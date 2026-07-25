Phim của So Ji Sub lộ cái kết gây sốc: Lấy xô ra hứng nước mắt, netizen lập lời thề bỏ xem phim Hàn

Ngay lúc này, tâm điểm chú ý của khán giả yêu phim Hàn đang đổ dồn về Agent Kim Reactivated khi bộ phim chỉ còn lại tập cuối cùng trước khi chính thức khép lại. Sau nhiều tuần liên tục tạo sức hút với những màn hành động nghẹt thở xen lẫn các khoảnh khắc giàu cảm xúc, tác phẩm đang khiến người xem đứng ngồi không yên vì đoạn preview vừa được nhà đài công bố.

Điều khiến khán giả lo lắng nhất là những hình ảnh trong preview đều cho thấy khả năng bộ phim sẽ đi đến một cái kết buồn. Dẫu vậy, mọi chuyện vẫn chưa được khẳng định và nhiều người tin rằng ê-kíp đang cố tình đánh lạc hướng để tạo nên cú plot twist vào phút chót.

Những hình ảnh trong phần preview tập cuối của Agent Kim Reactivated đang khiến cõi mạng dậy sóng (edit: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn)

Theo những gì được hé lộ, phản diện Ju Gang Chan đã bắt cóc con của đặc vụ Kim cùng hai người bạn thân là Seong Han Su và Park Jin Cheol. Không dừng lại ở đó, hắn còn đưa ra một yêu cầu tàn nhẫn khi ép ba người phải tự đối đầu với nhau. Ju Gang Chan tuyên bố chỉ khi đặc vụ Kim chết thì những đứa trẻ mới được thả tự do. Đây được xem là tình huống khó khăn nhất mà nam chính phải đối mặt kể từ đầu bộ phim.

Đáng chú ý hơn cả là chi tiết xuất hiện bàn thờ của đặc vụ Kim trong preview. Hình ảnh này lập tức làm dấy lên hàng loạt suy đoán rằng nhân vật chính có thể sẽ hy sinh ở hồi kết. Nếu điều đó thực sự xảy ra, đây sẽ là một trong những cái kết gây sốc nhất của phim truyền hình Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Agent Kim Reactivated càng về cuối càng trở nên khó lường.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, rất nhiều khán giả bày tỏ sự hoang mang sau khi xem preview. Phần lớn đều hy vọng Agent Kim Reactivated sẽ khép lại bằng một kết thúc viên mãn, bởi các nhân vật đã phải trải qua quá nhiều mất mát. Có người thậm chí còn bình luận rằng nếu phim kết thúc bi kịch thì "phải lấy cả xô để hứng nước mắt" và sẽ "bỏ xem phim Hàn" vì quá đau lòng.

Sau tất cả, liệu đâu sẽ là cái kết cho các nhân vật?

Dẫu vậy, cũng có không ít ý kiến lạc quan cho rằng đoạn preview chỉ là "cú lừa". Họ dự đoán đặc vụ Kim sẽ giả chết để xóa bỏ thân phận cũ, từ đó bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, khán giả cũng chỉ ra rằng bộ phim vẫn còn một số bí ẩn chưa được giải đáp, đồng thời cho rằng nhà đài khó lòng tiết lộ luôn số phận của nhân vật chính ngay trong đoạn giới thiệu tập cuối. Ngoài ra, bộ phim cũng được cho là có khả năng sẽ làm thêm mùa mới. Chính vì vậy, mọi chuyện vẫn chưa thể ngã ngũ và cái kết của Agent Kim Reactivated đang là điều được đông đảo người hâm mộ chờ đợi bậc nhất vũ trụ phim Hàn hiện tại.

Bình luận của netizen:

- Mọi người bình tĩnh. Không nhà sản xuất nào lại nhá trước tập cuối bằng cái chết của nhân vật chính đâu. Suy đoán có thể Kim giả chết để sống 1 cuộc sống thầm lặng không còn bị ai theo dõi nữa thì sao?

- Trời ơi đừng nhé biên kịch, này mà kết SE thì từ nay tui bỏ xem phim Hàn. Chú Kim cả đời khổ mà còn chết nữa thì nước mắt tính bằng đơn vị xô chậu chứ khăn giấy không thấm hết được đâu.

- Đừng chú ơi. Bên phim Mercy For None chú không còn ai thân thích thì chú đi được chứ bên đây chú còn Min Ji mà.

- Tui sợ cảnh này nên hôm qua chưa dám xem, tối nay ra nốt tập 10 xem luôn một thể, tức á.

- Mọi người yên tâm, phim mới được 1/10 truyện thôi nam chính chết thế nào được, NSX còn muốn làm mùa 2 mùa 3 nữa mà.