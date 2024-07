Tử vi của nữ chính Mặc Vũ Vân Gian: Cần cù và may mắn - 2 yếu tố không thể thiếu để thành công

Một vài nhận xét của người trong ngành về Ngô Cẩn Ngôn để đối chiếu phân tích từ bản đồ chiêm tinh

Đạo diễn Điền Thấm Hâm: "Trên người của cô gái nhỏ Ngô Cẩn Ngôn này có một sự kiên cường mạnh mẽ, có một sức bùng nổ kì diệu trên thân hình bé nhỏ ấy! Tôi đã nhìn thấy được sự kiên cường, sự lương thiện của Trương Anh Tử thông qua cô ấy".

Đạo diễn Hàn Thanh trong phỏng vấn hậu trường phim "Em là đáp án của anh": "Em ấy rất là cố gắng, rất hết mình. Đã đánh giá cao về Cẩn Ngôn từ khi em ấy còn chưa nổi tiếng. Sự cố gắng đầu tư cho vai diễn của em đều khiến cho người khác cảm thấy ấn tượng sâu sắc.

Có một điều ở Cẩn Ngôn là bất kể là cảnh tình cảm hay cảnh hành động, em ấy đều hết lần này đến lần khác, lần nào cũng rất là nghiêm túc, rất là cố gắng để hoàn thành. Kể cả cảnh trượt ván, cũng là té đến bầm dập cả người, bầm chỗ này tím chỗ kia. Và cả rất nhiều những cảnh quay tình cảm nữa, thật sự là đã khóc đến nỗi hết cả hơi luôn rồi, khóc đến sưng cả đôi mắt luôn. Những cảnh tượng hoan lạc vui vẻ như vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt. Cám ơn tất cả những điều em ấy đã làm cho "Đáp án", tin rằng tương lai em sẽ ngày càng tốt đẹp hơn".

Biên kịch Trần Lam trong Hội nghị thảo luận nghiên cứu hiện tượng văn nghệ "Kịch gia Ba Thục - Năm đóa hoa vàng": "Ngô Cẩn Ngôn rất kính nghiệp! Những lúc em ấy đóng cảnh diễn chung, đối phương cứ nói sai lời thoại, nhưng Tiểu Ngôn thì vẫn rất nhẫn nại phối hợp hết lần này đến lần khác, tôi ở hiện trường, trong lòng rất là thích em ấy! Hơn nữa tính cách của em ấy rất là dễ thương, lượng lời thoại có những từ chuyên ngành tương đối nhiều, em ấy học thuộc kịch bản, học thuộc lời thoại đến 3 giờ sáng, 6 giờ sáng hôm sau đã thức dậy để quay phim, nhìn thấy em ấy trong khoảng thời gian nghỉ 10 phút đã mệt đến nỗi ngủ luôn, cũng không đắp gì cả, thân người nho nhỏ gầy gầy, thấy rất là thương em ấy.

Tuy là một tiểu hoa đang nổi, nhưng em ấy không hề chảnh chọe chút nào, rất khiêm tốn, rất chịu khó, EQ cũng rất cao. Em ấy chính là Chương Tiểu Ngư trong lòng tôi, luôn mang theo sơ tâm, rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn".

MC Trần Dung: "Trong lúc ghi hình tiết mục đã có dịp hiểu thêm về em Ngô Cẩn Ngôn, trên đường đi gập ghềnh như thế không hề hé môi than phiền lấy nửa câu, đến khi nghe hỏi đoàn đội có thuốc chống say xe không mới biết em ấy đang bị say xe rồi, nhưng mà ngồi bên cạnh tôi suốt 3 tiếng đồng hồ cứ im lặng như thế. Trên chuyến bay của hãng hàng không Xuân Thu, đều luôn rất nhẫn nại giải thích với những người lớn tuổi của dân tộc Hà Nhì, cần chú ý những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên máy bay, những điều này đều không có trong kịch bản của chương trình, thật là một cô gái chân thành và lương thiện biết bao".