Câu chuyện tình của Hồ Quỳnh Hương và doanh nhân Hoàng Công Thành không bắt đầu bằng tiếng sét ái tình mà bằng một cuộc gặp gỡ giản dị qua người quen vào năm 2016, khi cả hai đều đang ở giai đoạn nhiều biến động của cuộc đời.

Lúc đó, Hồ Quỳnh Hương đang vật lộn với trầm cảm sau khi bị miệt thị ngoại hình, ngừng hát và chuyển hướng kinh doanh. Doanh nhân Hoàng Công Thành cũng vừa trải qua biến cố, mất niềm tin vào tình yêu. Một người năng động, cá tính mạnh, một người sống nội tâm, kiệm lời, sâu sắc. Thoạt nhìn là hai tính cách trái chiều, nhưng bên dưới là sự đồng điệu hiếm có về giá trị sống: cùng yêu thiên nhiên, ăn thuần chay, và hướng đến cuộc sống an lạc.

Vợ chồng Hồ Quỳnh Hương kể lại rằng họ làm bạn trước, rồi trở thành đối tác kinh doanh. Khi nữ ca sĩ quyết định mở quán đồ chay, Hoàng Công Thành cũng cùng tham gia và từ đó, hai người dần nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Tại lễ cưới, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: "Với thời gian mình biết nhau 9 năm, mình đã làm những người bạn, mình là những người đồng nghiệp, là đối tác, sau đó mình là trên tình bạn, dưới tình yêu. Rồi mình thành tri kỷ, rồi mình quyết định yêu nhau và cuối cùng quyết định là vợ chồng."

Chiều 15/5/2025, hôn lễ của Hồ Quỳnh Hương và doanh nhân Hoàng Công Thành chính thức diễn ra tại Đảo Rều, Quảng Ninh, địa điểm gắn bó nhiều kỷ niệm với cô dâu, giữa không gian ngoài trời ngập tràn hoa tươi.

Đây là một trong những đám cưới thuần chay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, bởi doanh nhân Hoàng Công Thành đã ăn chay trường suốt 20 năm, còn Hồ Quỳnh Hương duy trì lối sống này 15 năm. Tiệc cưới chỉ khoảng 150 khách mời là bạn bè thân thiết và gia đình, với dàn phù dâu phù rể là những cái tên quen thuộc của showbiz Việt: Lý Nhã Kỳ, Thiều Bảo Trâm, Myra Trần, Vương Anh Tú, Lê Việt Anh.

Ngày trọng đại cũng là lần đầu cặp đôi tiết lộ với công chúng về con trai chung. Bé Táo, tên thân mật của cậu con trai năm đó 2 tuổi, là kết quả tình yêu của vợ chồng sau 5 năm gắn bó. Khoảnh khắc gia đình 3 người xuất hiện bên nhau nhận được nhiều sự chú ý từ khách mời.

Những lời thề nguyện trong đám cưới để lại nhiều cảm xúc. Chú rể Hoàng Công Thành xúc động: "Em ở đó giúp anh trân trọng bản thân và yêu anh ngay cả khi anh chưa biết yêu chính mình. Đó là điều quý giá nhất trong những gì chúng ta đã có." Đáp lại, Hồ Quỳnh Hương nghẹn ngào: "Trước khi gặp anh, em không tin rằng thế giới này có người yêu em như vậy."

Doanh nhân Hoàng Công Thành sinh năm 1978, hơn vợ 2 tuổi. Anh không phải gương mặt quen thuộc với truyền thông, cũng không thuộc nhóm "đại gia showbiz". Chính sự giản dị, tinh tế và khiêm tốn ấy lại trở thành điều đặc biệt mà Hồ Quỳnh Hương trân trọng.

Với người hâm mộ theo dõi các chương trình của nữ ca sĩ, hình ảnh ông xã ngồi dưới khán phòng dõi theo từng tiết mục đã dần trở nên quen thuộc. Tại live concert "Phòng khách 3 thế hệ" diễn ra ở Nhà hát Hồ Gươm, doanh nhân Hoàng Công Thành có mặt từ sớm để theo dõi và cổ vũ vợ. Sau khi Hồ Quỳnh Hương bước xuống giao lưu khán giả, anh trao tặng cô bó hoa chúc mừng – khoảnh khắc bình dị nhưng khiến nhiều người xúc động.

Hồi tháng 5/2025, chồng Hồ Quỳnh Hương đồng hành cùng vợ trong chuyến biểu diễn tại chương trình mừng Đại lễ Phật đản ở Đà Lạt. Nữ ca sĩ chia sẻ hạnh phúc khi được ông xã kề cận, chăm lo từng chút một.

Sau một năm kết hôn, vợ chồng Hồ Quỳnh Hương duy trì sự gắn kết trong lối sống hàng ngày. Nữ ca sĩ thường tự tay vào bếp nấu những món chồng yêu thích như cơm tấm chả chay. Cả hai cùng ngồi thiền, uống trà chiều khi rảnh rỗi, kể nhau nghe chuyện công việc. Mỗi khi cô đi diễn tỉnh, cả hai thường kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan cảnh đẹp địa phương. "Việc ở bên nhau mỗi ngày là cách chúng tôi vun đắp tình cảm", Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

Cặp đôi cũng cùng nhau tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Vinh dự và hạnh phúc khi vợ chồng Hương được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự kiện thiện nguyện ý nghĩa."

Ở giai đoạn hiện tại, Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, đằm thắm và tràn đầy năng lượng tích cực. Bên cạnh giọng hát giàu nội lực đã trở thành dấu ấn riêng, cuộc sống hôn nhân bình yên cùng sự đồng hành của gia đình đang khắc họa hình ảnh một nữ nghệ sĩ tìm được sự cân bằng thực sự vừa thăng hoa trên sân khấu, vừa viên mãn trong cuộc sống.



