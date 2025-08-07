Hot nhất lúc này là bộ phim Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng tối 6/8. Tác phẩm này nhận nhiều kỳ vọng từ khán giả nhờ được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng Thiên Sơn Trà Khách, còn có sự góp mặt của cặp đôi nhan sắc Châu Dã - Thừa Lỗi. Chính vì sự chờ đợi của khán giả, thế nên bộ phim này vừa lên sóng đã thu hút sự chú ý không nhỏ, mất 14 phút để dẫn đầu rating các đài vệ tinh trên toàn Trung Quốc trong khung giờ phát sóng.

Rating ngày đầu của Cẩm Nguyệt Như Ca.

Không chỉ vậy, phim cũng được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Dạo quanh các trang mạng xã hội, netizen khen ngợi nhan sắc của cặp đôi chính, đặc biệt là nữ chính Châu Dã, người đảm nhận vai Hà Yến. Không chỉ visual, cô cũng được đánh giá là có sự tiến bộ về diễn xuất so với các tác phẩm trước đây.

Về nội dung, bộ phim cũng đang gây ra những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng phim xem tương đối ổn ở những tập đầu, đánh giá việc cải biên là hợp lý. Dẫu thế, cũng có một số người cảm thấy thất vọng vì phim khác biệt nhiều so với nguyên tác.

Cảnh võ thuật của Châu Dã trong Cẩm Nguyệt Như Ca.

Nhan sắc của cô nàng được netizen đánh giá cao.

Châu Dã được mệnh danh là mỹ nhân đẹp chấn động thế gian.

Phân cảnh thể hiện diễn xuất của Thừa Lỗi trong phim.

Thực tế, những sự thay đổi của bộ phim Cẩm Nguyệt Như Ca so với truyện gốc là chủ đề nằm ở top 2 Hot Search Weibo. Theo đó, nội dung Hot Search này nói rằng Cẩm Nguyệt Như Ca bỏ thay tình tiết trùng sinh thành giả chết nhưng nữ chính vẫn nhắc về "kiếp trước". Cách thay đổi tình tiết trùng sinh bị đặt lên bàn cân so sánh với 2 bộ phim Mặc Vũ Vân Gian và Cửu Trùng Tử. Chưa hết, tuyến báo thù của Hòa Yến được cho là bị làm giảm đi.

Một vài bình luận của netizen về phim Cẩm Nguyệt Như Ca mới chiếu:

- Giờ tôi đã hiểu tại sao Châu Dã lọt top mỹ nhân đẹp chấn động thế gian. Đúng là ngắm 1 lần say cả đời.

- Tính ra bộ này tui không đọc nguyên tác nên coi nó cuốn phết. Màu phim hợp mắt tui lắm, diễn viên cũng đẹp nữa, quá ưng. Nếu thấy tui khen phim quá khích thì mong fan nguyên tác nhắm mắt bỏ qua nhá, chứ bình thường tui mà fan nguyên tác thì xem phim tui hay cáu mấy cái cải biên quá mức lắm.

- Thật ra thì là một người biết 2 diễn viên này đóng thấy đẹp rồi mới đi đọc nguyên tác xong rồi nghiện luôn nguyên tác như tui thì thấy cũng khá buồn vì cải biên quá nhiều như vạy. Nhưng mà khổ nỗi tui không mắng được, cũng không thấy bực mình bởi vì nam nữ chính đẹp quá trời. Xem để đu 2 cái nhan sắc đều đẹp trai nên tui sẽ vứt nguyên tác qua một bên để xem phim.

- Ấn tượng đầu tiên là Châu Dã xinh nhưng chưa đủ nét mạnh mẽ của tướng quân. Nhưng so với mấy ảnh leak vai nữ tướng quân của mấy cô khác đợt gần đây thì tạm thấy Châu Dã ổn hơn. Thừa Lỗi thì không có ấn tượng gì đặc biệt lắm. Nói chung là tạo hình thì cũng tạm rồi, giờ chờ xem nội dung nữa thôi, nếu nội dung cải biên tốt chắc thành tích cũng khá.

- Chưa đọc nguyên tác, mới xem phim thôi thấy Thừa Lỗi diễn ok, Châu Dã xinh nhưng hơi gồng xíu, mong mấy tập sau diễn ổn hơn.

- Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.

- Lại nhường spotlight cho nhân vật nam.

- Chuyển thể thì biên kịch phải chắc tay. Còn lúc nông lúc cạn thì niệm đi là vừa.

- Đang xem, 4 tập đầu chưa có quá nhiều điều để nói về cốt truyện (tui không đọc nguyên tác, chỉ nói phim). Về diễn xuất thì Châu Dã đỡ hơn các phim trước, ít nhất giả nam không đến mức coi thường IQ khán giả, nhưng diễn giải nhân vật thấy chưa tới vẻ báo thù lắm, khúc vào quân doanh Tiêu Giác thấy vẫn cười, vẫn tâm lý như người đi tòng quân bình thường. Cảnh này bên Mặc Vũ Vân Gian hay Quý Nữ thấy diễn giải ok hơn, kiểu trở về mang đúng tâm lý báo thù ấy, còn Châu Dã diễn làm thấy tâm lý nhân vật Hòa Yến hơi nhạt nhòa. Thừa Lỗi diễn ổn, cảnh cha mất với cảnh trên triều thể hiện tốt phết. Tình tiết hơi nhanh.