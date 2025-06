Phim ngôn tình hiện đại Trung Quốc nhất định phải xem: Nhà gái hot nhất lúc này, nhà trai thanh xuân phơi phới

Mới đây, xuất hiện thông tin bộ phim Hoán Vũ sẽ lên sóng vào ngày 19/6. Dù chưa phải chính thức, thế nhưng tin tức này vẫn khiến khán giả cảm thấy vô cùng háo hức. Lý do là bởi tác phẩm này có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc Chu Dực Nhiên và Trương Tịnh Nghi.

Trong phim, Trương Tịnh Nghi đảm nhận vai nữ chính Kiều Thanh Vũ. Một ngày nọ, biến cố ập đến với cô và gia đình sau cái chết của người chị gái. Thậm chí cũng vì điều này mà cả nhà cô phải rời khỏi nơi quen thuộc mình đang sinh sống.

Kiều Thanh Vũ quyết tâm tìm ra lý do chị mình qua đời, sau đó phát hiện ra chị mình từng phải chịu rất nhiều uất ức. Cô muốn giúp chị gái đòi lại công bằng, nhưng không may, chính bởi lý do đó mà mối quan hệ giữa Kiều Thanh Vũ cùng với gia đình lại trở nên rạn nứt.

Đồng hành cùng Kiều Thanh Vũ xuyên suốt hành trình này là người bạn học Minh Thịnh. Anh luôn giúp đỡ, tin tưởng và động viên mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi. Về sau, cuối cùng mọi chuyện cũng trở nên tốt hơn, Mịnh Thịnh và Kiều Thanh Vũ cũng cùng nhau viết nên một tình yêu tươi đẹp.

Xuất hiện thông tin bộ phim Hoán Vũ do Trương Tịnh Nghi và Chu Dực Nhiên đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 19/6 tới.

Visual của cả hai trông cực kỳ xứng đôi.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên chính, Trương Tịnh Nghi đang là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Trung Quốc đương đại. Thời gian qua, cô nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội với vai Hương Ám Đồ trong siêu phẩm cổ trang Tàng Hải Truyện đóng cùng Tiêu Chiến. Dẫu vậy thực tế, nàng thơ của Châu Tấn được đánh giá là hợp hơn với các vai diễn hiện đại, nổi bật có Chu Vận trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hợp tác với Trần Phi Vũ.

Trong khi đó, đảm nhận vai Minh Thịnh là mỹ nam trẻ Chu Dực Nhiên. Anh sở hữu gương mặt điển trai, đầy khí chất nam chính thanh xuân vườn trường. Chu Dực Nhiên được khán giả biết đến chủ yếu qua vai Trương Lục Nhượng trong Khi Anh Chạy Về Phía Em. Hiện tại, anh chàng đang tham gia ghi hình cho dự án phim cổ trang Kiều Sở hợp tác cùng Trần Đô Linh.

Mùa hè năm nay, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến nhiều tác phẩm cổ trang đình đám. Nếu như Hoán Vũ thực sự lên sóng vào 19/6, nó sẽ phải đối mặt với những đối thủ nặng ký. Dẫu vậy, không thể loại trừ khả năng màn kết hợp giữa Trương Tịnh Nghi và Chu Dực Nhiên sẽ tạo nên thành công bất ngờ.