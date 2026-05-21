Phim Hàn minh chứng cho câu "biên kịch mãi mãi là vua": Thoại thấm từng chữ, 1000 năm nữa AI cũng không thay thế được

Mới đây, một đoạn video chia sẻ những câu thoại cực hay trong một số phim Hàn gần đây, đồng thời khẳng định tại sao trong ngành công nghiệp điện ảnh xứ Kim Chi, biên kịch luôn có vai trò vô cùng quan trọng và không thể bị AI thay thế đang thu hút nhiều sự chú ý. Trong số các tác phẩm được đưa vào có cả We Are All Trying Here (tựa Việt: Cuộc Chiến Trong Chúng Ta).

We Are All Trying Here là một bộ phim rất hay, đặc biệt là với những ai đang không thuận lợi trong cuộc sống.

Dù hiện tại màn ảnh Hàn Quốc có nhiều phim hay đang chiếu, thế nhưng We Are All Trying Here vẫn có một chỗ đứng riêng nhờ nội dung sâu sắc, chạm đến cảm xúc của khán giả. Bộ phim mang đến nhiều phân cảnh và những câu thoại "thấm" vô cùng.

Quả thực, dù AI đang có những bước phát triển mạnh mẽ và thậm chí còn dấn thân vào ngành điện ảnh, thế nhưng khi xem We Are All Trying Here, khán giả có lẽ vẫn sẽ chung cảm nhận rằng AI sẽ không bao giờ thay được vị trí biên kịch, nhất là với những biên kịch hàng đầu như Park Hae Young - người đứng sau thành công của We Are All Trying Here cùng với các tác phẩm xuất sắc My Liberation Notes, My Mister hay Another Miss Oh.

Park Hae Young là một trong những biên kịch hàng đầu Hàn Quốc.

Bình luận của netizen về chủ đề này:

- Với bản thân tui thì sự thành công của 1 bộ phim do rất nhiều yếu tố. Nhưng nếu để bình chọn cái gì quan trọng nhất của 1 bộ phim thì chắc chắn tui sẽ chọn kịch bản. Với tui thì kịch bản như nền móng của 1 bộ phim vậy.

- Rõ là địa vị của biên kịch ở Hàn rất cao. Mấy bộ phim của các biên kịch nổi tiếng lúc nào cũng được quan tâm, đôi khi người ta còn nhớ tên biên kịch trước cả đạo diễn và diễn viên. Phim mới của biên kịch nổi tiếng A,B,C... là câu thường được thấy khi xem tin tức về phim Hàn.

- Ai chưa xem phim này thì mau xem đi, còn 2 tập là hết mất rồi, trời ơi tui cược là con phim này sẽ thắng giải phim của năm, nó hay điên người.

- Công nhận, thứ dẫn dắt người xem chính là kịch bản.

Nói thêm về We Are All Trying Here, bộ phim xoay quanh hành trình tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn của những con người đang gặp rất nhiều trắc trở, đau khổ trong cuộc sống, phải chiến đấu với cảm giác vô giá trị mỗi ngày. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên tài năng và nổi tiếng trên màn ảnh Hàn như Koo Kyo Hwan, Go Youn Jung, Oh Jung Se, Kang Mal Geum, Park Hae Joon, Bae Jong Ok, Han Sun Hwa và Choi Won Young.

Gần đây, We Are All Trying Here gây ra những ý kiến trái chiều xoay quanh phân cảnh nhân vật Byeon Eun Ah (Go Youn Jung) choàng áo qua người Hwang Dong Man (Koo Kyo Hwan), tạo nên khung cảnh 2 người mặc chung một chiếc áo, như thế người mẹ đang ôm con. Một số khán giả nói rằng đây là cảnh gây lấn cấn và gượng gạo. Dẫu vậy, một số khác lại cho rằng nếu xem trọn vẹn bộ phim thay vì chỉ là những clip ngắn trên mạng, hiểu được toàn bộ diễn biến câu chuyện thì sẽ thấy đây là một phân cảnh rất hay.

