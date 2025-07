Mới đây, Vân Hợp đã công bố báo cáo chính thức của giai đoạn 6 tháng đầu năm 2025. Đáng chú ý, Đại Phụng Đả Canh Nhân gây ấn tượng với thành tích phim có tổng lượt xem tích lũy cao nhất.

Kỹ xảo hoành tráng trong phim Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Thời điểm phát sóng, Đại Phụng Đả Canh Nhân vướng phải nhiều ý kiến trái chiều, từ chuyện diễn xuất và giọng thoại của Vương Hạc Đệ bị chê bai, cho đến những điểm trừ trong kịch bản khi biên kịch mang đến thay đổi không hợp lý so với nguyên tác. Dẫu vậy, mặc cho những tranh cãi thì tổng lượt xem tích lũy của Đại Phụng Đả Canh Nhân vẫn lên tới con số 1,93 tỷ - cao hơn những cái tên xếp sau trong top 5 là Tàng Hải Truyện (1,82 tỷ), Quốc Sắc Phương Hoa (1,51 tỷ), Bạch Nguyệt Phạn Tinh (1,50 tỷ) và Sáu Chị Em (1,35 tỷ).

Dù vấp phải những ý kiến trái chiều, thế nhưng Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ vẫn là bộ phim có tổng lượt xem tích lũy cao nhất nửa đầu năm 2025.

Bên cạnh đó, nam chính Hứa Thất An do Vương Hạc Đệ thủ vai cũng nằm trong số 6 nhân vật có chỉ số thống trị màn ảnh (ngày). Cụ thể, nhân vật này nắm giữ vị trí thứ 2 với chỉ số hơn 700 nghìn được ghi nhận vào ngày 12/1/2025.

Ngoài ra, ở một diễn biến khác thì Tencent News mới công bố danh sách 10 nhân vật phim truyền hình tạo ra tầm ảnh hưởng lớn nhất, trong đó Hứa Thất An của Vương Hạng Đệ xếp thứ 2 với 17695 điểm. Thành tích này thấp hơn Hà Mạn Ly của Tôn Lệ (23966 điểm) nhưng xếp trên Tàng Hải của Tiêu Chiến (16311 điểm), Hà Gia Lệ của Mai Đình/Thẩm Nguyệt (15491 điểm) hay Hà Duy Phương của Dương Tử (15469 điểm).

Vương Hạc Đệ đảm nhận vai nam chính Hứa Thất An.

Bộ phim còn có sự góp mặt của mỹ nhân xinh đẹp Điền Hi Vi.

Nói thêm về Đại Phụng Đả Canh Nhân, đây là tác phẩm thuộc thể loại cổ trang - huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân, do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính. Trong phim, Vương Hạc Đệ đảm nhận vai nam chính Hứa Thất An, một chàng trai ở thời hiện đại bất ngờ thấy mình trong thế giới xa lạ, nơi có vương triều cổ đại tên Đại Phụng. Tại đây, anh chàng đối mặt với những biến cố, thử thách ly kỳ nhưng đã hóa giải bằng trí thông mình và những kiến thức của một người hiện đại.