Diễn viên duy nhất bị in ảnh lên tiền âm phủ, khán giả Việt Nam ai cũng nhớ mặt

Tây Du Ký là bộ phim kinh điển của Trung Quốc, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Trong phần 2 của bộ phim, đạo diễn đã trao vai Ngọc Hoàng cho diễn viên Vương Vệ Quốc - khi đó chưa thực sự quá nổi tiếng, nhưng lại được cho là sở hữu khí chất đặc biệt hiếm có.

Ngay khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Vương Vệ Quốc nhanh chóng chinh phục khán giả nhờ thần thái uy nghi, gương mặt nam tính và phong thái đĩnh đạc. Hình tượng Ngọc Hoàng do ông thể hiện được yêu mến đến mức khán giả ưu ái gọi ông là "Ngọc Hoàng đẹp trai nhất màn ảnh", một danh xưng hiếm hoi với vai diễn vốn thường bị xem là khô cứng, ít đất diễn.

Ít ai biết rằng trong Tây Du Ký, Vương Vệ Quốc không chỉ đảm nhận một mà tới ba vai diễn hoàn toàn khác biệt: Ngọc Hoàng, yêu quái Sư Đà Lĩnh và Bạch Tượng tinh. Việc hóa thân linh hoạt từ thần tiên tối cao đến yêu quái dữ tợn cho thấy nền tảng diễn xuất sân khấu rất vững của nam diễn viên.

Tuy nhiên, chính vì vào vai Ngọc Hoàng quá đạt, hình ảnh của Vương Vệ Quốc dần bị "đóng khung" trong mắt công chúng. Câu chuyện khiến nhiều người rùng mình nhất xảy ra khi ông trở về quê bái tổ tiên và phát hiện chân dung của mình trong vai Ngọc Hoàng được in trên tiền vàng mã. Hóa ra, các cơ sở sản xuất vàng mã đã lấy luôn hình ảnh Ngọc Đế trong Tây Du Ký làm hình mẫu, mà không hề xin phép.

Dù vô cùng bức xúc vì cho rằng việc gắn hình ảnh cá nhân với tiền âm phủ mang ý nghĩa xui xẻo, Vương Vệ Quốc cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận cho qua. Ở thời điểm đó, việc truy tìm nguồn gốc hay "thủ phạm" gần như là điều bất khả thi.

Sinh năm 1955, Vương Vệ Quốc là thành viên của Viện Kịch nói Trung Quốc, xuất thân từ sân khấu kịch chính thống. Trước khi theo nghiệp diễn, ông từng có thời gian mưu sinh bằng việc buôn bán ngoài chợ. Nhờ ngoại hình nổi bật, gương mặt sáng và khí chất hơn người, Vương Vệ Quốc nhanh chóng được chú ý khi bước chân vào làng giải trí, thường được giao những vai có địa vị cao như quan lại, hoàng đế, thần tiên.

Dù không phải ngôi sao hạng A, Vương Vệ Quốc vẫn được khán giả nhiều thế hệ nhớ mặt, đặc biệt là tại Việt Nam - nơi Tây Du Ký được phát sóng đi phát sóng lại suốt nhiều năm. Với không ít người, chỉ cần nhắc đến Ngọc Hoàng trên màn ảnh, gương mặt của ông gần như là hình ảnh đầu tiên hiện lên trong ký ức.

Ngoài Tây Du Ký, Vương Vệ Quốc còn góp mặt trong khá nhiều phim truyền hình Trung Quốc, chủ yếu là các tác phẩm cổ trang - lịch sử như Bảo Liên Đăng Tiền Truyện, Ngô Thừa Ân dữ Tây Du Ký, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Bích Huyết Kiếm, Ngạo Kiếm Giang Hồ, Truyền Kỳ Lý Thế Dân... Nhìn chung, sự nghiệp của Vương Vệ Quốc gắn liền với hình tượng "vai lớn - khí chất lớn".