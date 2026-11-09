Phim mới vừa lên sóng đã đứng đầu bảng rating, nhưng ai ngờ "tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên vẫn bị chiếm spotlight

Lên sóng từ ngày 5/11, Cốc Vũ đã vươn lên vị trí số 1 trong bảng rating, với realtime vượt mốc 2% ngay khi vừa lên sóng trên CCTV8, cho thấy sức hút mạnh mẽ của phim. Sở hữu đề tài điều tra thuế hiếm gặp trên màn ảnh cùng dàn diễn viên thực lực, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, màn tái xuất của Tỉnh Bách Nhiên sau thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng người chiếm spotlight trong những tập đầu lại là Trương Tụng Văn.

Kịch bản hấp dẫn, mở màn bằng hàng loạt cú ngoặt bất ngờ

Cốc Vũ lấy bối cảnh năm 1994, xoay quanh cuộc điều tra một đường dây làm giả hóa đơn có quy mô lớn. Câu chuyện bắt đầu khi Chu Hải Dương (Trương Tụng Văn), một thợ in đang trên đường tìm vợ, tình cờ gặp cán bộ kiểm tra thuế Âu Dương Húc (Tỉnh Bách Nhiên) và cảnh sát Nghiêm Bình An (Tôn Nghệ Châu). Từ một cuộc gặp tưởng chừng ngẫu nhiên, cả 3 dần bị cuốn vào vụ án phức tạp, nơi những mối quan hệ và lựa chọn cá nhân liên tục tạo ra bước ngoặt.

Điểm hấp dẫn của phim nằm ở cách kể chuyện nhanh gọn, liên tục đưa ra những tình huống bất ngờ nhưng vẫn giữ được mạch điều tra. Ngay trong những tập đầu, Âu Dương Húc và Nghiêm Bình An đã phải cải trang thành thương nhân Đài Loan để thâm nhập đường dây làm giả hóa đơn. Trong khi đó, Chu Hải Dương cũng vô tình bước chân vào hang ổ tội phạm và trở thành nhân vật quan trọng trong cuộc đấu trí giữa các bên.

Những màn đối đầu, nghi ngờ và lật mặt được triển khai liên tiếp, khiến người xem khó đoán ai đang nắm lợi thế. Đáng chú ý, vụ án đầu tiên không chỉ xoay quanh việc truy bắt những kẻ làm giả hóa đơn mà còn mở ra nhiều bí ẩn về thân phận của Chu Hải Dương, kẻ đứng sau đường dây phạm pháp và mối quan hệ giữa những nhân vật từng có thời gian gắn bó.

Bên cạnh yếu tố phá án, Cốc Vũ còn khai thác một đề tài khá mới mẻ trên màn ảnh Hoa ngữ, đó là điều tra các hành vi phạm tội liên quan đến thuế. Thay vì tập trung vào những vụ án mạng hay các màn truy đuổi quen thuộc, bộ phim đặt trọng tâm vào hóa đơn, sổ sách, giao dịch và những cuộc đấu trí âm thầm giữa cán bộ điều tra với các đối tượng phạm pháp. Cách tiếp cận này tạo cảm giác mới lạ, đồng thời mở ra nhiều hướng khai thác về lòng tham, lợi ích và ranh giới đúng sai.

Tỉnh Bách Nhiên có bước chuyển mình, nhưng Trương Tụng Văn mới là người nổi bật nhất

Sau thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục khiến khán giả chú ý khi trở lại với Cốc Vũ. Nếu trước đó nam diễn viên ghi dấu ấn trong hình tượng tổng tài Loan Niệm, thì lần này anh đã rũ bỏ vẻ ngoài lịch lãm, lạnh lùng để hóa thân thành Âu Dương Húc, một cán bộ kiểm tra thuế trẻ tuổi, thông minh và quyết đoán.

Nhân vật này đòi hỏi Tỉnh Bách Nhiên thể hiện nhiều sắc thái hơn, từ sự điềm tĩnh trong công việc đến khả năng ứng biến khi đối diện với những tình huống nguy hiểm. Đặc biệt, các phân đoạn anh cùng Nghiêm Bình An cải trang, tìm cách vượt qua sự nghi ngờ của đối tượng điều tra cho thấy sự linh hoạt và tỉnh táo của nhân vật. Tỉnh Bách Nhiên cũng tạo được nét riêng cho Âu Dương Húc thông qua phong thái trẻ trung, sắc sảo nhưng vẫn thận trọng của một cán bộ làm nhiệm vụ.

Dù có màn thể hiện ấn tượng, Tỉnh Bách Nhiên vẫn chưa phải cái tên nổi bật nhất trong những tập đầu. Spotlight của bộ phim đang nghiêng về Trương Tụng Văn, người đảm nhận vai Chu Hải Dương. Từ một người thợ in bình thường, có phần khốn khó và đang mải miết tìm vợ, nhân vật này dần bộc lộ những toan tính khó lường khi bị cuốn vào thế giới tội phạm.

Trương Tụng Văn tiếp tục cho thấy thế mạnh trong việc xây dựng những nhân vật có nội tâm phức tạp. Anh thể hiện được sự nhẫn nhịn, bất lực của một người đàn ông gặp nhiều trắc trở, nhưng cũng khéo léo cài cắm nét tham vọng và sự biến đổi trong tâm lý nhân vật. Chỉ qua ánh mắt và những thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm, Trương Tụng Văn đã tạo ra cảm giác Chu Hải Dương không đơn giản như vẻ ngoài.

Đây cũng là điểm khiến vai diễn của Trương Tụng Văn trở nên đáng chờ đợi. Khán giả biết rằng nhân vật này sẽ dần đi về phía đối lập với Âu Dương Húc, nhưng quá trình chuyển biến từ một người bình thường thành nhân vật có liên quan đến đường dây phạm pháp mới là điều tạo nên sức hút.

Với kịch bản có hướng khai thác mới, nhịp phim nhanh và dàn diễn viên thực lực, Cốc Vũ đang có màn khởi đầu thuận lợi. Tỉnh Bách Nhiên cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình tượng quen thuộc, nhưng Trương Tụng Văn mới là người tạo dấu ấn mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Những diễn biến tiếp theo, đặc biệt là màn đối đầu giữa 2 nhân vật, được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút cho bộ phim.