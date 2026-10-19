Dù mới lên sóng được 4 ngày, bộ phim Gả Kim Thoa - bộ phim có sự kết hợp giữa Điền Hi Vi và Diêm An đang gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội liên tục trở thành chủ đề bàn luận nhờ những thành tích nổi bật cùng loạt tranh cãi về nội dung và diễn xuất. Theo đó, kể từ 16/10, Gả Kim Thoa đã thiết lập 3 kỷ lục đáng chú ý.

Gả Kim Thoa của Điền Hi Vi đang gây tiếng vang lớn.

Đầu tiên, tác phẩm sở hữu tới 33 thương hiệu quảng cáo, con số cao nhất đối với dòng phim đại nữ chủ trên Youku trong 3 năm qua. Bên cạnh đó, phim còn được ghi nhận là tác phẩm chạm mốc 9.000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2026 trên nền tảng này chỉ sau 26 giờ phát sóng. Chưa dừng lại, Gả Kim Thoa tiếp tục vượt 10.000 điểm nhiệt sau khoảng 48 giờ, lập thêm kỷ lục về tốc độ đạt cột mốc nói trên trong năm nay.

Một trong những yếu tố giúp bộ phim thu hút sự chú ý chính là sự góp mặt của Điền Hi Vi. Đảm nhận vai nữ chính, nữ diễn viên gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, quả thực xứng đáng với danh xưng búp bê cổ trang mà nhiều khán giả dành tặng. Bên cạnh đó, nam chính Diêm An cũng trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc nổi bật, cho thấy vì sao anh từng được lựa chọn làm main visual của nhóm nhạc PENTAGON.

Diêm An đóng vai nam chính Lục Trạc

Về nội dung, Gả Kim Thoa xoay quanh A Sửu, một cô gái có thân phận thấp kém, chuyên làm công việc đổ phân và thường xuyên bị người đời khinh rẻ, bắt nạt. Vì có ngoại hình giống hệt tiểu thư quyền quý Ngụy Nhiêu, cô bị lựa chọn làm tân nương thế thân, gả cho Lục Trạc, người thừa kế phủ Quốc công, nhằm xung hỉ cho chàng.

Điền Hi Vi một mình đảm nhận 2 vai.

Thế nhưng, Lục Trạc bất ngờ tỉnh lại và muốn từ hôn với người vợ giả mạo. Vốn biết rõ tính cách độc ác của Ngụy Nhiêu, chàng luôn đề phòng tân nương. Trong khi đó, Ngụy Nhiêu thật sau khi biết Lục Trạc hồi phục cũng bắt đầu tìm cách giành lại thân phận và cuộc hôn nhân. Để bảo vệ địa vị mới, A Sửu buộc phải đối mặt với những âm mưu trong phủ, từng bước xây dựng thế lực và chinh phục trái tim vị phu quân.

Dẫu sở hữu thành tích ấn tượng, Gả Kim Thoa vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều về diễn xuất của một số diễn viên, trong đó có Điềm Hi Vi, cũng như chất lượng kịch bản. Không thể phủ nhận tác phẩm liên tục tạo ra những tình huống kích thích cảm xúc người xem. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng phim quá sa đà vào công thức "sảng văn", liên tiếp sử dụng các màn trả thù, vả mặt và đảo ngược tình thế để tạo cảm giác hả hê tức thời, trong khi chưa chú trọng đúng mức đến tính logic và sự hợp lý trong diễn biến câu chuyện.