Phim ngôn tình quá hay xứng đáng nổi tiếng hơn, nữ chính là mỹ nhân hack tuổi hot nhất hiện tại

Sau khi Lovely Runner kết thúc, phim truyền hình Hàn có dấu hiệu hạ nhiệt khi không có tác phẩm nào tạo được tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế dù chất lượng đều không tệ. The Midnight Romance in Hagwon (Đêm Lãng Mạn Ở Hagwon) là một bộ phim như thế. Phim được đánh giá cao cả về kịch bản lẫn diễn xuất nhưng lại không mấy thành công về mặt danh tiếng.



The Midnight Romance in Hagwon là bộ phim đến từ đạo diễn của Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi thế nên dễ hiểu khi phim được bao trùm bởi bầu không khí rất nhẹ nhàng, lãng mạn và ngọt ngào. Tương tự như bộ phim của Son Ye Jin - Jung Hae In, The Midnight Romance in Hagwon cũng xoay quanh chuyện tình của một cặp chị em với rất nhiều những cảnh tình tứ.

Trong phim, Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won) là cô giáo nổi tiếng với 14 năm kinh nghiệm giảng dạy tại một trường tư thục dạy thêm nổi tiếng ở Daechidong. Cô được mệnh danh là "phép lạ của Daechi" khi giúp cho nhiều học sinh đỗ đại học danh tiếng trên cả nước. Trong khi đó, nam chính Lee Jun Ho (Wi Ha Joon) là một trong số những học sinh lứa đầu của Hye Jin, từng giúp cô làm nên danh tiếng của một giáo viên siêu sao. Sau nhiều năm chán ngán với chán môi trường làm việc công sở, Jun Ho quyết định từ bỏ công việc ổn định để thi tuyển làm giáo viên dạy toán tại Daechi Chase. Lý do cũng bởi anh muốn gặp lại cô giáo Seo Hye Jin, mối tình đầu của anh. Cuộc hội ngộ sau 10 năm với tư cách những người đồng nghiệp đã khơi dậy những rung động thầm kín vốn chôn sâu trong lòng hai người từ thuở nào.

Khác với rất nhiều những bộ phim về chuyện tình cô trò trên màn ảnh Hàn, The Midnight Romance in Hagwon tập trung vào giai đoạn trưởng thành của hai nhân vật, khiến cho mối quan hệ có vẻ nhạy cảm trở nên dễ chịu hơn hẳn. Dấu mốc 10 năm sau cũng là lúc cảm xúc của Lee Joon Ho đã chín chắn và cuộc sống của Seo Hye Jin dần ổn định, họ cũng không còn là cô trò mà đã trở thành đồng nghiệp. Những cảnh tình tứ, ôm hôn thậm chí là cả cảnh nóng của cặp chị em lệch tuổi vì vậy cũng trở nên rất đáng yêu trong mắt người xem.

Rất nhiều khán giả cho rằng, với chất lượng tốt như hiện tại, The Midnight Romance in Hagwon xứng đáng nổi tiếng hơn. Phim hiện có rating không quá cao cũng không được chú ý nhiều ở thị trường quốc tế. Một trong số những thành tích hiếm hoi rất đáng mừng là cặp chính của phim Jung Ryeo Won và Wi Ha Joon đều đứng top đầu trong BXH danh tiếng tại Hàn những tuần tháng 6. Đặc biệt, nữ chính Jung Ryeo Won trụ vững ở vị trí đầu bảng, trở thành nữ diễn viên được quan tâm nhất tại Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Khán giả vô cùng hài lòng từ tạo hình đến diễn xuất của cô. Nhất là việc cô trông quá trẻ trung dù đã ngoài 40 tuổi, lại còn hơn bạn diễn Wi Ha Joon tới 10 tuổi.

Không dám tin là Jung Ryeo Won đã 42 tuổi

Nguồn ảnh: tvN