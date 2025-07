Vào ngày 1/7, họp báo ra mắt phim Law And The City đã được tổ chức. Góp mặt tại sự kiện dĩ nhiên không thể thiếu 5 diễn viên chính Lee Jong Suk, Mun Ga Young, Kang You Seok, Ryu Hye Young và Im Sung Jae.

Moon Ga Young xinh sang ngút ngàn ở sự kiện họp báo ra mắt phim Law And The City.

Trong số này, Moon Ga Young là người nổi bật hơn cả. Cô xuất hiện với trang phục cả cây đen với điểm nhấn là một chiếc đồng hồ, khoe trọn bờ vai và tấm lưng vô cùng gợi cảm. Thực tế, outfit của cô nàng không quá cầu kỳ nhưng lại tổng lại cực kỳ tinh tế, giúp tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ, cộng thêm thần thái tự tin và sang trọng, chuyên nghiệp, trông cô chẳng khác nào công chúa tài phiệt xé truyện bước ra.

Vốn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu visual đỉnh nhất màn ảnh Hàn hiện tại, lần nào Moon Ga Young xuất hiện cũng khiến các fan được thưởng thức một bữa tiệc thị giác đích thực và dĩ nhiên lần này cũng vậy.

Thần thái cực đỉnh khiến Moon Ga Young trông không khác nào công chúa tài phiệt đi yến tiệc.

Trên mạng xã hội, netizen đang dành rất nhiều những lời có cánh cho trạng thái của cô nàng. Bên cạnh đó, các thành viên trong dàn cast cũng được đánh giá cao. dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Moon Ga Young thật sự rất thanh lịch, chỉ cần mỉm cười nhẹ thôi mà khí chất đã toát ra rồi, lại còn rất điềm đạm nữa, khác hẳn khi đóng phim hài lãng mạn. Diễn xuất thì cực kỳ giỏi, thật sự là diễn như biến thành người khác luôn.

- Outfit cháy quá.

- Đẹp quá trời ơi, khí chất sáng bừng luôn.

- Vẫn luôn rực rỡ như thế.

- Chị Moon Ga Young đẹp lắm, lại còn duyên dáng nữa, đặc biệt là lúc cười thì lại càng xinh, ngọt ngào hết mức luôn.

Nói thêm về Law And The City, đây là một tác phẩm khai thác chủ đề luật pháp và tình yêu. Trong phim Lee Jong Suk đảm nhận vai An Ju Hyeong, một luật sư kỳ cựu, tài giỏi, sở hữu mức lương cao kỷ lục. Dẫu vậy, anh có vẻ rất lạnh lùng và không hề có bất cứ ý niệm nào về lý tưởng bảo vệ công lý, chiến đấu cho những người yếu thế trong xã hội.

Dàn cast của phim Law And The City.

Trái ngược với An Ju Hyeong, nhân vật Kang Hui Ji của Moon Ga Young lại là một cô nàng thực tập đầy nhiệt huyết và sống rất thành thật. Cô luôn tin rằng "nếu thay đổi cuộc đời của ai đó, tức là bạn thay đổi cả thế giới của họ".

Ngoài hai nhân vật An Ju Hyeong và Kang Hui Ji, Law And The City còn có 3 nhân vật chính nữa là Cho Chang Won (Kang You Seok), Bae Mun Jeong (Ryu Hye Young), Ha Sang Gi (Im Sung Jae). Họ giúp đỡ nhau trong công việc và dần trở thành những người bạn thân thiết.