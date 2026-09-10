Phim Hàn hay đến từng giây chiếm top 1 Netflix toàn cầu: Nam chính diễn như thần nhập, ghét cay đắng cũng không dám chê

Mới đây, Mousetrap đã vươn lên chiếm ngôi top 1 Netflix toàn cầu đối với các phim không nói tiếng Anh, cho thấy sức hút ngày càng lớn của tác phẩm sau khi lên sóng. Không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng, Mousetrap còn lọt top 10 Netflix tại 45 quốc gia. Đáng chú ý, thành tích trong tuần thứ 2 đã cải thiện rõ rệt so với tuần đầu tiên, khi số thị trường có phim góp mặt trong top 10 tăng thêm tới 32 quốc gia.

Mousetrap đã vươn lên top 1 Netflix toàn cầu đối với các phim không nói tiếng Anh.

Mousetrap xoay quanh Je Moon Jae, một tiểu thuyết gia sống gần như tách biệt với xã hội. Cuộc sống của anh bất ngờ đảo lộn khi một ngày nọ, điện thoại không còn nhận diện được dấu vân tay của chính chủ, trong khi người bạn duy nhất vốn thay anh giải quyết gần như mọi việc cũng đột nhiên biến mất.

Je Moon Jae nhanh chóng nhận ra mình không thể chứng minh danh tính của bản thân. Một kẻ bí ẩn có biệt danh Rat dường như đã lấy đi tất cả mọi thứ thuộc về anh, từ tên tuổi, danh tính cho tới tài sản. Để giành lại cuộc đời của mình, Je Moon Jae buộc phải lần theo dấu vết của Rat.

Hành trình này đưa anh tới gặp No Ja, tay chủ nợ do Sol Kyung Gu thủ vai. No Ja điều hành một công ty thám tử tư chuyên thu thập thông tin theo yêu cầu của khách hàng. Ông đã tìm kiếm Je Moon Jae suốt 3 năm sau khi người này vay tiền rồi biến mất. Vì muốn thu hồi khoản nợ, No Ja cũng tham gia cuộc săn lùng Rat.

Bên cạnh kịch bản bí ẩn và nhiều nút thắt, kịch tính và chất lượng từ đầu đến cuối, Mousetrap còn gây ấn tượng mạnh nhờ màn trình diễn "như thần nhập" của bộ đôi Ảnh đế Sol Kyung Gu và Ryu Jun Yeol.

Với Sol Kyung Gu, năng lực diễn xuất của nam tài tử vốn đã được khẳng định qua sự nghiệp lâu năm cùng hàng loạt tác phẩm và giải thưởng lớn. Vì vậy, việc ngôi sao 59 gạo cội tiếp tục thể hiện hoàn hảo một nhân vật No Ja không phải điều quá bất ngờ.

Về phần Ryu Jun Yeol, anh lại mang đến một điểm nhấn khác. Nếu xét về tuổi nghề và bề dày thành tích, anh chưa thể đặt ngang với đàn anh Sol Kyung Gu. Tuy nhiên, nam diễn viên đã có một sự nghiệp đủ nổi bật để chứng minh năng lực của mình với những vai diễn và giải thưởng danh giá.

Sau ồn ào tình cảm liên quan đến Hyeri và Han So Hee, Ryu Jun Yeol từng chịu những phản ứng trái chiều và thiện cảm của một bộ phận công chúng đối với anh cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây là vấn đề đời tư và nên được tách biệt khỏi đánh giá chuyên môn. Với Mousetrap, Ryu Jun Yeol tiếp tục cho thấy khả năng lựa chọn kịch bản đáng chú ý cũng như năng lực xử lý những nhân vật phức tạp rất tốt, không có bất cứ điểm gì để chê.