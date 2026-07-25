Chiều 24/7, Hội nghị KOL và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ lãnh đạo các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia cùng đông đảo nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như: Đại tá - NSND Tự Long, Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Thanh Thủy, doanh nhân Hannah Olala (tên thật Hannah Nguyễn), diễn viên Thu Quỳnh, MC Khánh Vy, Lê Bống, Đặng Thu Hà,...

Tại đây, các khách mời đã cùng chia sẻ góc nhìn về trách nhiệm của người làm nội dung trong bối cảnh môi trường số ngày càng phát triển, đồng thời lan tỏa thông điệp xây dựng không gian mạng văn minh, an toàn và đáng tin cậy.

Đại tá - NSND Tự Long

MC Khánh Vy

MC Sơn Lâm

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB - Đỗ Quang Vinh có mặt tại sự kiện

Trong số những khách mời tham dự, Hannah Olala là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Không chỉ được biết đến với vai trò doanh nhân, cô còn là nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực lifestyle, làm đẹp và kinh doanh, sở hữu cộng đồng người theo dõi lớn trên nhiều nền tảng.

Sau nhiều năm hoạt động, Hannah Olala xây dựng hình ảnh gắn với những nội dung chia sẻ về phát triển bản thân, kinh doanh và phong cách sống, đồng thời thường xuyên tham gia các diễn đàn dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung.

Khi được hỏi về kỷ nguyên AI, những thông tin thật - giả trên MXH, doanh nhân Hannah Olala bày tỏ: “Thú thật mình cũng chưa có câu trả lời cụ thể cho việc này bởi bản thân mình là người bị giả mạo nhiều nhất trên MXH. Mình hi vọng thông qua sự kiện cũng như CLB niềm tin số sẽ có những quy định rõ ràng, bảo vệ được cả những người sáng tạo nội dung để có thể yên tâm hoạt động trên không gian mạng”.

“Ngoài ra, với bản thân các nhà sáng tạo nội dung trên mạng cũng cần xây dựng một môi trường văn hóa số nhiều sáng tạo, giá trị cho xã hội. Mình nên có chiến lược cho việc làm nội dung tích cực, bền vững thay cho những nội dung câu view, câu like như vậy mới có thể hoạt động lâu dài”, Hannah Olala nói thêm.

Doanh nhân Hannah Olala

Bên cạnh đó, Đặng Thu Hà - thành viên team Schannel cũng mang đến góc nhìn từ phía đơn vị sáng tạo nội dung chuyên nghiệp: “Đối với mình cũng như Schannel thì chúng mình luôn hướng đến việc làm nội dung sạch dù mình làm giải trí hay đưa thông tin, phải kiểm định chính xác nguồn tin, chứ không vì câu view mà đưa tin chưa kiểm chứng.

Do đó khi được tham gia vào CLB Niềm tin số Thủ đô, cảm thấy mình sẽ được dẫn dắt, chỉ hướng một cách bài bản hơn. Bên cạnh đó sẽ có những người hỗ trợ, đồng hành cùng nên vô cùng yên tâm và thoải mái trong việc làm nội dung trên MXH”.

Đặng Thu Hà cũng cho hay bản thân các KOL, người nổi tiếng, làm nội dung trên mạng đều cần đảm bảo thuần phong mỹ tục, đúng văn hóa Việt Nam hoặc mang được những nét đẹp của đất nước lan tỏa nhiều nhất.

Về vấn đề deepfake, AI, tin giả, Đặng Thu Hà chia sẻ thêm: “Với mình thì đây cũng là trách nhiệm của bản thân của người làm nội dung. Khi có bất kỳ tin giả, sử dụng AI hình ảnh của mình thì đó là trách nhiệm của mình cần cảnh báo, đưa tin cho người xem để mọi người cảnh giác và có thông tin chính xác từ phía mình để yên tâm, tin thưởng. Cũng như khi có CLB Niềm tin số Thủ đô thì mình sẽ được bảo vệ hơn, được tin tưởng, giao cho những trọng trách và cũng như có thêm những sự hỗ trợ kịp thời”.

Nhà sáng tạo nội dung Đặng Thu Hà

Với thông điệp “Trọn niềm tin số - Kiến tạo tương lai”, Hội nghị KOL và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô hướng tới mục tiêu tháo gỡ các rào cản pháp lý, lan tỏa giá trị tích cực và xây dựng môi trường số văn minh, an toàn. Sự kiện là diễn đàn thường niên cấp thành phố của Hà Nội, hướng tới xây dựng cơ chế kết nối bền vững giữa cơ quan quản lý với các nghệ sĩ tên tuổi, cộng đồng sáng tạo nội dung, doanh nghiệp truyền thông và các nền tảng số cùng hội tụ, kết nối và lan tỏa sức mạnh, trách nhiệm số, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa và Niềm tin số cho cộng đồng.

Nhà sáng tạo nội dung Lê Bống

Diễn viên Bảo Hân