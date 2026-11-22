Sáng 22/11 (giờ Việt Nam), tờ TMZ cho biết ngày trọng đại của Miley Cyrus và tay trống Maxx Morando (nhóm nhạc Liily) đã diễn ra tại Palm Springs, California. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 140 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè. Không gian hôn lễ được trang hoàng theo phong cách tối giản, với điểm nhấn là một vòm hoa hồng trắng lãng mạn.

Theo những hình ảnh hiếm hoi được truyền thông Mỹ ghi nhận bên trong buổi lễ, Miley Cyrus khoác lên mình chiếc váy cưới lụa màu trắng với thiết kế hở lưng, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Trong khi đó, chú rể Maxx Morando xuất hiện bảnh bao trong bộ suit đen được may đo riêng. Khi đứng trên lễ đường đối diện với chú rể, Miley Cyrus xúc động bật khóc. Đặc biệt, lúc lắng nghe Maxx Morando đọc lời thề nguyện gắn bó trăm năm, cô dâu nhiều lần rơi nước mắt, liên tục dùng khăn giấy lau đến mức muốn trôi lớp trang điểm.

Đám cưới Miley Cyrus và tay trống Maxx Morando. Clip: TMZ.

Miley Cyrus và Maxx Morando đã chính thức về chung một nhà trong hôn lễ lãng mạn tại Palm Springs, California vào sáng 22/11 (giờ Việt Nam). Ảnh: BlackGrid.

Nữ ca sĩ khoe nhan sắc vừa thanh lịch vừa quyến rũ trong thiết kế váy cưới lụa trắng hở lưng thước tha. Trong khi chú rể Maxx Morando lịch lãm với bộ suit đen. Ảnh: BlackGrid

Đứng đối diện người thương trong giây phút thiêng liêng, Miley Cyrus đã bật khóc vì hạnh phúc. Ảnh: BlackGrid.

Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài khi cô lắng nghe từng lời thề nguyện gắn bó trọn đời từ chồng mới cưới. Ảnh: BlackGrid.

Khung cảnh như trong phim tại đám cưới của cặp sao hàng đầu Hollywood nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: BlackGrid.

Có 140 khách mời, bao gồm người thân và bạn bè của cô dâu - chú rể, đã tham dự ngày trọng đại của Miley và Maxx Morando. Ảnh: BlackGrid.

Miley và Maxx Morando - người kém cô 6 tuổi - bắt đầu hẹn hò từ năm 2021, thông qua sự mai mối của bạn bè. Năm ngoái, Maxx Morando đã cầu hôn nữ diễn viên tại 1 khu vườn ở Nhật Bản. Miley Cyrus cho biết cô không được báo trước về màn cầu hôn. Vì vậy, hành động lãng mạn của bạn trai khiến cô vô cùng bất ngờ, cảm động.

Trước thềm đám cưới bí mật, giọng ca Flowers đã hé lộ về ngày trọng đại của mình qua ca khúc Let’s Get Married (tạm dịch: Hãy kết hôn nhé) nằm trong album Bass Persuades ra mắt vào tháng 9/2026, do chính Maxx tham gia sản xuất. Cả hai đã cùng trình diễn ca khúc này trên sân khấu tại Hollywood Bowl. Theo các nguồn tin, với Miley, Maxx không chỉ là nguồn cảm hứng lớn trong âm nhạc, mà còn được nữ ca sĩ xem là người đàn ông qua trọng giúp cô "bắt đầu lại" trong cuộc sống sau biến cố cháy nhà tại Malibu năm 2018 và cuộc ly hôn cũ.

Miley Cyrus được bạn trai yêu lâu năm cầu hôn ở Nhật Bản vào năm ngoái. Ảnh: Getty Images.

Theo Page Six, đám cưới với Maxx Morando là lần thứ hai Miley Cyrus bước vào lễ đường. Trước đây, cô từng kết hôn với nam diễn viên Liam Hemsworth vào năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, Liam đã đệ đơn ly hôn. Do đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân nên cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn rất nhanh. Đến tháng 1/2020, họ chính thức không còn ràng buộc pháp lý.

Miley Cyrus đổ vỡ hôn nhân với Liam Hemsworth vào năm 2019. Đầu năm 2020, họ hoàn tất thủ tục ly hôn. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: TMZ