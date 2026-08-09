"Nhìn Đinh Mạnh Ninh khóc, chúng tôi đau lòng lắm đấy"

Tập 6 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mang đến một trong những phần thi căng thẳng nhất từ đầu chương trình khi Công diễn 2 áp dụng luật đối kháng trực tiếp và xuất hiện "thẻ đỏ" dành cho những Nhà có kết quả không tốt ở vòng Thử lửa. Nhà Hiển Nhiên trở thành một trong hai đội rơi vào nhóm nguy hiểm, buộc phải cử một thành viên bước lên sân khấu solo để giành quyền xóa thẻ đỏ. Người được cả đội đặt niềm tin chính là Đinh Mạnh Ninh.

Áp lực của màn trình diễn lần này lớn hơn rất nhiều so với một tiết mục thông thường. Nếu thất bại, Nhà Hiển Nhiên sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị loại. Chính vì vậy, ngay từ khi bước lên sân khấu, Đinh Mạnh Ninh không chỉ mang theo kỳ vọng của các đồng đội mà còn gánh trên vai trách nhiệm giữ lại cơ hội cho cả Nhà.

Nam ca sĩ lựa chọn làm mới ca khúc kinh điển "Giã từ dĩ vãng" theo phong cách rock. Phần trình diễn giàu năng lượng cùng cách xử lý mạnh mẽ đã giúp anh chinh phục khán giả và giành 2.040 điểm bình chọn, chính thức xóa thẻ đỏ, đưa Nhà Hiển Nhiên thoát khỏi bờ vực nguy hiểm.

Nhưng điều khiến nhiều người nhớ nhất sau tiết mục ấy lại không phải là con số điểm hay chiến thắng, mà là khoảnh khắc Đinh Mạnh Ninh bật khóc.

Đây không phải lần đầu tiên khán giả thấy nam ca sĩ rơi nước mắt trong chương trình. Suốt hành trình của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Đinh Mạnh Ninh nhiều lần để lộ những cảm xúc rất thật mỗi khi chứng kiến đồng đội gặp áp lực hoặc khi cả Nhà vượt qua những thử thách khó khăn. Chính vì vậy, ngay sau tập phát sóng, nhiều người hâm mộ đã chia sẻ lại khoảnh khắc này trên mạng xã hội. Không ít bình luận hài hước nhưng cũng đầy đồng cảm xuất hiện như: "Nhìn anh Ninh khóc là tất cả lỗi tại em", hay "Mỗi lần anh Ninh khóc là mình cũng không cầm được nước mắt".

Sau chiến thắng, Đinh Mạnh Ninh cũng có những chia sẻ khiến nhiều khán giả xúc động hơn cả màn trình diễn. Nam ca sĩ nói: "Khi đứng trên sân khấu với 'Giã từ dĩ vãng', tôi tự nhủ phải làm một điều gì đó thực sự ý nghĩa, không chỉ để chuộc lại những giọt nước mắt lo lắng của anh em ở vòng trước, mà còn dành tặng cho cả 32 người đàn ông đang cùng nhau vượt chông gai. Tôi không nghĩ mình đang cứu riêng ai, chỉ tâm niệm rằng càng nhiều anh em được an toàn càng tốt. Bởi suy cho cùng, ranh giới các Nhà không quan trọng, tất cả chúng tôi đều là một gia đình".

Chính câu nói "càng nhiều anh em được an toàn càng tốt" nhanh chóng được người xem chia sẻ rộng rãi sau chương trình. Với nhiều khán giả, điều này cho thấy tinh thần mà Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai luôn hướng tới không đơn thuần là cạnh tranh để chiến thắng, mà còn là sự gắn kết giữa những nghệ sĩ cùng đồng hành trên một hành trình.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người cho rằng Đinh Mạnh Ninh là một trong những Anh Tài giàu cảm xúc nhất mùa giải năm nay. Mỗi lần bật khóc, anh đều không khóc vì thành tích cá nhân mà vì đồng đội, vì áp lực của cả tập thể hoặc vì cảm nhận được sự hy sinh của những người cùng sát cánh. Điều đó khiến hình ảnh của nam ca sĩ trở nên gần gũi và nhận được nhiều thiện cảm từ người xem.

Bên cạnh chiến thắng của Đinh Mạnh Ninh, tập 6 còn chứng kiến hàng loạt diễn biến đáng chú ý khác. Nhà Chiến Mã tạo dấu ấn với tiết mục "Em chỉ im lặng", trong đó Thuận Nguyễn gây ấn tượng bằng màn tap dance trên đôi giày sắt bọc lửa. Ở cặp đấu còn lại, Thái VG cũng tạo bất ngờ khi lần đầu thử sức với dòng nhạc ballad trong ca khúc "Ánh sáng của đời tôi", đánh dấu màn bước khỏi vùng an toàn của nam rapper. Nhà sản xuất đồng thời xác nhận concert đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18/10 tại TP.HCM.

Sau nhiều mùa chương trình âm nhạc thực tế, khán giả có thể đã quen với những màn tranh tài quyết liệt. Nhưng đôi khi, điều khiến người xem ở lại không phải là ai thắng hay ai thua, mà là những khoảnh khắc rất thật như giọt nước mắt của Đinh Mạnh Ninh sau khi hoàn thành phần thi. Đó là cảm xúc của một nghệ sĩ vừa trút bỏ áp lực, vừa hạnh phúc vì có thể giữ đồng đội ở lại, đúng như điều anh nói: "Tất cả chúng tôi đều là một gia đình".