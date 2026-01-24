Phim của con dâu Beckham ngập cảnh 18+

Mâu thuẫn gia đình Beckham đang trong giai đoạn căng thẳng nhất, khi cậu cả Brooklyn công khai công kích cha mẹ ruột trên mạng xã hội. Bản luận tội dài 6 trang khiến thế giới chia rẽ - một bên ủng hộ ông bà Becks, bên còn lại thương cảm cho Brooklyn và người vợ hơn 4 tuổi.

Trong mắt nhiều người, kẻ phản diện thực sự là Nicola Peltz. Dư luận chỉ ra mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình bắt đầu rạn nứt sau khi quen nữ diễn viên sinh năm 1995. Họ nghi ngờ Nicola thao túng, kiểm soát chồng trẻ, khiến anh ngày càng xa cách người thân ruột thịt. Họ thậm chí cho rằng chính Nicola bắt ép Brooklyn viết ra những dòng tuyệt tình vào tối 19/1.

Nicola Peltz bị nghi thao túng Brooklyn Beckham. Ảnh: Getty Images

Giữa lúc chuyện gia đình rùm beng, Nicola tiếp tục hứng chịu thêm “đợt tấn công” khác. Lần này liên quan đến công việc diễn viên của cô - vai trò được ít nhớ đến hơn tư cách con dâu nhà Beckham hay con gái út tỷ phú Nelson Peltz.

Bộ phim bị chê

Bộ phim gần nhất mà Nicola góp mặt là The Beauty , thuộc thể loại kinh dị, khoa học viễn tưởng do Ryan Murphy và Matthew Hodgson sáng tạo. Phim phát sóng ở Mỹ vào ngày 21/1 và ở Anh vào một ngày sau đó.

Tóm tắt nội dung như sau: “Thế giới thời trang cao cấp trở nên u ám khi các siêu mẫu quốc tế bắt đầu chết đi một cách rùng rợn và bí ẩn. Các đặc vụ FBI Cooper Madsen (Evan Peters) và Jordan Bennett (Rebecca Hall) được cử đến Paris để tìm kiếm sự thật. Khi điều tra sâu hơn về vụ án, họ phát hiện ra loại virus lây truyền qua đường tình dục có khả năng biến người bình thường thành hình mẫu hoàn hảo về thể chất, nhưng hậu quả vô cùng khủng khiếp.

Hành trình này đẩy họ vào tầm ngắm của The Corporation (Ashton Kutcher) - tỷ phú công nghệ bí ẩn, kẻ âm thầm tạo ra loại thuốc kỳ diệu mang tên The Beauty và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ đế chế trị giá hàng nghìn tỷ USD của mình, kể cả việc tung ra tay sai nguy hiểm, The Assassin (Anthony Ramos).

Khi đại dịch lan rộng, Jeremy (Jeremy Pope), kẻ ngoài lề tuyệt vọng, bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn, tìm kiếm mục đích sống khi các đặc vụ chạy đua khắp Paris, Venice, Rome và New York để ngăn chặn mối đe dọa có thể làm thay đổi tương lai của nhân loại”.

Phim có 11 tập, với sự góp mặt của dàn diễn viên ấn tượng: Bella Hadid, Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Rebecca Hall, Evan Peters, John Carroll Lynch, Jaquel Spivey, Jessica Alexander, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham và Julie Halston.

Bất chấp điều đó, giới phê bình cho rằng ngay cả sức hút của lượng lớn ngôi sao cũng không thể che giấu được chất lượng phim tệ hại.

The Beauty là bộ phim về đề tài xác sống, chiếu trên truyền hình.

Rebecca Cook của tờ Metro không ngần ngại chấm cho loạt phim truyền hình mới này một sao. Nhà phê bình đánh giá ngay trên tiêu đề là phim không thể xem được.

“Sau khi xem trailer và đọc danh sách khách mời - Meghan Trainor, Bella Hadid, Nicola Peltz Beckham - tôi đã đoán đó là thứ vô nghĩa. Nhưng tôi không ngờ rằng việc phải kiên trì xem hết 11 tập phim lại không khác gì thử thách chịu đựng như vậy”, bà Cook bình luận.

