5 phim 18+ là kiệt tác gây sốc nhất mọi thời đại: Cảnh nào cũng nóng vượt mức, không nên bỏ lỡ

Những bộ phim 18+ luôn mang đến sức hút đặc biệt cho khán giả nhờ những cảnh nóng táo bạo. Tất nhiên, đó không đơn giản chỉ là những màn khoe thân, mà hàm chứa trong đó là cả các giá trị về nội dung cũng như nghệ thuật. Nếu đây là thể loại phim yêu thích của bạn, vậy thì đừng bỏ lỡ 5 tác phẩm dưới đây:

Poor Things

Năm 2023, Poor Things gây chấn động toàn cầu chiến thắng giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice lần thứ 80, nhận 11 đề cử tại giải Oscar lần thứ 96 và 7 đề cử tại giải Quả Cầu Vàng. Đáng chú ý, ở cả 2 giải thưởng danh giá này, minh tinh Emma Stone đều được vinh danh cho danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhờ vai Bella Baxter.

Trong phim, nhân vật Bella Baxter do Emma Stone thể hiện là một tổ hợp kỳ lạ giữa bộ não của một đứa trẻ và cơ thể của một người phụ nữ đã qua đời. Bella Baxter được nhà khoa học kỳ quặc Godwon tạo ra, nuôi nấng một cách cẩn thận. Dẫu vậy, như bất cứ đứa trẻ nào khác trên đời, Bella Baxter nuôi dưỡng khao khát được sống tự do, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Sau đó, cô thoát khỏi vòng tay của Godwin, chạy theo người tình Duncan và có những trải nghiệm tình dục. Dẫu vậy sau đó, cô cũng không gắn bó mãi cùng Duncan mà gia nhập một nhà thổ tại Paris.

Bellax Baxter là một trong những vai diễn thành công nhất của Emma Stone.

Poor Things được biết đến nhiều vì những cảnh nóng, tuy nhiên điều khiến nó trở nên đặc biệt là những giá trị về bản chất con người cũng như những vấn đề xã hội. Không chỉ vậy, bộ phim cũng được đánh giá cao nhờ giá trị nghệ thuật độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân của đạo diễn Yorgos Lanthimos.

The Handmaiden

Cái tên đầu tiên trong danh sách là The Handmaiden (tựa Việt: Người Hầu Gái). Đây là tác phẩm 18+ phải xem đối với những khán giả yêu điện ảnh xứ Kim Chi. Tác phẩm này đưa khán giả về những năm 1930 khi Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng. Tại đây, cô nàng Sook Hee được thuê làm hầu gái cho một tiểu thư hào môn người Nhật tên là Hideko, người sống trong một biệt thự to lớn cùng người chú độc đoán Kouzuki.

Kim Min Hee và Kim Tae Ri trong phim The Handmaiden.

Thực ra, Sook Hee không phải cô hầu gái bình thường, mà là một kẻ móc túi, được một tay lừa đảo giả dạng bá tước Nhật Bản tuyển mộ để giúp hắn thực hiện âm mưu chiếm đoạt tài sản của Hideko. Mọi chuyện tưởng như diễn ra rất hoàn hảo, nhưng biến số đã xảy ra, khi mà Sook và Hideko dành cho nhau những tình cảm không ngờ tới.

Bộ phim The Handmaiden có sự tham gia của dàn diễn viên cực kỳ chất lượng gồm Kim Min Hee, Kim Tae Ri, Ha Jung Woo cùng với Jo Jin Woong. Đây là một trong những kiệt tác điện ảnh 18+ hay nhất của màn ảnh Hàn, được cả khán giả lẫn giới chuyên môn đón nhận, từng được vinh danh tại những giải thưởng danh giá như Rồng Xanh, Baeksang và cả Cannes.

Sắc, Giới

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Sắc, Giới - bộ phim nổi tiếng do Thang Duy và Lương Triều Vỹ đóng chính, Lý An làm đạo diễn. Ra mắt vào năm 2007, tác phẩm này ngay lập tức đã thu hút vô số sự chú ý nhờ những cảnh nóng bỏng mắt của cặp đôi chính. Thế nhưng tất nhiên, để Sắc, Giới có thể trở thành một kiệt tác thì nội dung cũng phải rất hay.

