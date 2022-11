Phim 'Giấc mơ của mẹ': Diễm My 9X đẹp rạng ngời trong ngày cưới

Ekip sản xuất phim truyền hình "Giấc mơ của mẹ" vừa chia sẻ loạt ảnh đám cưới của các nhân vật do Diễm My 9X và Quốc Anh thể hiện.

Khoác lên mình lễ phục cô dâu, Diễm My 9x rạng rỡ theo chân chồng màn ảnh về dinh, nhan sắc mặn mà khiến khán giả xuýt xoa. Ảnh cưới được nhà sản xuất tung ra cho thấy không khí náo nhiệt của buổi lễ.

Cặp đôi Diễm My và Quốc Anh khi quay cảnh đám cưới

Trước khi đưa dâu, cặp đôi Trà My (Diễm My) - Trọng Khang (Quốc Anh) thắp nhang, lạy lễ trước bàn thờ gia tiên. Ngoài lễ phục trắng tinh tươm của cô dâu chú rể, phụ huynh hai bên đều chọn áo dài truyền thống làm trang phục đưa rước dâu. Lễ cưới của cả hai là sự giao thoa giữa phong cách hiện đại và truyền thống, một nét văn hóa phổ biến thường thấy trong các đám cưới ở miền Nam.

Diễm My 9X chia sẻ, Quốc Anh là bạn diễn rất dễ thương. Mặc dù về tuổi tác, Quốc Anh thua cô 8 tuổi nhưng cả hai lại rất dễ hòa nhập và trao đổi. Lúc đầu, khi mới nhận phim, nữ diễn viên cũng khá lo lắng khi phải diễn cặp cùng một chàng trai trẻ tuổi. Tuy nhiên, trước và trong thời gian quay phim, Diễm My và Quốc Anh thường xuyên bàn bạc với nhau về kịch bản, những cảnh diễn để làm sao cả hai có thể vào vai tốt nhất, cô nhận thấy Quốc Anh là một chàng trai rất nỗ lực và cầu tiến.

Hồng Vân đóng vai mẹ Diễm My, Khánh Huyền đóng vai mẹ Quốc Anh

Bởi vậy khi tới phim trường cũng như ngay cả trên phim, khán giả đều thấy cả hai tương tác rất ngọt. Diễm My cho biết, điều cô vui nhất không chỉ là những lời khen về diễn xuất mà hầu như mọi người đều bảo rằng lúc xem phim không mấy ai nghĩ rằng Diễm My hơn Quốc Anh tận 8 tuổi.

Bộ phim "Giấc mơ của mẹ" với sự tham gia diễn xuất của NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9x, Trần Ngọc Vàng đã gần bước đến giai đoạn cuối với hàng loạt tình tiết quan trọng gây xáo trộn nhà bà Thanh. Sau lễ cưới nhỏ của em út Kiên Cường, nhà bà Thanh đón thêm tin vui thứ hai về chuyện cưới xin của Trà My (Diễm My 9x) và Trọng Khang (Quốc Anh).

Diễm My 9x nhận được rất nhiều sự quan tâm sau khi đóng bộ phim này

Trước đêm tiễn con gái về nhà chồng, bà Thanh cũng cho thấy tấm lòng yêu con của một người mẹ. Bồn chồn muốn gần con thêm vài ngày nhưng lại ngại không dám thể hiện, hết đi ra rồi lại đi vào trông con gái trở về. Bà trải lòng về những sai lầm trong cách san sẻ tình thương với 3 người con, nhận sai và chỉ hy vọng Trà My thật sự có được một hôn nhân hạnh phúc. Sau tất cả, gia đình vẫn là gia đình. Nhà là nơi để về, dù đôi khi các thành viên chưa thể hiểu nhau.

Đám cưới cặp đôi Trà My – Trọng Khang diễn ra vô cùng linh đình, náo nhiệt, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Dàn bê tráp, phù dâu, phù rể của cặp đôi đều là những người bạn thân thiết. Trải qua bao khó khăn, cả hai đã được hưởng quả ngọt nhưng cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu với những thử thách cũng chính thức bắt đầu từ đây.