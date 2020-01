Rước xuân về nhà cùng Top 5 bộ phim Hàn Quốc nhất định phải xem trong dịp Tết Canh Tý 2020

Trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2020, nếu bạn muốn nghỉ ngơi, tránh xa những bữa tiệc ồn ào bằng điện ảnh, đặc biệt là phim ảnh Hàn Quốc thì dưới đây là 5 tác phẩm mà bạn có thể thưởng thức, hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc đẹp trong ngày đầu năm.

Crash Landing On You

Trước khi tạo nên cơn sốt như hiện nay, Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) với sự góp mặt của bộ đôi diễn viên chính là Hyun Bin và Son Ye Jin từng bị dự đoán sẽ thất bại thê thảm vì khâu quảng bá kém hiệu quả cùng nội dung về chuyện tình Bắc Hàn - Nam Hàn không đủ sức thuyết phục.

Son Ye Jin và Hyun Bin.

Thế nhưng bất ngờ thay, ngay từ ngày đầu lên sóng, tác phẩm đã chứng minh được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình khi rating liên tục dẫn đầu trong khung giờ chiếu và chạm mức rating 14.6% dù chỉ mới đi được nửa chặng đường.

Trong dịp Tết này, Crash Landing On You sẽ mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc xoay quanh chuyện tình của chàng quân nhân Bắc Hàn Jung Hyuk (Hyun Bin) và nàng tài phiệt Nam Hàn Se Ri (Son Ye Jin), hay những màn "cà khịa" cười ngất đến từ những anh chàng "đệ cứng" của Jung Hyuk trong phim.

Chuyện tình chàng quân nhân Jung Hyuk (Hyun Bin) và nàng tài phiệt Se Ri (Son Ye Jin)...

... hay những pha "cà khịa" của dàn quân nhân Bắc Hàn, chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc thú vị trong dịp nghỉ lễ này.

XX

Lên sóng vào đúng đêm 30 Tết trên đài MBC, XX là bộ phim mà khán giả không thể bỏ qua khi có sự góp mặt của "cây hài" Hani (EXID), cũng là nữ diễn viên chính trong phim.

Hani (EXID).

XX khắc họa câu chuyện diễn ra ở Speakeasy bar - một quán bar ngầm hoạt động bí mật và chỉ có ai biết mới có thể tìm đến. Trong tác phẩm đánh dấu màn ra mắt với vai trò diễn viên, Hani sẽ hóa thân thành một bartender có tên Yoon Nana. Cô nàng tuy mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn giấu bên trong lại là một tấm lòng ấm áp và giàu tình cảm. Đặc biệt, Yoon Nana còn là một nhân vật có cá tính mạnh mẽ khi trực tiếp lên kế hoạch trả thù cho những vị khách bị phản bội hoặc thất tình vì cảm thấy đau xót thay cho họ.

Từ trước đến nay, Hani luôn nhận được sự yêu mến của công chúng nhờ ngoại hình bắt mắt cũng như tính cách thân thiện, dễ gần trong các chương trình giải trí. Vì vậy, người hâm mộ không khỏi kỳ vọng vào những nét lôi cuốn mà cô sẽ thể hiện trong bộ phim XX được lên sóng vào dịp Tết này.

XX với sự tham gia diễn xuất của "cây hài" Hani (EXID) là cái tên mà khán giả không xem trong Tết này.

Love is Beautiful Life is Wonderful

Ngay từ tựa đề của bộ phim, Love is Beautiful Life is Wonderful (Tình như mơ, Đời như mộng) cũng đủ để khiến khán giả lựa chọn và thưởng thức trong dịp Tết.

Là phim cuối tuần của KBS và sẽ trình chiếu vào đêm mùng 1 và mùng 2 Tết năm nay, Love is Beautiful Life is Wonderful sẽ khiến khán giả phải suy ngẫm về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nữ chính Kim Chung Ah (Seol In Ah) là con thứ trong một gia đình có ba chị em gái, bố thất nghiệp và mẹ mở một cửa hàng gà rán.

Sống trong gia đình không đủ tiềm lực về tài chính, Kim Chung Ah luôn phải đối diện với những màn cãi nhau của bố mẹ. Áp lực học hành, chuyện yêu đương tuổi mới lớn cũng là nguyên nhân khiến Chung Ah không khỏi rơi vào trạng thái căng thẳng đến mức muốn tự tử.

Vốn là phim cuối tuần của đài KBS nên như thường lệ thì dù có mở đầu đau khổ và bi kịch thế nào chăng nữa, phim vẫn sẽ có cái kết hạnh phúc. Thế nên, khán giả vẫn có thể yên tâm "nhảy hố" Love is Beautiful Life is Wonderful trong dịp Tết.

Love is Beautiful Life is Wonderful sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc lắng đọng khi thưởng thức bộ phim.

Forest

Sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn kể từ Man to Man (Một đấu một), chàng vệ sĩ điển trai Park Hae Jin sẽ chính thức tái xuất trên KBS với dự án mới nhất mang tên Forest (tạm dịch: Khu rừng bí ẩn) sẽ được lên sóng vào ngày 29/1 tới đây, tức mùng 5 Tết.

Tạo hình nhân viên cứu hộ của Park Hae Jin trong phim Forest.

Forest là bộ phim xoay quanh nam nhân viên cứu hộ 119 với mục tiêu cuộc đời là sở hữu 5000 tỉ won. Sánh đôi với Park Hae Jin lần này chính là "tình cũ" của Yoo Seung Ho trong phim My Strange Hero - Jo Bo Ah, khi cô hóa thân thành nữ bác sĩ với thực lực đứng top đầu trong bệnh viện đại học quốc gia Hàn Quốc.

Một bộ phim tình cảm, lãng mạn pha lẫn đôi chút giật gân với sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng, Forest hứa hẹn sẽ trở thành siêu phẩm đầu năm mở hàng cho KBS.

Dàn diễn viên chủ chốt cùng ekip sản xuất Secret.

The Game: Towards Midnight

Được đánh giá là một tác phẩm đáng mong đợi và gây chú ý trong dịp Tết Nguyên Đán 2020, bộ phim truyền hình The Game: Towards Midnight của đài MBC đang nhận được sự quan tâm từ công chúng.

The Game: Towards Midnight là bộ phim xoay quanh quá trình một nhà tiên tri có thể nhìn thấy khoảnh khắc cận kề cái chết của người khác và một viên cảnh sát thuộc tổ đặc nhiệm cùng nhau phơi bày bí mật vụ án "kẻ sát nhân lúc nửa đêm" từ 20 năm trước.



Trong phim, Taecyeon vào vai một nhà tiên tri có thể nhìn thấy cái chết của người khác thông qua đôi mắt họ, nên sắc mặt của anh cũng phảng phất bầu không khí bí ẩn, cùng với nhiều dòng cảm xúc đa dạng không thể định nghĩa bằng lời.

Với những tiết lộ từ phía nhà sản xuất, khán giả đang không ngừng kỳ vọng về nhân vật nhà tiên tri Kim Tae Pyeong mà Taecyeon sẽ thể hiện trong The Game: Towards Midnight.