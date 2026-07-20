Phim Trung Quốc gây phẫn nộ vì tam quan lệch lạc: Cặp chính hành động khó chấp nhận, lời thoại quá xấu hổ

Chính thức trình làng những tập đầu tiên vào ngày 19/7, bộ phim ngôn tình dân quốc Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Đúng như tên gọi của mình, tác phẩm này đang phải hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ khán giả vì nội dung "quá giới hạn", ngang nhiên cổ xúy cho một mối quan hệ vụng trộm mập mờ có tam quan hoàn toàn lệch lạc.

Ảnh: Sina

Trong 5 tập đầu tiên, tâm điểm chỉ trích đang hướng vào mối quan hệ chị dâu - em chồng của cặp đôi nhân vật chính do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên thủ vai. Nữ chính vốn là người yêu cũ trong quá khứ của nam chính, nhưng ở hiện tại, cô trở là vị hôn thê của anh cả. Dù có danh nghĩa đã là chị dâu tương lai nhưng cô và cậu em chồng lại liên tục có những hành vi đi quá giới hạn ngay trước mắt cả gia đình chồng.

Tình tiết trong phim bị đánh giá là tam quan lệch lạc. Ảnh: Sina

Hay ngay tại buổi tiệc công bố đính hôn, nam chính đã cả gan ép sát và cưỡng hôn chị dâu ngay trong nhà vệ sinh, bất chấp việc cả hai đều đã có vị hôn phu, hôn thê riêng. Sự việc càng đi xa hơn khi nữ chính đi thử váy cưới, nam chính lại là người xuất hiện, tự tay ôm eo đo lại số đo cơ thể cho chị dâu, buông lời trêu ghẹo "Sao dạo này em gầy đi nhiều vậy?" rồi đuổi hết nhân viên ra ngoài để cả hai ở phòng riêng.

Ảnh: Sina

Không chỉ hành động, loạt lời thoại trong phim cũng là nỗi ám ảnh và khiến khán giả phải xấu hổ thay cho ê-kíp. Những câu thoại mập mờ, đậm chất "vụng trộm" được nam chính thốt ra như: "Nếu đã nói vậy, tôi chỉ đành tới chỗ anh trai để ăn vụng thôi", hay "Tôi phát điên", "Muốn lột da rút gân" khi nói chuyện với nữ chính làm ngời xem phải đặt dấu chấm hỏi vì quá "chuông xe đạp". Về phía nữ chính, dù ngoài miệng luôn nhấn mạnh hai chữ "chị dâu" và tỏ vẻ không quen biết, nhưng khi mẹ nam chính nổi giận lôi đình, cô lại dũng cảm lao ra che chắn, đỡ đòn thay cho em chồng trước sự chứng kiến đầy ngơ ngác của cả nhà vị hôn phu.

Lời thoại thốt ra lại vừa sến, vừa quê. Ảnh: Sina

Lọat tình tiết này đã gây ra vô số ý kiến trái chiều. Nhiều người bức xúc cho rằng bộ phim đang nhân danh "tình yêu cấm kỵ" để bình thường hóa hành vi ngoại tình, "cắm sừng" anh trai và phá hoại luân thường đạo lý, trông thì rất "ngôn tình" nhưng thực chất lại phản cảm vô cùng. Nếu quay lại tầm 10 năm trước thì có lẽ còn phù hợp với thị hiếu thời bấy giờ, nhưng 2026 rồi mà vẫn phát triển tình huống và lời thoại thô như vậy thì có lẽ ê-kíp đang nghĩ là khán giả thực sự dễ dãi.

Bình luận của netizen:

- Tôi đã nghĩ là nó phải quằn quại, đấu tranh dữ dội và chỉ là giây phút yêu lòng hay như nào đó. Nếu như vậy thì có vẻ kịch bản vội vàng quá rồi. Dù thời dân quốc hỗn loạn nhưng sẽ chịu ảnh hưởng của phong kiến nhiều hơn bây giờ, làm sao mà "thoáng" đến vậy nhỉ.

- Quả là một bộ phim mang đến hy vọng cho thị trường phim dài với diễn xuất và cốt truyện lẫn tam quan như một bộ phim ngắn

- Giây phút ấy vượt mức pickleball

- 2026 rồi mà cậu còn nhận mấy cái kịch bản từ 2016. Cơ mà tưởng đâu cục kiểm duyệt nội dung kỹ lắm mà, sao lọt được quả phim tam quan lệch lạc cỡ này thế?

- Muốn ngũ quan đè tam quan thì trước tiên là phải đẹp, nhưng đây có đẹp đâu mà đòi đè, diễn còn í ẹ nữa, tổng thể phải cỡ chuông máy bay, chuông tàu vũ trụ

- 2026 rồi mà còn tam quan lệch lạc thì trách ai. Thà sửa lại tí đi nhưng giữ lại y hệt thì cũng chấp nhận nghe chửi thôi

- Ủa tựa phim là gì? "Giây phút ấy quá giới hạn", vậy thắc mắc gì nữa

Bên cạnh làn sóng phẫn nộ về nội dung, người xem còn phàn nàn về lớp filter làm mịn da dày cộp chiếu thẳng vào mặt Trương Lăng Hách. Trong nhiều phân cảnh cận, gương mặt nam chính bị mài đến trắng bệch, mất sạch kết cấu da tự nhiên. Khi đặt lên bàn cân so sánh với nước phim mộc mạc, rõ từng lỗ chân lông của Tống Uy Long trong bộ phim đối đầu Chó Hoang Và Xương, Trương Lăng Hách lập tức bị netizen mỉa mai là "mỹ nam filter", sở hữu nhan sắc giả dối chỉ sống được nhờ công nghệ hậu kỳ chỉnh sửa.

Ảnh: Sina

Dẫu vậy, phim vẫn giữ phong độ tốt với loạt thành tích thương mại khủng. Ngay trước thềm lên sóng, phim đã lập kỷ lục khi thu về 120 triệu NDT (khoảng 465 tỷ đồng) tiền doanh thu chiêu thương quảng cáo. Ngày đầu lên sóng, phim đạt ngay top 1 về thị phần Vân Hợp với 16,4%, với lượt view ước đoán khoảng 25 triệu, hơn cả Bách Hoa Sát, Tước Cốt, Chó Hoang Và Xương, Tỏa Sáng Như Những Vì Sao. Chỉ số nhiệt độ và lượt thảo luận của phim liên tục leo đỉnh hot search với tốc độ chóng mặt, chứng minh sức hút không hề nhỏ của cặp đôi chính bất chấp những hạt sạn to đùng về mặt nội dung.

Nội dung chính của Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn xoay quanh mối tình oán hận giữa Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) - thiếu gia nhà quân phiệt có số phận bi kịch, từng bị tráo đổi từ nhỏ và chịu nhiều ngược đãi. Trên hành trình trốn chạy, anh được Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) cứu mạng, nhưng ơn cứu mạng này lại vô tình dẫn đến thảm kịch diệt môn của gia đình cô. Tám năm sau gặp lại, họ yêu nhau sâu sắc nhưng bi kịch lại tiếp diễn khiến Tố Tố phải giả chết để bỏ trốn. Ngày cô trở về sau 3 năm mất tích, trớ trêu thay lại là với thân phận vị hôn thê của anh trai Thanh Dịch, mở ra mối quan hệ chị dâu - em chồng và những màn giằng co nghẹt thở giữa ranh giới yêu và hận.