Phim Trung bị chê nhiều nhất hiện nay: Kịch bản như phim viễn tưởng, dàn phụ không gánh nổi cặp đôi chính diễn dở

Phim quyền mưu báo thù Nhất Âu Xuân do Hứa Khải và Châu Dã đóng chính đang hứng chịu nhiều lời chê bai từ khán giả. Từ kịch bản phi logic đến diễn xuất thiếu thuyết phục của 2 diễn viên chính, tác phẩm bị nhận xét là chẳng có điểm nào đủ sức níu chân người xem. Như một bình luận trên mạng viết: "Thật không ngờ, từ cốt truyện đến diễn xuất, chẳng có thứ gì đáng để đem ra khen".

Kịch bản báo thù phi logic, quyền mưu như trò đùa

Mâu thuẫn trong Nhất Âu Xuân bắt nguồn từ bi kịch của Tạ Thanh Viên (Châu Dã). Mẹ từng bị vu oan và chết thảm nên Tạ Thanh Viên tìm cách trở về Tạ gia để điều tra vụ án năm xưa. Tuy nhiên, những kế hoạch báo thù cùng tình tiết không khác gì phim viễn tưởng lại khiến khán giả khó hiểu.

Để bước chân vào Tạ phủ, nữ chính dựng chuyện "thơ máu nguyền rủa", đồng thời sắp đặt vụ hỏa hoạn nhằm tạo hiện tượng ma ám. Kế hoạch của Tạ Thanh Viên càng khó tin hơn khi cô cố tình gây xung đột với các chị em trong phủ, nhận hết tội lỗi về mình để lấy lòng lão thái quân. Bị ma ma dùng roi mây tẩm nước muối đánh đập, nữ chính vẫn không tự cứu mình hay phản kháng. Cô chỉ đặt cược vào việc Thẩm Nhuận (Hứa Khải) sẽ tình cờ xuất hiện giải vây. Màn báo thù được quảng bá là cao tay hóa ra chẳng khác nào trò đánh cược mạng sống vào vận may.

Tuyến quyền mưu của Thẩm Nhuận cũng chẳng khá hơn. Được triều đình phái đến cứu tế và điều tra tham nhũng, anh không tập trung xác minh tình hình mà lại giở trò huyền bí, chẳng khác gì cách nữ chính dựng chuyện ma ám. Anh còn cố tình đâm bị thương dân chạy nạn trước mặt mọi người, giả vờ cùng phe với tham quan để đánh lừa đối phương. Chiêu trò tưởng sâu sắc nhưng bị đánh giá là "làm ra vẻ thâm sâu", vừa thừa thãi vừa thiếu sức thuyết phục.

Cuộc điều tra tham ô của Tạ gia về sau cũng chủ yếu dựa vào những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cứu người, nhảy sông hay nhân chứng bị sát hại đều trở thành cái cớ để Thẩm Nhuận nắm thóp. Không có quá trình thu thập chứng cứ hay lần theo manh mối rõ ràng, màn đấu trí này chẳng khác trò trẻ con. Cách dựng phim và dòng thời gian lộn xộn càng khiến khán giả mệt mỏi, nhiều người xem hết 6 tập vẫn không hiểu rõ mạch truyện chính.

Châu Dã và Hứa Khải diễn dở, thiếu chemistry

Châu Dã trở thành tâm điểm chỉ trích khi thể hiện Tạ Thanh Viên như một nhân vật thiếu sức sống. Nữ chính vốn phải là người phụ nữ sa cơ, từng bước tính toán để báo thù, nhưng biểu cảm của cô gần như chỉ quanh quẩn ở vẻ mặt căng cứng, nhíu mày và bĩu môi. Cảnh mẹ qua đời, vốn là nền tảng cảm xúc cho mọi hành động sau này, lại được thể hiện hời hợt, không đủ sức khơi gợi sự đồng cảm.

Đài từ của Châu Dã cũng bị chê, cô nói khô khan như học sinh đọc bài, thiếu nhịp điệu và sắc thái. Dáng đi nhanh, động tác tay chân khi cãi vã cũng bị nhận xét không phù hợp với hình tượng tiểu thư khuê các, tạo cảm giác như người hiện đại mặc đồ cổ trang rồi đi nhầm phim trường.

Hứa Khải cũng không cứu vãn được tình hình. Nhân vật công tử thế gia vốn cần vẻ ngoài ôn hòa nhưng ẩn chứa tâm cơ, song nam diễn viên lại bị chê diễn xuất gượng gạo, thiếu sức hút. Trong cảnh tiếp cận nữ chính, anh đứng cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm, không có chút tinh tế hay chừng mực. Đến cảnh ghen tuông, Hứa Khải ngửa đầu, biểu cảm lố lăng như muốn hét lên rằng mình đang tức giận, nhưng người xem chỉ thấy buồn cười.

Lời thoại của anh cũng thiếu lực, ngắt nghỉ kỳ lạ, nhấn nhá không đúng chỗ. Khi diễn cùng các bạn diễn, Hứa Khải không bắt được cảm xúc, chỉ đứng đọc lời thoại một cách vô hồn. Cặp đôi chính vì thế không tạo được chemistry, khiến những cảnh tình cảm càng trở nên khó xem.

Diễn viên gạo cội cũng không thể "gánh" nổi

Miêu Phố và Phú Đại Long là điểm sáng hiếm hoi của phim. Miêu Phố vào vai trưởng bối trong gia tộc, thể hiện khí chất của người nắm quyền bằng ánh mắt sắc lạnh, lời thoại rõ ràng và phong thái điềm tĩnh. Không cần lớn tiếng, bà vẫn tạo được sức ép trong những cảnh dạy dỗ hậu bối. Phú Đại Long cũng thể hiện tròn trịa nhân vật khéo léo, nịnh nọt trước mặt người có quyền nhưng lại tỏ vẻ bề trên với vợ. Từ dáng khom lưng, nụ cười lấy lòng đến ánh mắt lạnh đi khi quay mặt, nam diễn viên chuyển đổi trạng thái tự nhiên, không cần phô trương.

Đáng tiếc, diễn xuất chắc tay của các nghệ sĩ gạo cội vẫn không đủ bù đắp những thiếu sót của cặp chính. Một khán giả mỉa mai: "2 nhân vật chính đứng cạnh nhau chẳng khác nào 2 khúc gỗ, toàn bộ chất lượng của phim đều phải dựa vào các diễn viên gạo cội chống đỡ".

Với kịch bản thiếu logic, tuyến quyền mưu hời hợt và đôi chính không đủ sức thuyết phục, Nhất Âu Xuân đang khiến kỳ vọng của khán giả dần biến thành thất vọng. Ngay cả dàn diễn viên phụ giàu kinh nghiệm cũng khó lòng cứu được một tác phẩm mà những vấn đề cốt lõi nằm ngay ở câu chuyện và nhân vật trung tâm.