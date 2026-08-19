Phim Trung Quốc xem thì hối hận 86 phút, không xem thì hối hận cả đời: Đang quá viral vượt mặt cả loạt bom tấn

Ngưu Lai đang là một trong những hiện tượng kỳ lạ bậc nhất phòng vé Trung Quốc, bên cạnh Thư Tình Gửi Bà Ngoại. Ekip sản xuất phim chỉ có vỏn vẹn 2 người: đạo diễn Tín Vũ Manh và mẹ anh, bà Tôn Lệ Phương. Hai mẹ con đã dành tới 5 năm để hoàn thành tác phẩm. Một người bạn của đạo diễn Tín Vũ Manh, thấy anh quá đam mê với việc làm phim hoạt hình, đã tìm cách giúp bộ phim có cơ hội ra rạp. Vốn dĩ, cả hai chỉ làm phim vì đam mê, không ôm ấp quá nhiều hy vọng, nhưng cuối cùng tác phẩm lại bất ngờ tạo nên một cơn sốt.

Ngưu Lai sẽ ra rạp tại Singapore từ ngày 1/9. Đây là bằng chứng cho thấy đây thực sự là một tác phẩm thành công.

Phim được sản xuất với kinh phí rất thấp. Con số cụ thể không được công bố và được cư dân mạng Trung Quốc ước tính ở nhiều mức khác nhau, nhưng được cho là không quá 160.000 NDT. Tuy nhiên, bộ phim lại thu về doanh thu khủng. Ban đầu, trong cả một tuần phim chỉ kiếm được khoảng 700 NDT, nhưng sau đó có thời điểm thu tới 6 triệu NDT chỉ trong 2 ngày. Doanh thu mới nhất đã chạm mốc 20 triệu NDT.

Độ hot của Ngưu Lai thậm chí vượt xa nhiều bom tấn đã và đang được chiếu tại phòng vé Trung Quốc. Đáng nói, một blogger đưa tin rằng nhiều dự án điện ảnh lớn có doanh thu thực tế còn thấp hơn mức dự đoán dành cho Ngưu Lai. Có thể kể tới Tiểu Thư Rubik có Dương Tử Quỳnh và Lưu Hạo Nhiên, Trong Rừng Có Rừng có Vu Hòa Vĩ và Cao Viên Viên, hay Mã Đằng, Đừng Đi có Lâm Canh Tân và Tống Thiến.

Đồ họa của phim bị trêu là "thẩm mỹ 100 năm trước", nhưng trải nghiệm xem lại là có một không hai.

Trên mạng xã hội, khán giả đang nói đùa rằng Ngưu Lai là một bộ phim xem thì hối hận 86 phút, không xem thì hối hận cả đời. Xem thì hối hận 86 phút có lẽ là bởi đồ họa của phim xấu đến mức tàn canh gió lạnh. Thế nhưng, không xem thì hối hận cả đời lại bởi bộ phim mang đến một trải nghiệm có một không hai. Khán giả không chỉ được thỏa mãn trí tò mò, xem thử bộ phim này xấu đến mức nào, mà sự vô tri của nó cũng mang đến những tràng cười sảng khoái. Bằng chứng là có không ít khán giả đã chia sẻ lại bầu không khí náo nhiệt trong rạp.

Trong ấn tượng của nhiều người, có thể thành công của Ngưu Lai đơn giản đến từ việc nó quá tệ, khiến người ta tò mò phải đi xem thử xem nó có thể tệ đến mức nào. Thậm chí, có người còn đặt câu hỏi tại sao một bộ phim dở tệ đến thế lại có thể vượt qua khâu kiểm duyệt. Tuy nhiên, trên thực tế, nội dung của Ngưu Lai có lẽ không kém thuyết phục như nhiều người vẫn nghĩ.

Một bài review chi tiết về phim đang được netizen truyền tay nhau đã đưa ra những nhận xét khá tích cực. Đáng nói, đây không phải một bài viết thấy phim nổi tiếng rồi mới chạy theo để khen, mà đã được đăng từ khi doanh thu của Ngưu Lai còn chưa chạm mốc 1 triệu NDT.

