Quá nể phim Trung Quốc phát 40 tỷ lần nhiều nhất lịch sử: Nam chính đỉnh quá mức, khen bao nhiêu mới đủ đây

Mới đây, chủ đề về những bộ phim nắm giữ kỷ lục lượt phát tại Trung Quốc đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, thành tích của Liên Hoa Lâu khiến không ít khán giả nể phục. Theo số liệu được chia sẻ, tổng lượt phát toàn mạng của Liên Hoa Lâu đã cán mốc 40 tỷ. Thành tích ấn tượng này giúp tác phẩm trở thành bộ phim có tổng lượt phát cao nhất lịch sử nền tảng iQIYI.

Không những vậy, Liên Hoa Lâu còn chiếm vị trí thứ 3 trong danh sách phim Trung Quốc có tổng lượt phát toàn mạng cao nhất, chỉ xếp sau hai tác phẩm ngôn tình kinh điển Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Sở Kiều Truyện. Thành tích này càng đáng nể khi biết rằng tính đến hiện tại, chỉ có 16 bộ phim Trung Quốc từng vượt qua ngưỡng 20 tỷ lượt phát toàn mạng.

Ra mắt từ năm 2023, thế nhưng sau 3 năm, Liên Hoa Lâu vẫn giữ được sức hút không nhỏ. Bằng chứng là trong tháng 8/2026, tác phẩm tiếp tục đứng đầu danh sách những bộ phim được xem lại nhiều lần nhất trên iQIYI.

Trung Quốc có 16 phim đạt lượt phát toàn mạng trên 20 tỷ, Liên Hoa Lâu xếp ở vị trí thứ 3.

Không chỉ được khán giả tìm xem trên nền tảng trực tuyến, Liên Hoa Lâu còn là cái tên được nhiều nhà đài ưu ái. Tính đến nay, bộ phim đã hoàn thành 106 lượt phát sóng trên các kênh truyền hình khác nhau và con số này được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Về nội dung, Liên Hoa Lâu xoay quanh Lý Tương Di (Thành Nghị), một cao thủ từng đứng trên đỉnh cao võ lâm nhưng biến mất sau trận quyết chiến trên biển Đông Hải. Mười năm sau, giang hồ xuất hiện vị thần y có tên Lý Liên Hoa. Không còn muốn can dự vào những ân oán năm xưa, anh chỉ mong sống một cuộc đời bình lặng, nhưng liên tiếp bị cuốn vào những vụ án kỳ lạ.

Trên hành trình ấy, Lý Liên Hoa gặp Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy), một thiếu niên nhiệt huyết và tái ngộ Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu), đối thủ năm xưa đã nhận ra thân phận thực sự của anh. Từ những người đứng ở các vị trí hoàn toàn khác nhau, cả ba dần trở thành những người đồng hành, cùng phá giải hàng loạt vụ án và từng bước bóc tách những bí mật ẩn giấu trong giang hồ.

Ngay từ thời điểm lên sóng, Liên Hoa Lâu đã tạo nên một cơn sốt lớn. Thành Nghị nói riêng và dàn diễn viên nói chung nhận được nhiều lời khen về màn thể hiện, trong khi nội dung, cách xây dựng nhân vật và màu sắc võ hiệp của tác phẩm cũng tạo được dấu ấn với khán giả.

Thành Nghị thực sự rất hợp với thể loại võ hiệp.

Đặc biệt, Liên Hoa Lâu còn được nhiều người xem như một điểm sáng hiếm hoi của dòng phim võ hiệp Trung Quốc trong những năm gần đây. Trong bối cảnh thể loại võ hiệp từng làm nên thương hiệu của màn ảnh Hoa ngữ từ lâu đã bước vào giai đoạn suy thoái, thành công bền bỉ của bộ phim sau 3 năm càng trở nên đáng chú ý hơn.