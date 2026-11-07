Nhan sắc trồi sụt khó nhận ra của "nữ hoàng dao kéo" Park Min Young

Vào ngày 5/11, Park Min Young đã xuất hiện trên chương trình tạp kỹ Maestro Jang trên đài SBS. Tại đây, nữ diễn viên đã chia sẻ nhiều câu chuyện về sự nghiệp, về danh xưng "nữ hoàng phim hài lãng mạn" và bí quyết đóng các cảnh hôn.

Tuy nhiên, sự chú ý đã đổ dồn vào diện mạo của nữ diễn viên sinh năm 1986. So với quãng thời gian gầy gò thảm thương, "nữ hoàng dao kéo" đã đầy đặn, có da có thịt hơn. Nhưng gương mặt cô vẫn còn khá cứng nhắc, đồng thời lộ những dấu vết tuổi tác.

So với quãng thời gian gầy gò thảm thương, "nữ hoàng dao kéo" đã đầy đặn, có da có thịt hơn. Ảnh: TenAsia

Nhưng gương mặt cô vẫn còn khá cứng nhắc, đồng thời lộ những dấu vết tuổi tác. Ảnh: TenAsia

Visual "lúc trồi lúc sụt" của Park Min Young khiến nhiều cư dân mạng bàn tán. Cô là 1 trong những nữ diễn viên dũng cảm thừa nhận "dao kéo" và nhận được rất nhiều lời khen vì đường nét chỉnh sửa mà rất tự nhiên. Trong nhiều năm liền, cô là "nữ hoàng dao kéo" xinh đẹp hàng đầu, liên tục có phim hot và "bỏ túi" vô số hợp đồng quảng cáo.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, Park Min Young hay giảm nhiều cân để vào vai diễn, khiến nhan sắc xuống dốc theo. Rồi sau đó, cô trở lại với diện mạo xinh đẹp rạng ngời. Rồi cứ thế, vòng lặp "xuống sắc - xinh đẹp trở lại" cứ quay vòng, khiến khán giả liên tục phải nhắc về mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế?.

Ảnh: SBS

Visual "lúc trồi lúc sụt" của Park Min Young khiến nhiều cư dân mạng bàn tán. Ảnh: SBS

Ảnh: Neighbor

Ảnh: Weibo

Trong những năm gần đây, Park Min Young thường rơi vào tình trạng quá gầy. Ảnh: Star Today

Park Min Young sinh ngày 4/3/1986, là một trong những nữ minh tinh hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, được mệnh danh là "Nữ hoàng phim hài tình cảm" nhờ khả năng tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ với mọi bạn diễn nam. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu Điện ảnh tại Đại học Dongguk và sớm gây chú ý nhờ vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại cùng nụ cười tỏa nắng. Park Min Young cũng là một trong số ít những ngôi sao hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của công chúng khi công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí cô còn được ưu ái gọi là "nữ hoàng dao kéo" vì nhan sắc quá đỗi tự nhiên và cuốn hút.

Sự nghiệp của Park Min Young là một chuỗi những tác phẩm đình đám kéo dài suốt gần hai thập kỷ. Bắt đầu từ sitcom quốc dân Gia đình là số 1 (High Kick!), cô nhanh chóng vươn lên hàng sao hạng A với các siêu phẩm như Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Thợ săn thành phố, Healer. Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của cô phải kể đến vai diễn "Thư ký Kim" trong Thư ký Kim sao thế? – tác phẩm đã biến cô trở thành biểu tượng thời trang công sở trên toàn châu Á. Đến năm 2024, cô tiếp tục khẳng định bản lĩnh "gừng càng già càng cay" khi giảm cân kỷ lục để hóa thân vào vai bệnh nhân ung thư trong Cô đi mà lấy chồng tôi, đưa bộ phim trở thành cơn sốt toàn cầu.

Về đời tư, Park Min Young từng có mối tình tốn nhiều giấy mực với tài tử Lee Min Ho và vướng vô số tin đồn "phim giả tình thật" với Park Seo Joon. Cuối năm 2022, cô trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp khi vướng vào lùm xùm liên quan đến bạn trai cũ là một đại gia tiền ảo. Tuy nhiên, cô đã vực dậy được sự nghiệp bằng bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi.

Ảnh: Instagram

Park Min Young là "nữ hoàng dao kéo", "nữ hoàng phim hài tình cảm" của màn ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Instagram

Nguồn: TenAsia