Bộ phim truyền hình thứ Hai - thứ Ba mới của đài ENA - Namib mới đây đã lên sóng tập đầu tiên vào ngày 23. Phim có khởi đầu tương đối thuận lợi, ghi nhận rating toàn quốc là 1,416% - con số được xếp vào hàng khá cao đối với đài cáp ENA. Trang tin Wikitree của Hàn Quốc thậm chí còn so sánh rating Namib với rating Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo (mở màn với rating 0,9%) để cho thấy tương lai đầy triển vọng của bộ phim mới này.

Namib là một bộ phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn, mô tả những thách thức của một cựu CEO bị sa thải và một thực tập sinh không thể ra mắt. Kang Soo Hyun (Go Hyun Jung) là cựu giám đốc điều hành của Pandora Entertainment và đang đứng trước nguy cơ phải ra đi tay trắng sau sau một cuộc họp hội đồng khẩn cấp do bị nghi ngờ lạm dụng quyền lực. Trong khi đó Yoo Jin Wo (Ryeowoon) là một thực tập sinh bị đuổi khỏi công ty với khoản nợ 200 triệu won. Ngay từ đầu, phim đã được mong chờ bởi đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Go Hyun Jung với phim truyền hình truyền thống sau khoảng ba năm từ một tác phẩm của JTBC.

Tập đầu tiên của phim bắt đầu với cảnh Kang Soo Hyun bới tung một buổi thử giọng để tìm kiếm Yoo Jin Woo, người đã biến mất ngay trước sân khấu. Soo Hyun cuối cùng đã tìm thấy Jin Woo trong tình trạng đang rất hoảng loạn. Cô chủ động nắm tay cậu thanh niên trẻ để động viên, ám chỉ mối quan hệ bền chặt giữa hai người sẽ phát triển trong tương lai.

Bước ngoặt của tập 1 là lời đề nghị của Pandora Entertainment dành cho Kang Soo Hyun. Thay vì trả tiền thôi việc cho cô, công ty đề nghị đưa Jin Woo cùng khoản nợ 200 triệu won cho cô xử lý. Soo Hyun ban đầu còn bối rối nhưng khi phát hiện ra Jin Woo từng trở thành thực tập sinh với số điểm tuyệt đối thì cô đã nhận lời. Cô quyết định biến Jin Woo thành quân bài chiến lược để có thể vực dậy sự nghiệp đang sụp đổ vì bê bối.

Ngay sau khi lên sóng tập 1, Namib được truyền thông, khán giả Hàn đánh giá rất cao. Chỉ mới 1 tập nhưng phim đã mang tới những câu chuyện đầy phức tạp về mối quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật. Đặc biệt, mâu thuẫn gia đình len lỏi trong cuộc sống của Kang Soo Hyun giữa lúc cô đang có cuộc đối đầu với Jang Hyeon Cheol về quyền điều hành công ty đã làm tăng thêm sự căng thẳng của tác phẩm ngay từ tập mở đầu.

Cách chỉ đạo, phát triển câu chuyện cũng nhận về nhiều lời khen. Việc biên kịch kết nối hai nhân vật chính một cách vô cùng khéo léo hứa hẹn mở ra câu chuyện thú vị trong tương lai. Ngoài ra, diễn xuất của các diễn viên cũng rất tốt. Go Hyun Jung thể hiện thành công mọi mặt cảm xúc của nhân vật Kang Soo Hyun, cả sự thu hút của một CEO quyền lực, không nao núng bất chấp sóng gió và sự mềm mỏng của một người vợ, người mẹ. Chưa kể, nhan sắc của cô cũng là một điểm cộng lớn giúp phim được quan tâm. Dù đã ngoài 50 nhưng nữ diễn viên quá trẻ đẹp, những cảnh quay cận mặt hay góc nghiêng thực sự khiến không một ai có thể chê bai nổi.