Ngưu Lai xoay quanh câu chuyện về chú bê con tên Ngưu Lai, một nhân vật nhút nhát và thiện lương, cùng hành trình trưởng thành khi cậu phải vượt qua nhiều biến cố khắc nghiệt. Thế nhưng sau tất cả, mọi chuyện hóa ra chỉ là một giấc mơ. Ngưu Lai có mẹ là chỗ dựa, có người bạn thân Báo La, và còn có một chú chim luôn mang đến những thông tin xui xẻo - nhân vật đóng vai trò dẫn chuyển, báo hiệu những khúc cao trào của câu chuyện.

Đồ họa xấu khó tin nhưng sự thật là với nhiều người, phim mang đến trải nghiệm xem rất độc đáo.

Phim được đánh giá là vừa đề cập đến sự hy sinh, vừa có tình bạn, sự trưởng thành và lột xác. Với những khán giả là trẻ em, hay những người đơn thuần xem vì tò mò, xem để tìm kiếm tiếng cười, nội dung đơn giản của phim hoàn toàn có thể thỏa mãn những nhu cầu đó. Nhưng với những ai muốn tìm kiếm một bộ phim để suy ngẫm, Ngưu Lai cũng không hẳn chẳng có gì đọng lại. Hơn nữa, kịch bản của phim thực ra được triển khai khá trọn vẹn.

Dưới đây là một đoạn nhận xét của người viết bài:

"Lúc xem đến khoảnh khắc tỉnh mộng cuối phim, tôi trực tiếp đơ luôn. Phản ứng đầu tiên là muốn mắng một câu: Cái quỷ gì vậy?

Nhưng rồi nhớ lại từ đầu tôi vốn ôm tâm thế đi xem phim rác mà, thế là lại bắt đầu nghĩ: Suốt cả một chuyến phiêu lưu kinh tâm động phách, sinh ly tử biệt, nhân vật chính từng bước trưởng thành, từng bước trở nên mạnh mẽ, kết quả tất cả chỉ là một giấc mơ của chú bê con.

Nhưng quay đầu ngẫm kỹ lại, tự nhiên lại thấy cực kỳ chạm đến ta. Nó giống hệt vô số lần ảo tưởng của những người bình thường như chúng ta. Chúng ta luôn mong mình có thể chỉ sau một đêm mà hoàn toàn lột xác, giải quyết hết mọi chuyện phiền lòng, tưởng tượng mua nhà thuận lợi, tưởng tượng mọi chuyện như ý. Nhưng vừa mở mắt ra, vẫn phải đối mặt với một đống hiện thực vụn vặt như lông gà đầy đất.

Giúp khán giả tìm được niềm vui thực sự và chạm đến nỗi niềm của nhiều người, đó là những thành công của Ngưu Lai.

Giấc mơ đẹp có thể chữa lành tâm trạng tồi tệ trong chốc lát, nhưng không thể thay thế cuộc đời thật sự. Nó cũng giống hệt tâm trạng tôi hôm nay khi tới xem bộ phim này, tạm thời ném một đống chuyện phiền lòng sang một bên, chìm vào bộ phim để vui vẻ một phen. Đến lúc cuộc tàn, phim hết, vẫn phải quay về nghiêm túc tính toán xem những ngày sau nên sống thế nào.

Cái kết này hoàn toàn khớp với tâm trạng của một người bình thường, cũng cực kỳ khớp với tâm trạng của tôi! Cả rạp toàn là những người tới tìm vui, tiếng cười vang khắp nơi. Lúc bước vào rạp, mọi người nhìn nhau, trong mắt ai cũng có một vẻ trêu chọc rất vi diệu:

- Tôi có bệnh.

- Ồ, hóa ra bạn cũng có.

Trong cái thời đại đầy lo âu và áp lực này, cho dù sống có mệt đến đâu, vẫn luôn có một số người cố gắng tìm chút niềm vui, tranh thủ một khoảnh khắc để cười ha ha.

Thế là đủ rồi. Bộ phim thậm chí không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ngay lúc này, tất cả chúng ta đều rất vui.

Cho nên, cho dù nó là phim xem cho vui, cho dù nó là phim rác, nhưng tôi thật sự thăng hoa nha các bạn. Ít nhất tối nay, tôi cảm thấy bộ phim rác này đáng tiền vé! Thậm chí, xét riêng về kịch bản thương mại, nó còn là một kịch bản không hề tệ, câu chuyện được triển khai rất trọn vẹn".

(bản dịch của fanpage Rổ Dưa Cbiz)