Theo Sina, bộ phim Tinh Hà Nhập Mộng do Vương Hạc Đệ và Tống Thiến bị đánh giá là tác phẩm lỗi nặng nhất dịp Tết Nguyên đán 2026. Phim có chi phí sản xuất lên tới gần 300 triệu NDT, nhưng sau 5 ngày mới chỉ thu về gần 70 triệu NDT. Thậm chí có những rạp, tác phẩm này không bán được vé nào.

Trước đó, khi ê-kíp làm phim Tinh Hà Nhập Mộng tổ chức buổi quảng bá gặp mặt khán giả đã bày tỏ sự khó khăn khi phải chiếu phim dịp Tết nhiều cạnh tranh. Đoàn phim còn đổ lỗi cho các rạp chiếu sắp xếp thời gian không tốt vào nửa đêm về sáng nên không có khán giả nào xem phim.

Tinh Hà Nhập Mộng cả ngày không bán được vé nào

Tuy nhiên, mới đây một khán giả đã phản bác rằng rạp phim chỗ họ đã sắp chiếu cho Tinh Hà Nhập Mộng suất chiếu lúc 14-16h, là khoảng thời gian khá đẹp, nhưng bộ phim không bán được một vé nào. Có thể thấy ngay cả người hâm mộ của dàn diễn viên cũng không mặn mà với tác phẩm này, tỷ lệ lấp ghế tại rạp chiếu cực thấp chỉ có 2,9%.

Theo dự đoán của trang bán vè Maoyan, Tinh Hà Nhập Mộng nhiều khả năng không thể chạm mốc 100 triệu NDT doanh thu cuối. Trong lịch sử, chưa có phim nào chiếu vào dịp Tết Nguyên đán - thời điểm đẹp nhất năm khi khán giả được nghỉ dài hạn - lại có mức doanh thu thấp đến mức như vậy.

Đạo diễn nghẹn ngào mong khán giả ủng hộ phim, nhưng chất lượng Tinh Hà Nhập Mộng kém cỏi khiến doanh thu "chết đứng"

Điều buồn hơn, Tinh Hà Nhập Mộng là tác phẩm công chiếu trên toàn quốc, nhưng doanh thu hàng ngày lại bị một bộ phim mang tên Dạ Vương, chỉ chiếu giới hạn hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc vượt qua. Với hiệu quả thấp như vậy, các rạp chiếu không thể vì "ủng hộ phim khoa học viễn tưởng hay đoàn phim" mà cho thêm suất chiếu.

Tinh Hà Nhập Mộng bị khán giả chê có kịch bản không hấp dẫn, tình tiết thô kệch, nội dung cóp nhặt từ cái siêu phẩm khoa học viễn tưởng khác. Đặc biệt diễn xuất của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Tống Thiến quá tệ.

Nam chính Vương Hạc Đệ diễn lố, còn dùng tiếng địa phương trong phim

Nữ chính Tống Thiến đơ cứng thiếu sức hút

Trang Sina cho biết thêm Tinh Hà Nhập Mộng là một bộ phim sử dụng rất nhiều kỹ xảo để xây dựng các thế giới giả tưởng khác nhau, với 1,38 triệu khung hình hiệu ứng đặc biệt. Độ phức tạp của mỗi khung hình rất cao và chi phí dựng hình là khổng lồ khiến đoàn phim mất 18 tháng làm hậu kỳ mới hoàn thành.

Tinh Hà Nhập Mộng lấy bối cảnh tương lai xa khi thế giới phát triển hệ thống giấc mơ ảo Lương Mộng, có phép mọi người làm bất kỳ điều gì trong giấc mơ của họ, tận hưởng sự tự do, sáng tạo và niềm vui thích chưa từng có. Tuy nhiên, cùng với lợi ích, hệ thống này tạo ra cuộc khủng hoảng nhận thức cho nhiều người khi không thể hoán đổi giữa thực tế và mộng ảo.

Kịch bản của phim bị chê thậm tệ

Vương Hạc Đệ vào vai Tư Thiên Bưu (Bưu Ca) là người quản lý của Lưu Mộng và phi truyền trưởng chiến hạm Tư Mông (Tống Thiến) phải cùng nhau giải quyết các hỗn loạn đang diễn ra giữa các giấc mơ.

Nguồn: Maoyan, Sina