Phim Trung Quốc hay đến mức khán giả phải xem 175 lần: Nữ chính đáng giá ngàn vàng, visual diễn xuất đều hoàn hảo

Phòng vé xứ Trung những ngày qua đang chứng kiến sự bùng nổ của một tác phẩm độc lập mang tên Thư Tình Gửi Bà Ngoại. Không cần kỹ xảo hoành tráng hay chi phí quảng bá rầm rộ, bộ phim đã tạo nên một làn sóng thảo luận khổng lồ và gặt hái thành công vang dội về mặt thương mại tại quê nhà. Sắp tới đây, tác phẩm này sẽ chính thức cập bến màn ảnh rộng Việt Nam vào tháng 8. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về chất lượng của tác phẩm này, thì tệp khán giả trung thành sẵn sàng chi tiền xem đi xem lại phim tại rạp chính là minh chứng để bạn không thể không "fomo" vì quá hay.

Thư Tình Gửi Bà Ngoại đang tạo cơn sốt phòng vé Trung Quốc. (Ảnh: ThinkChina.sg)

Sức hấp dẫn của Thư Tình Gửi Bà Ngoại lớn đến mức một khán giả Trung Quốc đã tiết lộ bản thân vì quá yêu thích bộ phim nên đã xem đi xem lại tác phẩm này tới 175 lần tại rạp. Người này thậm chí còn cẩn thận lưu giữ lại từng tấm vé xem phim như một cuốn nhật ký kỷ niệm để chứng minh cho tình yêu của mình. Điều này đã cho thấy giá trị nghệ thuật và khả năng giữ chân khán giả tuyệt vời của phim.

Đi liền với hiện tượng đó là một kỳ tích phòng vé ngoạn mục khi dù kinh phí sản xuất cực thấp chỉ vỏn vẹn 14 triệu NDT - tương đương 54 tỷ đồng, bộ phim đã lội ngược dòng xuất sắc để thu về tới 2 tỷ NDT (khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng), trở thành một trong những dự án sinh lời đỉnh nhất năm.

Phim quá hay khiến khán giả xem tới 175 lần. (Nguồn: Cuồng Phim)

Một trong những yếu tạo nên thành công vang dội của bộ phim chính là sự xuất hiện của nữ chính sinh năm 2000 Lý Tư Đồng. Trước khi bộ phim bấm máy, cô gần như là một cái tên vô danh, lọt thỏm giữa làng giải trí Hoa ngữ đầy rẫy những ngôi sao lưu lượng. Tuy nhiên, sau khi phim công chiếu, Lý Tư Đồng đã "lập lại trật tự" showbiz bằng chính thực lực của mình. Cô sở hữu visual trong trẻo, tự nhiên và vô cùng sáng màn ảnh, chuẩn nét đẹp điện ảnh mà khán giả tìm kiếm. Đáng chú ý hơn cả là diễn xuất xuất sắc, có chiều sâu của cô khi chạm đến từng điểm chạm cảm xúc của người xem. Giới chuyên môn nhận định Lý Tư Đồng chính là "báu vật" đáng giá ngàn vàng, một đóa hoa dại kiên cường bước ra từ màn ảnh để chinh phục hàng triệu con tim.

Lý Tư Đồng vụt sáng nhờ phim và phim cũng thành công nhờ cô. (Ảnh: South China Morning Post)

Bên cạnh hào quang của diễn viên, nội dung của Thư Tình Gửi Bà Ngoại chính là chiếc neo giữ chân khán giả ở lại rạp lâu đến thế. Bộ phim là câu chuyện đầy nước mắt và nhân văn lấy chất liệu từ văn hóa "qiaopi" (thư từ và tiền gửi của Hoa kiều di cư). Phim xoay quanh bà Diệp Thục Nhu, một người phụ nữ ở quê nhà Triều Sán dành cả cuộc đời để nuôi con và mòn mỏi chờ chồng là Trịnh Mộc Sinh đi làm ăn xa xứ ở Thái Lan. Vì không biết chữ, cuộc sống của bà chỉ biết bấu víu vào những phong thư gửi về từ phương xa.

Thế nhưng, đằng sau những bức thư ấy là một lời nói dối ấm áp suốt 18 năm. Ông Mộc Sinh thực chất đã qua đời vì tai nạn từ lâu. Để giữ lại hy vọng sống cho bà Thục Nhu, cô gái trẻ Tạ Nam Chi (do Lý Tư Đồng thủ vai) - người từng chịu ơn ông Mộc Sinh - đã âm thầm giấu kín sự thật, thay ông đều đặn viết thư và gửi tiền về suốt gần hai thập kỷ. Bi kịch và sự xúc động vỡ òa khi người cháu trai của bà lặn lội sang Thái Lan tìm ông và vô tình lật mở ra bí mật về sự hy sinh lặng lẽ giữa những người xa lạ này.

Phim lấy đi không ít nước mắt của khán giả. (Ảnh: 8days)

Có thể nói, Thư Tình Gửi Bà Ngoại không chỉ là một bộ phim điện ảnh thông thường mà là một trải nghiệm cảm xúc chân thực, sâu sắc về tình thân và lòng biết ơn. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nội dung kịch bản nhân văn cùng màn thể hiện xuất thần, trọn vẹn của nữ chính Lý Tư Đồng, bộ phim hứa hẹn sẽ lấy đi không ít nước mắt của khán giả Việt Nam khi chính thức ra rạp vào tháng 8 tới đây.

Nguồn: Sina

Mộng Zu