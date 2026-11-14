Phim Tết chiếu muộn 2 năm có đúng 126 khán giả tới xem, tất cả là do nam nghệ sĩ cả nước biết mặt

Từng được ra mắt trong dịp Tết Nguyên đán 2025 tại Hong Kong (Trung Quốc), Ma Tước Nữ Hoàng Truy Nam Tử (Nữ Hoàng Mạt Chược) bất ngờ trở thành hot topic khi được đưa ra rạp Trung Quốc sau gần hai năm. Trái với kỳ vọng về sức hút của một tác phẩm mang thương hiệu đạo diễn Vương Tinh, bộ phim ghi nhận thành tích phòng vé vô cùng ảm đạm. Ma Tước Nữ Hoàng Truy Nam Tử là phim hài tình cảm do Vương Tinh và Diệp Niệm Sâm đồng đạo diễn, với sự tham gia của Cao Hải Ninh, Mã Quốc Minh, Trần Gia Lạc, Trần Tĩnh cùng Hứa Thiệu Hùng. Tác phẩm được xây dựng như một bộ phim hài gia đình mang không khí Tết Hong Kong (Trung Quốc), xoay quanh những câu chuyện tình cảm và màn mai mối của các thành viên trong một gia đình.

Cụ thể, phim lấy nhân vật Long Quyển Phong (Hứa Thiệu Hùng) làm trung tâm. Những người con của ông, trong đó có ba cô con gái, lần lượt bước vào các mối quan hệ tình cảm và tìm kiếm đối tượng kết hôn. Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười nảy sinh, kéo theo những màn đối đáp, hiểu lầm và xáo trộn trong cuộc sống gia đình. Thay vì theo đuổi một câu chuyện tình yêu đơn tuyến, bộ phim lựa chọn cách kể nhiều tuyến nhân vật đan xen, đặt chuyện yêu đương vào không khí náo nhiệt của một gia đình đông thành viên.

Phim lấy khung truyện từ Truy Nam Tử (1993), tác phẩm cũng do Vương Tinh đạo diễn, từng có sự góp mặt của những ngôi sao đình đám như Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Lương Gia Huy và Trương Học Hữu. Phiên bản mới được xem như một phương thức để gợi nhắc đến bộ phim cũ, thay đổi dàn diễn viên và bối cảnh nhân vật nhưng vẫn giữ tinh thần hài tình cảm, gia đình và những màn theo đuổi tình yêu đặc trưng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Ban đầu, phim có tên Ma Tước Nữ Hoàng Truy Nam Tử và được phát hành tại Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 28/1/2025, đúng dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, phải đến ngày 6/11/2026, tác phẩm mới chính thức xuất hiện tại các rạp Trung Quốc đại lục dưới tên gọi Nữ Hoàng Mạt Chược.

Sau 8 ngày công chiếu tại Trung Quốc đại lục, Nữ Hoàng Mạt Chược chỉ thu về tổng cộng 4.455 NDT, tương đương khoảng 16,5 triệu đồng, với 126 khán giả tới ủng hộ. Ngay trong ngày đầu ra rạp, phim chỉ có duy nhất một suất chiếu trên toàn thị trường và không ghi nhận bất kỳ người xem nào. Sang ngày thứ hai, số suất chiếu tăng lên 16 nhưng doanh thu cũng chỉ đạt khoảng 1.000 NDT (khoảng 4 triệu đồng).

Nữ Hoàng Mạt Chược được xếp vào diện phát hành cực kỳ hạn chế, gần như không có chiến dịch quảng bá tại đại lục, thậm chí nhà phát hành cũng không tung ra một poster quảng bá chính thức. Dàn diễn viên không có hoạt động quảng bá rầm rộ hay xuất hiện trong các buổi giao lưu tại thị trường này.

