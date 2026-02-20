Trong số các phim điện ảnh Trung Quốc ra rạp dịp Tết 2026, Tinh Hà Nhập Mộng là cái tên có thành tích kém bậc nhất. Tính đến 17 giờ ngày 19/2, bộ phim của Vương Hạc Đệ và Tống Thiến chỉ đạt doanh thu khiêm tốn 57,42 triệu nhân dân tệ mà thôi. Thành tích này xếp sau Phi Trì Nhân Sinh 3, Kinh Trập Vô Thanh, Gấu Bonnie, Tiêu Nhân và Kế Hoạch Gấu Trúc.

Tinh Hà Nhập Mộng ghi nhận doanh thu ảm đạm, gần như cầm chắc kết cục lỗ nặng.

Tất nhiên, thành tích của Tinh Hà Nhập Mộng thấp như vậy là bởi tác phẩm này có quá ít suất chiếu. Có thể một số người sẽ cho rằng tác phẩm này không thể cạnh tranh "luật ngầm" giống như những dự án có chống lưng. Thế nhưng cũng cần nói rằng, đứng từ phía các rạp phim, họ chẳng có lý do gì để đẩy nhiều suất chiếu.

Một bộ phim như Tinh Hà Nhập Mộng rõ ràng là không phù hợp để chiếu dịp Tết.

Tinh Hà Nhập Mộng lấy đề tài viễn tưởng du hành đa thế giới. Đây là một đề tài thú vị và nếu được triển khai tốt, nó hoàn toàn có thể trở thành một siêu phẩm. Dẫu vậy, một bộ phim như vậy tỏ ra quá "khó nuốt" để chiếu vào dịp Tết Nguyên đán, khi mà đa phần mọi người sẽ muốn tìm kiếm những tác phẩm hài hước, nội dung đơn giản, giàu tính giải trí để thưởng thức cùng gia đình, hoặc một bộ phim hoạt hình hướng vào đối tượng trẻ em. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân giúp Phi Trì Nhân Sinh 3 thống trị phòng vé, còn Gấu Bonnie thậm chí vượt mặt cả bom tấn võ hiệp Tiêu Nhân của Ngô Kinh.

Tinh Hà Nhập Mộng có kỹ xảo điện ảnh rất ấn tượng.

Thêm vào đó, một bộ phim có nội dung phức tạp như Tinh Hà Nhập Mộng yêu cầu khả năng diễn xuất rất cao từ các diễn viên chính. Thế nhưng rõ ràng, đây là điều mà cả Vương Hạc Đệ lẫn Tống Thiến đều thiếu. Vương Hạc Đệ từng nổi như cồn vào mùa hè năm 2022 với Thương Lan Quyết. Thế nhưng nên nhớ rằng thành công này có sự cộng hưởng từ tạo hình tuyệt đẹp, nội dung phim hấp dẫn, diễn viên lồng tiếng xuất sắc. Hơn nữa kể từ sau Thương Lan Quyết, các tác phẩm do Vương Hạc Đệ đóng chính đều không thành công như mong đợi và hầu như ở bất cứ phim nào, mỹ nam sinh năm 1998 cũng nhận ý kiến trái chiều về diễn xuất.

Vương Hạc Đệ và Tống Thiến là những cái tên thường xuyên gây tranh cãi về khả năng diễn xuất.

Về phần Tống Thiến, diễn xuất kém thuyết phục của cô là điều đã được thể hiện từ phim này qua phim khác. Mỹ nhân 39 tuổi rất xinh đẹp, thành công trong vai trò thần tượng, nhưng khả năng nhập vai của cô thực sự khó lòng thuyết phục công chúng. Và với Tinh Hà Nhập Mộng, mọi thứ cũng chẳng hề thay đổi. Có lẽ, không hề quá khi nhận định rằng cả hai đều chưa đủ khả năng để có thể đảm đương vai chính trong một dự án điện ảnh lớn như vậy.

Uông Đạc đóng vai phản diện nhưng được khen nhiều hơn cả cặp đôi chính.

Nếu phải chỉ ra điểm sáng của Tinh Hà Nhập Mộng, thì nó nằm ở phần kỹ xảo được thực hiện chỉn chu, cho thấy sự đầu tư rất lớn. Nội dung phim cũng không tệ, trong khi nam chính Uông Đạc với vai phản diện lại trở nên nổi bật hơn cả cặp đôi chính. Dẫu vậy, những điểm sáng đó quả thực là không đủ để gồng gánh Tinh Hà Nhập Mộng trước những đối thủ quá mạnh. Với thành tích như hiện tại, gần như chắc chắn phim sẽ chịu lỗ nặng và chẳng thể nào có phép màu xảy ra.