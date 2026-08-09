Phim ngôn tình mới khởi quay đã ngập tràn drama: Cặp chính tiên đồng ngọc nữ nhưng cạch mặt nhau

Dù chưa tung ra đoạn phim giới thiệu chính thức nào, bộ phim Niệm Tương Tư vẫn liên tục dẫn đầu các chủ đề tìm kiếm nóng ngay từ khi bấm máy. Theo truyền thông Trung Quốc, tác phẩm này thu hút sự chú ý lớn từ công chúng bởi hàng loạt ồn ào xung quanh: từ tranh cãi về dàn diễn viên, việc đổi tên phim, không khí xa cách trong lễ khai máy, mâu thuẫn giữa hai cộng đồng người hâm mộ, cho đến các tin đồn vô căn cứ về việc dừng quay hay thay nam chính.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Tiên Nhục, dự án ban đầu lấy tên Trường Sinh Cốt và vốn sở hữu lượng người đọc đông đảo. Ngay từ khâu chuẩn bị, bộ phim đã vướng nhiều ý kiến trái chiều. Ngu Thư Hân sớm được xác nhận vào vai nữ chính, trong khi vai nam chính trải qua nhiều đồn đoán trước khi chính thức giao cho Hầu Minh Hạo. Khi thông tin dàn diễn viên lộ diện, một bộ phận khán giả nhận xét ngoại hình và khí chất tương phản của hai người khá phù hợp với nhân vật. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ tác phẩm gốc lại cho rằng tạo hình thực tế chưa đúng với mô tả trong truyện.

Bên cạnh đó, tranh chấp về thứ tự tên tuổi trên poster (phiên vị) và thời lượng xuất hiện của diễn viên cũng nổ ra từ sớm. Dù dự án được xác định xoay quanh nhân vật nữ chính do Ngu Thư Hân đảm nhận, người hâm mộ của hai diễn viên vẫn liên tục tranh cãi về mức độ đầu tư hình ảnh và quảng bá dành cho nam chính. Ngoài ra, việc bộ phim liên tục thay đổi tên gọi từ Thần Tiên Nhục sang Trường Sinh Cốt và cuối cùng là Niệm Tương Tư khiến không ít người hâm mộ nguyên tác thất vọng vì cho rằng phim đã mất đi tinh thần ban đầu của tiểu thuyết.

Ngày 30/6, bộ phim chính thức bấm máy tại Hoành Điếm. Sự kiện này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội với biệt danh "lễ khai máy như chia tài sản". Dù cùng thuộc một đoàn phim, hai diễn viên chính gần như không hề tương tác với nhau trong suốt buổi lễ. Họ đi theo lịch trình riêng, trong khi khu vực cổ vũ của người hâm mộ hai bên cũng chia thành hai khoảng hoàn toàn tách biệt: tự dựng rạp, tự treo băng rôn và không hề giao lưu. Cảnh tượng này khiến buổi lễ trông giống hai cuộc gặp mặt người hâm mộ riêng biệt hơn là một sự kiện chung của đoàn phim.

Sự xa cách ngày khai máy trôi qua nhưng mâu thuẫn giữa hai cộng đồng người hâm mộ vẫn tiếp tục leo thang. Chỉ vài ngày sau khi quay, trên mạng xã hội xuất hiện các hội nhóm thu hút lượng tương tác lớn chuyên đăng tải nội dung tiêu cực về nữ chính, do một số trưởng nhóm hâm mộ của phía nam chính quản lý. Điều này kích động sự phẫn nộ từ phía người hâm mộ Ngu Thư Hân, dẫn đến việc họ tràn vào trang cá nhân của công ty quản lý đối phương để phản đối. Phía còn lại cũng lập tức đáp trả, châm ngòi cho cuộc khẩu chiến gay gắt trên diện rộng.

Kể từ đó, bộ phim rơi vào tình trạng khá kỳ lạ: đoàn phim rất ít khi đăng tải hình ảnh hay thông tin chính thức, mọi sự chú ý của công chúng hầu như đều đến từ những bức ảnh và đoạn video do người qua đường hoặc các tay săn ảnh ghi lại.

Bên cạnh đó mỗi khi có video hậu trường cả hai tương tác trên trường quay rò rỉ ra ngoài, người hâm mộ hai bên lại tiếp tục tranh cãi. Một bên cho rằng phía nữ diễn viên cố tình gây sự chú ý, trong khi bên còn lại khẳng định đó chỉ là cử chỉ xã giao bình thường giữa các đồng nghiệp. Kết quả là bất kỳ hình ảnh hậu trường nào được đăng tải cũng nhanh chóng biến thành nơi tranh luận của hai cộng đồng người hâm mộ.

Chưa dừng lại ở đó, trong một đoạn video ghi lại cảnh Ngu Thư Hân kết thúc buổi quay, người xem thấy xuất hiện một điểm sáng màu xanh. Người hâm mộ của cô cho rằng có người cố tình chiếu tia laser vào mắt nữ diễn viên, trong khi phía ngược lại khẳng định đó chỉ là hiện tượng phản xạ ánh sáng của ống kính điện thoại. Dù tranh cãi nổ ra dữ dội, sự việc vẫn không có kết luận chính thức do thiếu bằng chứng.

Mới đây nhất, ngày 7/8, nhiều tài khoản giải trí đồng loạt lan truyền tin đồn rằng do "đội ngũ của hai diễn viên chính phát sinh mâu thuẫn lớn", đoàn phim sẽ dừng quay vào ngày 10/8 và tính đến phương án thay thế nam chính Hầu Minh Hạo. Thông tin này lập tức leo lên vị trí dẫn đầu các chủ đề được thảo luận nhiều nhất. Tối cùng ngày, đại diện truyền thông đã liên hệ với người trong cuộc và nhận được khẳng định trực tiếp: thông tin dừng quay hoàn toàn là sai sự thật, bộ phim vẫn đang tiến hành ghi hình theo đúng kế hoạch.

Hiện tại, Niệm Tương Tư vẫn tiếp tục thực hiện các cảnh quay tại Hoành Điếm. Phim dự kiến quay trong 120 ngày với sự tham gia của Ngu Thư Hân (vai Hà Phán) và Hầu Minh Hạo (vai Dung Trần Tử). Mọi thông tin chính thức về thời lượng, phân bổ vai diễn cũng như chất lượng hoàn thiện của tác phẩm vẫn phải chờ đợi công bố chính thức từ đoàn làm phim khi hoàn thành.