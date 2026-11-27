Mới đây, bộ phim Nine To Six (Mối Tình Công Sở) do Park Min Young và Yook Sung Jae đóng chính đã chính thức lên sóng trên đài SBS. Trong lần trở lại mới nhất, Park Min Young gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, gương mặt đầy đặn hơn, không còn mang dáng vẻ gầy gò quá mức từng khiến công chúng lo lắng. Tuy nhiên, tin vui về nhan sắc lại đi kèm với tin buồn khi phim mới của cô sụt giảm rating ngay ở tập 2.

Bộ phim lãng mạn mới mang tên Mối Tình Công Sở của Park Min Young có khởi đầu không thuận lợi.

Theo Nielsen Korea, Mối Tình Công Sở ghi nhận rating toàn quốc ở tập đầu tiên là 3,6%, có thời điểm rating thời gian thực chạm mốc 5,1%. Đây là một con số không tệ trong bối cảnh SBS đã tạm ngừng phát sóng phim truyền hình khung giờ thứ Tư và thứ Năm suốt khoảng 6 tháng.

Tuy nhiên, ở tập 2, rating phim đã giảm từ 3,6% xuống còn 3,1%, tương đương mức sụt giảm 13,9%. Diễn biến này làm dấy lên nỗi lo Park Min Young sẽ tiếp tục hứng chịu thêm một thất bại rating, sau hai bộ phim Confidence Queen và Siren's Kiss. Trước đó, Confidence Queen chật vật với mức rating trên dưới 1%, trong khi Siren's Kiss khởi đầu với rating 5,5% nhưng kết thúc ở mức 4,5%.

Park Min Young đã lấy lại nhan sắc xinh đẹp nhưng rating phim thì giảm ngay ở tập 2.

Mối Tình Công Sở xoay quanh Kang Yi Ji (Park Min Young), nữ phó phòng pháp chế tại một công ty ô tô. Là người thông minh, lý trí và có năng lực chuyên môn, cô luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, đồng thời phải đối mặt với những áp lực, bất công chốn công sở.

Cuộc sống của Kang Yi Ji dần thay đổi khi cô gặp Han Sun Woo (Yook Sung Jae), một chàng thực tập sinh nhỏ tuổi hơn, sở hữu tính cách ấm áp và tinh tế. Sự xuất hiện của anh khiến cô từng bước nhìn nhận lại những quan niệm của mình về công việc, tình yêu và hạnh phúc.

Cả hai diễn viên chính Park Min Young và Yook Sung Jae đều hợp vai, nhưng chừng đó là chưa đủ để phim có cú nổ rating ở giai đoạn khởi đầu.

Mối Tình Công Sở được chuyển thể từ Cuộc Sống Lý Trí, bộ phim Trung Quốc ra mắt năm 2021 do Tần Lam và Vương Hạc Đệ đóng chính. Phiên bản Hàn Quốc vẫn giữ nhiều thiết lập quan trọng của bản gốc, từ bối cảnh công sở, hình tượng nữ chính giỏi chuyên môn cho đến chuyện tình chị em.

Nhận xét về bộ phim, Newsen và Money Today đánh giá cao cách xây dựng một nữ chính bản lĩnh, không cam chịu trước những bất công, mang đến cảm giác hả hê cho người xem. Dẫu vậy, TenAsia nhận định Park Min Young đang mang đến cảm giác lặp lại chính mình khi cả hình tượng nhân vật lẫn mô típ tình yêu đều có nhiều nét tương đồng với bộ phim Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết.

Bên cạnh đó, cách triển khai kịch bản có phần rối rắm, chưa xác lập được trọng tâm rõ ràng cũng là một hạn chế. Sự thiếu mới mẻ và những bất cập trong cách kể chuyện được xem là các rào cản mà tác phẩm cần vượt qua nếu muốn bứt phá về rating.