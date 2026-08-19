Nổ drama ngày Thất tịch: Mỹ nam 2K2 hot nhất showbiz bị tố hành hung bạn gái, 1 hot girl đích thân "bóc phốt" khắp Instagram

Ngày 7/7 âm lịch hằng năm được biết đến với tên gọi Thất Tịch, bắt nguồn từ câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ trong văn hóa Á Đông. Đây được xem là ngày tình yêu của các cặp đôi ở nhiều nước châu Á, nhưng trừ nam diễn viên Hong Min Gi. Ngay trong sáng 19/8, 1 hot girl - influencer có 20.000 người theo dõi trên MXH Hàn Quốc (tạm gọi là A.) đã đăng đàn tố cáo nam diễn viên có hành vi bạo lực trong lúc yêu đương.

Cô A. đã đưa ra hàng loạt cáo buộc nhắm vào Hong Min Gi như đe dọa, đánh đập, xâm phạm đời tư, lái xe khi say gây thương tích. Theo hot girl, Hong Min Gi mắc chứng đa nghi, lúc nào cũng cho rằng cô có người đàn ông khác nên từng gọi hơn 40 cuộc điện thoại chất vấn, lén lút đọc tin nhắn KakaoTalk trên điện thoại của cô. Trong quá trình đó, nam diễn viên sinh năm 2002 đã buông lời đe dọa. Sau đó, Hong Min Gi còn "tác động vật lý" mạnh vào cổ, vai và xô đẩy cô. Không chỉ vậy, cô A. còn tố cáo Hong Min Gi từng lái xe trượt điện (kickboard) chở cô trong tình trạng say rượu, gây tai nạn khiến cô bị thương nặng. Nữ influencer cũng đính kèm những hình ảnh vết thương mà cô gặp phải sau vụ tai nạn.

1 hot girl - influencer có 20.000 người theo dõi đã tố cáo Hong Min Gi có hành vi đe dọa, đánh đập, xâm phạm đời tư, lái xe khi say gây thương tích cho cô trong lúc yêu đương. Ảnh: Instagram.

Để chỉ rõ đối tượng bị tố cáo chính là Hong Min Gi, cô A. chẳng ngần ngại đăng ảnh, gắn thẻ tài khoản của nam diễn viên cùng tài khoản SNS của công ty quản lý Fable Company vào bài "bóc phốt" của mình kèm dòng trạng thái: "Câu chuyện ở story trước chính xác là nói về người đàn ông nổi tiếng này". Việc 1 hot girl - influencer có 20.000 người follow công khai nhắc tên thật, kèm văn bản pháp lý để vạch trần Hong Min Gi có hành vi bạo lực gây xôn xao MXH.

Tuy nhiên, đến hiện tại, đây chỉ mới là cáo buộc một chiều của cô A., còn Hong Min Gi chưa lên tiếng phản hồi. Trong khi đó, công ty quản lý Fable Company của nam diễn viên cho biết đang trong quá trình xác minh tính chuẩn xác của sự việc. Nếu lời tố cáo của cô A. là thật, Hong Min Gi đối mặt với tình cảnh sụp đổ hình tượng "trai ngoan" và sự nghiệp mới chớm nở.

Người tố cáo đăng ảnh, gắn thẻ tài khoản MXH của Hong Min Gi và công ty quản lý của anh vào bài "bóc phốt". Ảnh: Instagram.

Hong Min Gi sinh năm 2002, đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Seoul (Seoul Institute of the Arts). Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2020, và gây ấn tượng với hình ảnh thư sinh, hiền lành. Năm 2024, tên tuổi của Hong Min Gi bùng nổ sau khi vào vai thời trẻ của nhân vật Seok Ji Won (tài tử Joo Ji Hoon thủ vai nhân vật lúc trưởng thành) trong bộ phim Love Your Enemy. Vai diễn ấy giúp Hong Min Gi trở thành gương mặt diễn viên gen Z được săn đón ở showbiz Hàn. Những năm qua, anh lần lượt ghi dấu ấn với các phim như Study Group, Crushology 101, Trigger, To My Beloved Thief, Doctor on the Edge. Hong Min Gi vừa hoàn tất quá trình quay dự án Study Group 2 thì đã dính vào scandal tình ái nghiêm trọng.

Hong Min Gi là mỹ nam gen Z đang lên của showbiz Hàn. Ảnh: Osen.

Ảnh: KoreaBoo