay chăm sóc con gái nhỏ. Anh cũng dành thời gian để chơi đùa vui vẻ cùng con, cưng chiều vợ.

Nhiều người bày tỏ 3 năm làm dâu hào môn, kết hôn cùng chồng giàu có, Đỗ Mỹ có cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, vợ Đỗ Vinh Quang cũng hiếm khi chia sẻ thông tin đời tư trên MXH. Song, đó lại chính là điều khiến cộng đồng mạng yêu thích vợ chồng Chủ tịch vì lối sống nề nếp, giản dị, không phô trương.

