Phim mới của Ji Chang Wook đã chiếu, khán giả khen chê gì?

- Ji Chang Wook đúng là sinh ra để đóng hành động, thần thái rồi đánh đấm không chê vào đâu được. Kịch bản bộ này hứa hẹn đấy, mối quan hệ giữa 3 nhân vật thú vị, có vẻ sẽ có nhiều điều để khai thác.

- Dạo này bận quá mà xem xong 3 tập thì tình yêu của mình dành cho Wookie muốn trỗi dậy rồi, huhu. Từng được mệnh danh là ngôi sao hành động thế hệ mới của Hàn Quốc nhưng anh đã từ bỏ không chọn con đường đó. Mình rất ủng hộ anh vì đóng hành động nguy hiểm quá. Thế nhưng trải qua bao nhiêu nốt trầm trong sự nghiệp thì có lẽ thể loại hành động này nó lựa chọn diễn viên Ji Chang Wook rồi, đóng hành động hợp không thể tả. Không hề ngoa khi gọi anh là King of action. Vừa xem phim vừa khóc ròng vì thương anh đó. Wook hoàn toàn xứng đáng với sự thành công lớn hơn nữa trong tương lai. Tổ nghiệp chắc chắn sẽ độ anh tỏa sáng rực rỡ.

- Wi Ha Joon hợp với vai kiểu này, hơi gai góc lạnh lùng, bạo lực nhưng bên trong cũng có một mặt rất tình cảm. Chemistry với Ji Chang Wook khá ổn.

- Anh Wi Ha Joon biết mình mạnh ở chỗ là có thể tạo tương tác tốt với bạn diễn nam, vì thế nên anh cũng phối hợp tài tình. Phim này ai cũng ưng ấy.

- Huhu, phim đỉnh lắm luôn. Hóng tập 4 quá trời quá đất.

- Cảm thấy như đang xem phim chiếu rạp, kịch tính lắm. Hóng tập tiếp theo ghê, bao giờ mới đến thứ 4 đây trời.

- Đánh đã quá anh mình ơi, xem xong 3 tập rồi lại muốn xem đi xem lại tiếp.

Nguồn: Maybe You Never Watched This Movie, Last Leaf - Ji Chang Wook Vietnam FC