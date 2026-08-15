Phim Hàn hội tụ những con người đẳng cấp nhất showbiz: 2 nữ chính không ai chê được, thấy tên là muốn xem

Dù phải tới ngày 23/9, bộ phim mới chính thức ra mắt khán giả trên nền tảng Netflix, thế nhưng ngay từ lúc này, Possible Love đã gây chú ý và ngày càng được mong chờ. Lý do là bởi bộ phim này không chỉ sở hữu nội dung hấp dẫn mà còn quy tụ một ekip sản xuất hùng hậu cùng dàn diễn viên thực lực.

Possible Love xoay quanh hai cặp vợ chồng có cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Đó là Mi Ok và chồng Ho Seok, cùng Sang Woo và vợ Ye Ji. Một sự cố bất ngờ khiến thế giới của hai cặp đôi vốn tưởng chẳng liên quan dần đan xen vào nhau. Từ đây, những vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của họ, kéo theo hàng loạt biến động khó lường. Được biết, phim 18+ Possible Love được xếp hạng 18+ Restricted do có nội dung bạo lực và ngôn từ mạnh.

Possible Love hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn sốt không nhỏ khi ra mắt

Theo thông tin được công bố, Jeon Do Yeon đảm nhận vai Mi Ok, Sol Kyung Gu hóa thân thành Ho Seok, trong khi Zo In Sung đóng Sang Woo và Cho Yeo Jeong vào vai Ye Ji. Cả 4 người đều là những ngôi sao danh tiếng lừng lẫy.

Jeon Do Yeon là một trong những minh tinh hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc. Cô từng thử sức với rất nhiều dạng vai ở nhiều thể loại phim, từ những tác phẩm đời thường cho tới các bộ phim 18+ có nội dung nặng đô. Năm 2007, Jeon Do Yeon giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes, trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này. Cô cũng từng được vinh danh tại ba giải thưởng danh giá hàng đầu xứ kim chi gồm Baeksang, Rồng Xanh và Đại Chung.

Dự án quy tụ ekip sản xuất hùng hậu với dàn sao nổi tiếng.

Ở chiều ngược lại, Sol Kyung Gu cũng là ngôi sao nam đẳng cấp bậc nhất màn ảnh Hàn. Giống Jeon Do Yeon, ông sở hữu bề dày thành tích đáng nể và nhiều lần được vinh danh tại Baeksang, Rồng Xanh cũng như Đại Chung. Trong phim 18+ Possible Love, hai diễn viên kỳ cựu sẽ hóa thân thành một cặp vợ chồng.

Hai cái tên còn lại là Cho Yeo Jeong và Zo In Sung dù không sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ như hai tiền bối nhưng năng lực diễn xuất cũng đã được kiểm chứng qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng.

Không chỉ có dàn diễn viên chất lượng, phim 18+ Hàn Quốc Possible Love còn được cầm trịch bởi đạo diễn Lee Chang Dong. Ông từng hợp tác với Jeon Do Yeon trong Secret Sunshine (2007), cũng như Sol Kyung Gu ở Peppermint Candy (2000) và Oasis (2002).

Một vài hình ảnh trong phim

Kịch bản do Oh Jung Mi, người từng viết kịch bản cho Burning (2018), chắp bút. Đáng chú ý, giám đốc hình ảnh của phim là Kim Ji Yong, người từng góp mặt trong những bom tấn như Decision to Leave, Squid Game 2, Ashfall, The Fortress, The Age of Shadows, Hwayi, Cold Eyes... Trong khi đó, vị trí giám đốc âm nhạc được giao cho Jung Jae Il, cái tên góp phần vào thành công của những tác phẩm chất lượng như Parasite, Broker, Mickey 17 và Okja.

Với đội hình từ trước đến sau máy quay đều gồm những tên tuổi hàng đầu, Possible Love rõ ràng là một trong những phim 18+ Hàn Quốc đáng chú ý trong thời gian tới.

nguồn và ảnh: Netflix