Bộ phim còn phải đối diện với vấn đề quan trọng hơn: sự thay đổi trong thị hiếu thưởng thức hài kịch. Trên Douban, tác phẩm chỉ nhận được 4,8/10 điểm, trong khi lượng thảo luận cũng khá hẩm hiu. Một số khán giả nhận xét cách gây cười của phim quá cũ, những tình huống hài có phần gượng ép và thiếu sức hấp dẫn đối với người xem hiện nay. Có ý kiến thẳng thắn cho rằng lối hài phi lý, cường điệu quen thuộc đã không còn hợp thời, thậm chí hiệu quả gây cười của bản phim còn kém cả trailer.

Đây cũng là điểm yếu dễ nhận thấy khi nhìn vào cách Vương Tinh tiếp cận tác phẩm. Trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), ông từng là một trong những đạo diễn thương mại thành công nhất, nổi tiếng với khả năng kết hợp hài hước bình dân, những màn đối đáp nhanh, tình huống tréo ngoe và các nhân vật có tính cách phóng đại. Những yếu tố ấy từng tạo nên sức hấp dẫn của các bộ phim như Thần Bài, Truy Nữ Tử, Cửu Phẩm Chi Ma Quan.... Khán giả đến rạp không nhất thiết phải tìm kiếm một câu chuyện quá phức tạp, đôi khi chỉ cần những màn tung hứng duyên dáng, tình huống bất ngờ và tiếng cười liên tục.

Thế nhưng, công thức từng làm nên tên tuổi ấy không phải lúc nào cũng có thể được lặp lại. Với Nữ Hoàng Mạt Chược, việc tiếp tục khai thác những mô-típ mai mối, theo đuổi tình yêu, hiểu lầm giữa các thành viên trong gia đình và những tình huống hài cường điệu dễ tạo cảm giác quen thuộc đến mức nhàm chán. Nếu câu chuyện chủ yếu dựa vào những tình huống gây cười đã quá quen thuộc thay vì xây dựng một kịch bản đủ mới mẻ, sức hấp dẫn của bộ phim cũng bị bó hẹp.

Việc lấy cảm hứng từ Truy Nam Tử năm 1993 càng khiến sự so sánh trở nên khó tránh khỏi. Phiên bản cũ sở hữu dàn diễn viên ngôi sao với sức hút lớn, trong khi bản mới không có được lợi thế tương tự tại thị trường đại lục. Quan trọng hơn, những công thức hài từng phù hợp với khán giả xứ Cảng vài thập niên trước không mặc nhiên giữ nguyên hiệu quả ở thời điểm hiện tại. Khán giả ngày nay có nhiều lựa chọn giải trí hơn, đồng thời cũng có những kỳ vọng khác về nhịp kể chuyện, chất lượng kịch bản và cách tạo tiếng cười.

Trước những tranh luận, ngày 13/11, Vương Tinh đã lên tiếng trên mạng xã hội. Đạo diễn cho biết Nữ Hoàng Mạt Chược vốn chỉ là một tác phẩm hài nhẹ nhàng phục vụ dịp Tết, được thực hiện với mục đích tri ân Truy Nam Tử. Ông cũng giải thích phim được sắp xếp phát hành tại đại lục khá đột ngột, không có kinh phí quảng bá và số suất chiếu hạn chế. Vương Tinh cho rằng khán giả yêu thích hương vị hài Hong Kong (Trung Quốc) kiểu cũ có thể chờ phim lên nền tảng trực tuyến để thưởng thức, còn những người không hợp khẩu vị cũng có quyền đưa ra nhận xét thẳng thắn.

Đặc biệt, vị đạo diễn nhấn mạnh bộ phim mang ý nghĩa riêng với ê-kíp bởi đây là dấu ấn màn ảnh cuối cùng mà Hứa Thiệu Hùng để lại cho khán giả. Lời chia sẻ cũng cho thấy Vương Tinh không xem tác phẩm như một dự án được kỳ vọng tạo nên thành tích phòng vé lớn tại đại lục, mà để gợi nhắc đến điện ảnh xứ Cảng và những người từng gắn bó với ông.