Màn ảnh Hàn những tháng cuối năm 2026 ghi dấu ấn với Tình Yêu Ngụy Trang (Love in Disguise), bộ phim kết hợp yếu tố tình cảm, hài hước và trinh thám theo cách khá khác biệt. Tác phẩm không đi theo mô-típ tổng tài bá đạo hay chuyện tình lãng mạn quen thuộc, mà gây chú ý nhờ cách xây dựng cặp đôi có tính cách, ngoại hình trái ngược với khuôn mẫu thường thấy. Tình Yêu Ngụy Trang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, thậm chí đạt 9 điểm trên Douban - trang đánh giá phim của Trung Quốc với gần 40.000 lượt chấm.

Tình Yêu Ngụy Trang có sự tham gia của Im Si Wan và Seol In Ah, được chuyển thể từ webtoon Vì Sao Không Biết Là Phụ Nữ. Phim xoay quanh Yoon Yi Jun (Im Si Wan), giám đốc điều hành của tập đoàn tài phiệt Taegang, bất ngờ vướng vào một vụ án mạng kỳ lạ và trở thành nghi phạm hàng đầu. Để điều tra sự việc, nữ cảnh sát Kang Jae Hee (Seol In Ah) từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, cải trang thành trợ lý nam và tiếp cận anh. Quá trình sống và làm việc bên cạnh nhau khiến cả 2 dần phát hiện những bí mật đằng sau vụ án, đồng thời nảy sinh tình cảm.

Điểm hấp dẫn nhất của bộ phim nằm ở cách xây dựng hình tượng nhân vật chính trái ngược với quan niệm giới tính quen thuộc. Yoon Yi Jun có ngoại hình thanh tú, thích chăm chút vẻ ngoài và mang tính cách có phần mềm mại. Kang Jae Hee lại sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, phong thái quyết đoán và tính cách thẳng thắn. Cô thường để tóc ngắn, mặc trang phục thoải mái nên nhiều lần bị người khác nhầm là đàn ông.

Khán giả có thể dùng những cụm từ như "nữ mạnh nam mềm" hay "nữ A nam O" để mô tả cặp đôi, nhưng sức hút của Tình Yêu Ngụy Trang không chỉ nằm ở sự đảo ngược vai trò quen thuộc. Điều đáng chú ý là bộ phim duy trì nhất quán tính cách nhân vật thay vì xây dựng khác biệt chỉ để gây tò mò ban đầu. Im Si Wan và Seol In Ah cũng được đánh giá là lựa chọn phù hợp, khi thể hiện tự nhiên sự đối lập giữa 2 nhân vật mà không tạo cảm giác gượng ép.

Đặc biệt, phim không mắc phải một hạn chế thường thấy ở nhiều tác phẩm quảng bá hình tượng nữ chính mạnh mẽ. Trong không ít bộ phim tình cảm, nữ chính ban đầu được xây dựng độc lập, quyết đoán nhưng càng về sau càng bị làm cho yếu thế, nhường lại toàn bộ hào quang cho nam chính. Còn Tình Yêu Ngụy Trang lại duy trì được cá tính riêng của Kang Jae Hee từ đầu đến cuối, không cố ép cô trở thành hình mẫu nữ chính phụ thuộc vào người yêu.

Bên cạnh chuyện tình cảm, tuyến trinh thám cũng góp phần giữ nhịp phim. Vụ án mạng liên quan đến Yoon Yi Jun mở ra hàng loạt bí mật trong nội bộ tập đoàn tài phiệt, kéo theo những cuộc đấu đá quyền lực và các tình tiết đảo chiều. Trong khi đó, yếu tố hài hước được lồng ghép vào những tình huống sinh hoạt thường ngày, đặc biệt là các hiểu lầm phát sinh từ thân phận cải trang của Kang Jae Hee. Sự tương tác giữa 2 nhân vật tạo ra nhiều khoảnh khắc vừa vui nhộn vừa đáng yêu, giúp bộ phim không bị nặng nề bởi tuyến điều tra.

Điều đáng ghi nhận là Tình Yêu Ngụy Trang góp phần cho thấy phim tình cảm Hàn Quốc vẫn có khả năng làm mới mình sau nhiều năm bị phàn nàn vì lặp lại mô-típ. Trước đó, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt từng đạt 9.4 điểm trên Douban, trong khi Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không nhận được 8.3 điểm. Những tác phẩm được khán giả đánh giá cao gần đây đều không hoàn toàn dựa vào công thức tổng tài và chuyện tình ngọt ngào quen thuộc.

Thay vào đó, họ thử nghiệm những mối quan hệ khác biệt, xây dựng nhân vật có cá tính độc lập và mở rộng góc nhìn kể chuyện. Khán giả dường như ngày càng muốn xem những câu chuyện tình yêu đa dạng, tự nhiên thay vì tiếp tục chứng kiến những tình huống đã quá quen thuộc. Thành công của Tình Yêu Ngụy Trang vì thế không chỉ nằm ở điểm số ấn tượng, mà còn cho thấy một hướng đi đáng chú ý của dòng phim tình cảm Hàn Quốc.