Phim Hàn bị đánh giá là dở nhất 2022: Ngập tràn cảnh nóng vô nghĩa, nữ chính gây thất vọng nhưng sự thật là gì?

Giải Dâu Rừng là giải thưởng lấy cảm hứng từ Mâm Xôi Vàng, có mục đích "vinh danh" những bộ phim/diễn viên Hàn tệ nhất của năm. Giải thưởng năm nay vừa diễn ra cách đây không lâu và hạng mục phim tệ nhất năm đã có chủ nhân. Cái tên không may bị xướng lên lần này là Serve the people (Phục vụ nhân dân), một bộ phim khai thác câu chuyện tình yêu đầy oan trái giữa một người lính trẻ với vợ của chỉ huy sư đoàn.

Serve the people bị cho là phim dở nhất năm (Ảnh: Hancinema)

Về lý do nhận được tới 18/34 phiếu bầu, đứng hạng nhất trong danh sách phim tệ nhất năm, ban giảm khảo giải Dâu Rừng cho rằng Serve the people có quá nhiều cảnh nóng vô nghĩa, phản cảm và sự hi sinh của nam chính là quá lãng phí. Đặc biệt, nữ chính Ji Ahn cũng "giật giải" diễn xuất tệ của năm và bị giảm khảo Dâu Rừng cho là có một màn thể hiện thảm hoạ, gây thất vọng.

Nữ diễn viên Ji Ahn có nhiều cảnh nóng trong phim (Ảnh: Hancinema)

Bị chê bai nặng nề ở giải Dâu Rừng nhưng trên thực tế Serve the people lại là tác phẩm được đánh giá khá ổn thời điểm phim công chiếu. Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên được ở Trung Quốc, vì vậy kịch bản phim vốn rất chắc chắn với câu chuyện có ý tứ, thông điệp rõ nét. Chính bởi vậy trước kết quả này, khán giả Hàn tỏ ra khá hoang mang, khó hiểu.



Bình luận của khán giả:

- Nghe tin phim này nhận Dâu Rừng tôi mới mò đi xem, xong kiểu bất ngờ ý. Nó cuốn hơn tôi tưởng, cảm ơn giải thưởng này vì đã giúp tôi kiếm được một bộ phim hay. - Phim này đúng là khá nhiều cảnh nóng hơi thừa thãi thật nhưng tôi thấy nội dung ổn mà, không đến nỗi nhận cái giải này. - Cái cảnh nóng thì tôi đồng ý nhưng diễn xuất của nữ chính thì phản đối nha, cô ấy diễn ổn quá chừng mà. - Phim này tôi xem hồi chiếu rạp rồi, cái kết không ưng thật nhưng tổng thể ổn nha. Còn cái giải Dâu Rừng này tôi thấy không đáng tin.

Phim miêu tả mối tình lãng mạn giữa nhưng đầy tội lỗi giữa Mu Gwang, một người lính mẫu mực và Su Ryun, người vợ trẻ xinh đẹp của chỉ huy sư đoàn, lấy bối cảnh một quốc gia hư cấu rất giống Triều Tiên những năm 1970. Thế nhưng không thể phủ nhận việc cảnh nóng xuất hiện dày đặc trong phim ít nhiều gây ra sự khó chịu cho khán giả, khiến thông điệp của câu chuyện bị lệch hướng. Như tờ Cine21 từng nhận xét: "Trọng tâm của bộ phim thiên về tình dục hơn là tình yêu."

Serve the people thực sự có gây tranh cãi nhưng không phải một tác phẩm quá tệ (Ảnh: Hancinema)

Nhìn lại những đánh giá nhận xét của khán giả, giới chuyên môn về Serve the people thì có thể thấy bộ phim ít nhiều gây tranh cãi nhưng để nói là tệ hại nhất năm thì có phần khá oan ức. Đặc biệt màn thể hiện của nữ diễn viên Ji Ahn không hề tệ hại, thậm chí cô còn xứng đáng được khen ngợi bởi sự táo bạo và nhập vai của mình.