Patrick Smith của tờ Independent chỉ ra The Beauty có những điểm giống The Substance (Thần dược) - bộ phim kinh dị, châm biếm về cơ thể do Coralie Fargeat đạo diễn và Demi Moore đóng chính, từng gây sốt năm 2024 - như biến đổi thể chất kỳ dị và nỗi ám ảnh về cái đẹp. Trong khi đó, yếu tố dịch bệnh lây lan lại khiến người ta liên tưởng đến It Follows (Cuộc đi săn của quỷ) - phim kinh dị siêu nhiên của Mỹ năm 2014 do David Robert Mitchell đạo diễn. Tuy nhiên, về chất lượng, The Beauty không có cửa để đem ra so sánh với hai tác phẩm trên.

Ông Smith nói thêm điểm cộng của phim là đẹp, phù hợp để liếc nhìn chứ không nhất thiết phải xem.

Cristina Escobar, đến từ trang phê bình phim Roger Ebert, đánh giá The Beauty có quá nhiều cảnh nóng, bạo lực và ý tưởng chưa hoàn thiện.

Pat Stacey của tờ Irish Independent đưa ra lời nhận xét gay gắt: “ The Beauty được bật đèn xanh chỉ hai tháng sau khi bộ phim hài đen - kinh dị The Substance của Demi Moore ra mắt. Có những điểm tương đồng. Tuy nhiên, điểm khác biệt rõ rệt là một phim rất hay, còn phim kia dở tệ”.

Ben Travers, cây viết của Indie Wire , nhấn mạnh The Beauty là bộ phim tệ hại từ đầu đến cuối.

Sự nghiệp diễn viên đáng quên của Nicola Peltz

Đối với nhiều diễn viên, góp mặt trong bộ phim chỉ toàn lời chê bai có thể là cú sốc lớn. Tuy nhiên, theo Daily Mail , nó có thể không phải vấn đề đối với Nicola, bởi hầu hết tác phẩm có sự góp mặt của cô đều có thành tích í ẹ.

Năm 11 tuổi, cô ra mắt với vai trò diễn viên trong Deck the Halls - bộ phim Giáng sinh thất bại thảm hại, chỉ đạt tỷ lệ đánh giá 6% trên Rotten Tomatoes.

Sau đó, cô xuất hiện trong The Last Airbender (2010) - tác phẩm bị chê bai là "thảm họa điện ảnh". Transformers: Age of Extinction (2014) là bộ phim ăn khách, nhưng bị giới phê bình chê bai tả tơi, gọi là “chiêu trò quảng cáo”.

Năm 2024, Nicola Peltz phát hành bộ phim đầu tay do cô đạo diễn, Lola . Cô cũng đóng chính trong phim. Dù được cả gia đình Beckham đến ủng hộ, tác phẩm này thất bại ê chề ở phòng vé, bị cả giới phê bình lẫn khán giả chấm điểm thấp.

Nicola từng thử sức với vai trò đạo diễn trong Lola nhưng bị ném đá dữ dội. Việc tiểu thư tỷ phú hóa thân thành cô gái nhà nghèo, có hoàn cảnh bi thảm bị khán giả mỉa mai là kệch cỡm, không thuyết phục.

Trong khi bộ phim mới nhất của Nicola hứng “gạch đá”, Victoria Beckham bất ngờ đạt được thành tích chưa từng có trong sự nghiệp.

Ngày 22/1, Victoria giành được vị trí số một đầu tiên trong sự nghiệp ca hát solo của mình. Ca khúc Not Such An Innocent Girl phát hành năm 2001, trong đó bà Becks thể hiện những bước nhảy gợi cảm, vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng iTunes tại Anh và Ireland.

Đây là kết quả của chiến dịch truyền thông do người hâm mộ khởi xướng, nhằm thể hiện sự ủng hộ Posh Spice (nghệ danh của Victoria trong Spice Girls) khi bị Brooklyn tố cướp điệu nhảy của con dâu và khiêu vũ khiếm nhã trong tiệc cưới.