Sắc, Giới có kịch bản được xây dựng dựa trên tiểu thuyết ngắn cùng tên của Trương Ái Linh, lấy bối cảnh tại Hồng Kông năm 1938 và Thượng Hải vào năm 1942, kể chuyện tình yêu giữa cô nàng sinh viên yêu nước Vương Giai Chi cùng với Dịch tiên sinh, nhân vật thuộc Chính phủ bù nhìn do Nhật Bản dựng lên trong thời kỳ chiến tranh với Trung Quốc. Vương Giai Chi là cô sinh viên yêu nước, tiếp cận Dịch tiên sinh hòng quyến rũ anh như một phần trong kế hoạch ám sát. Tuy nhiên về sau, giữa hai người lại nảy sinh tình cảm.

Cuộc đời của Thang Duy hoàn toàn thay đổi sau khi tham gia Sắc, Giới.

Bộ phim Sắc, Giới được công nhận rộng rãi bởi giới chuyên môn, thắng giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice, càn quét Kim Mã 2007 với 7 giải thưởng. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của cả Lương Triều Vỹ lẫn Thang Duy, thế nhưng nó lại khiến Thang Duy phải chia tay bạn trai, đồng thời còn bị "phong sát". Dẫu vậy thì nhiều năm trôi qua, giờ đây Thang Duy cũng đã là một minh tinh hàng đầu.

Basic Instinct

Nhắc đến những phim 18+ kinh điển của màn bạc thế giới thì không thể bỏ quên Basic Instinct (tựa Việt: Bản Năng Gốc). Đây là tác phẩm được nhớ tới nhiều nhất mỗi khi mọi người nói về Sharon Stone, người đảm nhận vai chính Catherine Tramell.

Trong Basic Instinct, nhân vật Catherine Tramell là một nữ nhà văn xinh đẹp, quyến rũ và bí ẩn. Cô có mối tình nồng nhiệt với thanh tra cảnh sát Nick Curran (Michael Douglas). Nick Curran đang điều tra vụ giết người tàn nhẫn mà nạn nhân là một ngôi sao nhạc rock giàu có. Trong khi đó, Catherine Tramell là nghi phạm chính.

Khung hình mang tính biểu tượng của Sharon Stone.

Ra mắt vào năm 1992, Basic Instinct là một trong những tác phẩm đạt doanh thu phòng vé cao nhất thời điểm đó. Được sản xuất với kinh phí 49 triệu USD, thế nhưng Basic Instinct thu về tới 353 triệu USD. Không chỉ vậy, Basic Instinct cũng được vinh danh tại các giải thưởng lớn. Cụ thể, đạo diễn Paul Verhoeven được đề cử cho giải Palme d'Or tại LHP Cannes lần thứ 45, trong khi Sharon Stone được đề cử cho giải Nữ diễn viên viên chính xuất sắc tại giải Quả Cầu Vàng.

Anora

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Anora, bộ phim 18+ do mỹ nhân xinh đẹp Mikey Madison đóng chính. Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật Anora, một cô gái hành nghề "người lớn" tại hộp đêm.

Cuộc đời của Anora trở nên sống động, thú vị kể từ khi cô gặp gỡ Vanya. Cậu ta là con trai của một tài phiệt người Nga. Dù mang thân phận khác biệt, thế nhưng Anora và Vanya lại kết hôn trong sự bốc đồng sau những cuộc vui. Anora mơ về một cuộc sống màu hồng trong gia đình hào môn, thế nhưng ảo mộng của cô nhanh chóng tan vỡ.

Bố mẹ của Vanya phát điên khi cậu quý tử lấy Vanya và ra tay ngăn cản. Ở thời điểm mà Anora cần Vanya nhất, cậu ta lộ rõ bộ mặt của một thằng nhóc chưa trưởng thành khi chọn cách biến mất, để lại Anora một mình phải đối diện với rắc rối.

Anora giúp Mikey Madison được vinh danh tại Oscar 2025.

Thực tế, ý tưởng của Anora không hề mới, nhưng cách mà đạo diễn Sean Baker kể câu chuyện lại khiến khán giả phải liên tục theo dõi từng giây từng phút. Mikey Madison với một vai diễn có nhiều không gian thể hiện diễn xuất cũng đã mang đến màn trình diễn tuyệt vời. Thậm chí, nhờ đó mà cô còn chiến thắng cả ngôi sao gạo cội Demi Moore trong cuộc đua đến danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc tại Oscar 2025.