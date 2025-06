Các siêu anh hùng này sẽ lần lượt ra mắt công chúng trong thời gian tới mang theo tầm nhìn mới, tham vọng mới của vị đạo diễn tài danh - người được giao trọng trách mang lại vị thế xứng đáng cho vũ trụ phim chuyển thể từ DC Comic. Phim Superman với ngôi sao mới Davdi Corenswet sẽ ra rạp vào ngày 11/7, tiếp theo là Supergirl: Woman of Tomorrow , với sự tham gia của Milly Alcock (nữ diễn viên nổi lên từ series phim truyền hình House of the Dragon), vào tháng 6/2026. Một bộ phim Dark Knight (biệt danh của Batman) lấy cảm hứng từ cốt truyện truyện tranh Batman and Son của Grant Morrison cũng đã được công bố sớm. Và mới đây, các thông tin ban đầu về bộ phim Wonder Woman cũng đã xuất hiện.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Entertainment Weekly khi ra mắt phim Superman, James Gunn chính thức xác nhận rằng một bộ phim về Wonder Woman đang được phát triển, viết kịch bản. Phim sẽ độc lập với loạt phim truyền hình mang tên Paradise Lost của HBO/Max đã được công bố trước đó, lấy bối cảnh ở Themyscira và về "nguồn gốc và âm mưu chính trị của một hòn đảo toàn phụ nữ".

Gal Gadot trong vai Wonder Woman (Ảnh: Warner Bros.)

Nữ siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất của thế giới truyện tranh DC đã có hành trình lên màn ảnh rộng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều dù có doanh thu tốt. Gal Gadot được lựa chọn vào vai Công chúa Diana/Wonder Woman với 2 tập phim riêng và nhiều lần xuất hiện trong phim chung với các siêu nhân khác. Nữ diễn viên có nhan sắc, thần thái hợp vai tuy nhiên các kịch bản phim chưa phát huy được hết sức hấp dẫn từ nhân vật. Tập phim riêng đầu tiên ra mắt năm 2017 thành công lớn tại các rạp chiếu với hơn 800 triệu USD. Nhưng tập thứ 2 lại thua lỗ nặng nề và bị giới chuyên môn cũng như khán giả chê thậm tệ về chất lượng nội dung. Sau nhiều thay đổi bất ngờ, kế hoạch cho tập phim riêng thứ 3 về Wonder Woman với sự tham gia của Gal Gadot bị hủy bỏ khi James Gunn và Peter Safran được bổ nhiệm làm người dẫn dắt DC và mở ra một vũ trụ điện ảnh mới.