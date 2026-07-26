Phim dân quốc bị chê vì quá dở, khán giả tìm về siêu phẩm 16 năm trước để "rửa mắt"

Bộ phim dân quốc Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính từng được kỳ vọng là một trong những dự án nổi bật trong năm 2026, nhưng ngay khi lên sóng lại vấp phải làn sóng tranh cãi. Không chỉ bị chê về kịch bản sáo rỗng, lời thoại sến súa và cách xây dựng nhân vật thiếu thuyết phục, bộ phim còn khiến khán giả bất ngờ khi liên tục được đặt lên bàn cân với Không Kịp Nói Yêu Em - tác phẩm dân quốc kinh điển từng gây sốt 16 năm trước.

Điều khiến 2 bộ phim được đặt lên bàn cân là do cùng thuộc một "vũ trụ" câu chuyện. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn xoay quanh Mộ Dung Thanh Dịch, con trai của Mộ Dung Phong - nam chính trong Không Kịp Nói Yêu Em. Cả 2 đều được chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, cùng khai thác mô típ tình yêu đau thương giữa bối cảnh dân quốc đầy biến động.

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn bị so sánh với Không Kịp Nói Yêu Em.

Không Kịp Nói Yêu Em kể về chuyện tình giữa tiểu thư Doãn Tịnh Uyển (Lý Tiểu Nhiễm) và thiếu soái Mộ Dung Phong (Chung Hán Lương). Họ gặp nhau trên chuyến tàu khi cùng vướng vào một vụ ám sát, từ đó nảy sinh tình cảm. Nhưng giữa thời loạn lạc, Mộ Dung Phong phải gánh trên vai trách nhiệm gia tộc và quyền lực, buộc phải lựa chọn cuộc hôn nhân chính trị dù vẫn không thể buông bỏ người mình yêu.

Điểm hấp dẫn của bộ phim nằm ở việc dù khai thác chuyện tình bi kịch, mọi lựa chọn của nhân vật đều có nguyên nhân rõ ràng. Mộ Dung Phong không chỉ là một người đàn ông si tình mà còn là một vị tướng phải cân bằng giữa tình yêu và trách nhiệm. Còn Doãn Tịnh Uyển dù yêu sâu đậm vẫn giữ được sự kiêu hãnh, không chấp nhận đánh mất bản thân.

Trong khi đó, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn dù sở hữu nền tảng câu chuyện liên quan đến gia tộc Mộ Dung nhưng lại bị đánh giá là lạm dụng quá nhiều tình tiết gây sốc. Bộ phim đưa vào hàng loạt yếu tố như thân thế tráo đổi, nhân vật chết đi sống lại, tình yêu cấm kỵ giữa những mối quan hệ phức tạp, trả thù và tranh đấu gia tộc.

Hơn nữa, nhiều tình tiết được đưa ra ngay từ đầu nhưng thiếu quá trình xây dựng, khiến câu chuyện giống như đang cố tạo bi kịch thay vì để bi kịch phát triển tự nhiên. Một số khán giả nhận xét bộ phim có nhiều yếu tố giống mô típ phim ngắn hiện nay khi liên tục tung cao trào nhưng thiếu chiều sâu cảm xúc.

Không chỉ kịch bản, diễn xuất của 2 thế hệ diễn viên cũng trở thành điểm bị so sánh. Trong Không Kịp Nói Yêu Em, Chung Hán Lương đã tạo nên hình tượng Mộ Dung Phong đầy sức hút. Anh thể hiện được sự mạnh mẽ của một thiếu soái trên chiến trường nhưng đồng thời cũng khắc họa được sự giằng xé của một người đàn ông yêu mà không thể giữ.

Lý Tiểu Nhiễm cũng để lại dấu ấn với nhân vật Doãn Tịnh Uyển - một cô gái dịu dàng nhưng kiên cường. Những cảnh chia ly giữa 2 nhân vật không cần quá nhiều lời thoại vẫn đủ khiến khán giả cảm nhận được sự đau đớn và bất lực.

Trương Lăng Hách dù sở hữu ngoại hình phù hợp với dòng phim dân quốc nhưng lại bị cho là chưa thể hiện được sự phức tạp của Mộ Dung Thanh Dịch. Vương Sở Nhiên cũng gặp vấn đề tương tự. Nữ diễn viên được đánh giá cao về nhan sắc, khí chất phù hợp với tạo hình dân quốc, nhưng khả năng diễn xuất chưa duy trì được sự ổn định. Khi kết hợp cùng Trương Lăng Hách, cả 2 có ngoại hình tương xứng nhưng lại thiếu cảm giác ăn ý, khiến chuyện tình vốn được xây dựng theo hướng bi thương, mãnh liệt không tạo được sức nặng cảm xúc.

Đáng chú ý, dù có mức đầu tư được công bố lên tới khoảng 270 triệu tệ (hơn 1000 tỷ đồng), bộ phim vẫn không tạo được cảm giác tương xứng với kinh phí. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng những hình ảnh quảng bá trước khi phim phát sóng còn hấp dẫn hơn chất lượng trong tác phẩm hoàn chỉnh.

Sự thất bại của Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn cũng khiến khán giả lựa chọn xem lại Không Kịp Nói Yêu Em. Dù đã qua 16 năm nhưng bộ phim của Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm vẫn giữ được sức hút nhờ kịch bản chắc tay, nhân vật có chiều sâu và cách kể chuyện giàu cảm xúc.

Một bộ phim dựa vào những tình tiết gây sốc có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng để trở thành tác phẩm được nhớ đến lâu dài, điều giữ chân khán giả lâu dài vẫn là kịch bản chắc tay và cảm xúc chân thực. Chính khoảng cách đó khiến Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn dù được đầu tư lớn vẫn khó vượt qua cái bóng của Không Kịp Nói Yêu Em.