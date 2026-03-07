Phim cực ngắn AI thu hút hàng trăm triệu lượt xem

Trong những ngày đầu năm 2026, một số bộ phim cực ngắn gây bất ngờ vì đó là những sản phẩm hoàn toàn được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo AI nhưng có độ chính xác cao trong cử động nhân vật, bối cảnh. Các bộ phim cực ngắn như Thái hậu 3 tuổi rưỡi, Uyển Tâm kế, Trảm tiên đài... đều đạt hơn 100 triệu lượt xem đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi về tương lai của ngành sản xuất phim trong kỷ nguyên AI.

Hình ảnh của các bộ phim AI ngày càng hoàn thiện. (Ảnh: Weibo)

Phim cực ngắn AI dựa trên sự phát triển mạnh mẽ thời gian qua của phim cực ngắn, còn gọi là món ăn nhanh thời đại số. Đây là những bộ phim màn hình dọc, phù hợp điện thoại thông minh, mỗi tập thường dài từ 30 giây đến dưới 10 phút, với cốt truyện nhanh, kịch tính và nhiều nút thắt bất ngờ. Một bộ phim có thể gồm 50 - 100 tập, nhưng tổng thời lượng chỉ tương đương một bộ phim truyền hình dài tập. Định dạng này đặc biệt phù hợp với thói quen tiêu thụ nội dung của người dùng hiện đại. Họ thường xem video trong các khoảng thời gian ngắn như lúc chờ xe, giờ nghỉ trưa hoặc trước khi ngủ.

Theo báo cáo của Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Trực tuyến Trung Quốc, thị trường phim siêu ngắn tại nước này đã đạt hơn 50 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2024, thậm chí vượt doanh thu phòng vé điện ảnh trong cùng năm.

Một số phim chỉ dài vài chục giây nhưng có thể đạt hàng chục triệu lượt xem trong vài ngày. Một số video khác, đặc biệt là các clip kể chuyện về động vật hoặc các nhân vật hoạt hình thậm chí có thể vượt 100 triệu lượt xem, nhờ khả năng khai thác cảm xúc mạnh mẽ của khán giả. Đáng chú ý, nhiều khán giả cho biết họ khó phân biệt giữa diễn viên thật và nhân vật AI trong các cảnh quay cận mặt, khi công nghệ mô phỏng biểu cảm ngày càng hoàn thiện.

Một bộ phim cực ngắn AI về đề tài khoa học viễn tưởng. (Ảnh: Weibo)

Thành công của phim cực ngắn AI không chỉ đến từ công nghệ, mà còn từ cách kể chuyện. Đằng sau cơn sốt lượt xem là một mô hình kinh doanh đầy tiềm năng. Nhiều nền tảng cho phép người xem xem miễn phí vài tập đầu, nhưng phải trả phí để mở khóa các tập tiếp theo. Theo khảo sát của iResearch, hơn một nửa người xem phim cực ngắn sẵn sàng trả tiền để xem tiếp nội dung, với mức chi trung bình từ 11 đến 50 Nhân dân tệ/tháng. Ngoài ra, các nhà sản xuất còn kiếm tiền từ quảng cáo, bán bản quyền và thương mại hóa nội dung. Một số nhà sáng tạo thậm chí có thể kiếm hàng nghìn Nhân dân tệ cho mỗi video đạt hơn 10 triệu lượt xem trên nền tảng video ngắn.

Sự bùng nổ của phim cực ngắn AI đang kéo theo một làn sóng sáng tạo mới trong ngành giải trí. Các công ty công nghệ đang phát triển nhiều công cụ hỗ trợ sản xuất nội dung, từ AI viết kịch bản, tạo bảng phác họa (storyboard) cho đến dựng cảnh 3D và tạo nhân vật số. Nhờ những công cụ này, thời gian sản xuất có thể tăng tốc gấp nhiều lần so với phương pháp truyền thống. Một số chuyên gia cho rằng AI có thể tăng hiệu suất sản xuất phim lên gấp 3 - 4 lần, đồng thời giảm đáng kể chi phí.

Không chỉ thay đổi cách thức sản xuất, phim cực ngắn bằng AI còn mở rộng đáng kể phạm vi nội dung và tệp khán giả. Trong đó, các tác phẩm hoạt hình AI thường khai thác những đề tài giả tưởng như tận thế, tái sinh hay huyền ảo là những thể loại đòi hỏi nhiều hiệu ứng hình ảnh phức tạp. Ngược lại, các phim cực ngắn AI sử dụng nhân vật “người thật” lại hướng mạnh đến nhóm khán giả nữ, với các chủ đề quen thuộc như tình cảm, gia đình, đấu trí cung đình hay những câu chuyện xoay quanh trẻ em.

Về đối tượng người xem, khán giả của phim AI cực ngắn hiện tập trung chủ yếu ở ba nhóm: người trẻ từ 25 - 35 tuổi (chiếm khoảng 45%), yêu thích công nghệ mới và nhịp phim nhanh; khán giả trung niên từ 41- 61 tuổi (khoảng 30%), thường quan tâm đến các bộ phim gia đình, phim lịch sử và những người làm trong ngành điện ảnh (khoảng 15%), theo dõi để tìm hiểu và nghiên cứu công nghệ mới.

Các khảo sát cho thấy khoảng 60% khán giả của phim cực ngắn AI và đồng thời xem phim cực ngắn quay thật, cho thấy hai hình thức này đang song song tồn tại và bổ trợ cho nhau trong hệ sinh thái nội dung số. Vẫn có ý kiến cho rằng biểu cảm nhân vật đôi khi chưa tự nhiên hoặc khẩu hình chưa hoàn toàn khớp lời thoại... những hạn chế được xem là mang tính tạm thời trong quá trình phát triển của công nghệ.

Chủ đề chiến đấu với quái vật, ngày tận thế là đề tài yêu thích của phim cực ngắn bằng AI.(Ảnh: Weibo)

Nhiều nhà làm phim lo ngại rằng sự phổ biến của AI có thể khiến ngành rơi vào tình trạng nội dung rập khuôn và chất lượng kịch bản giảm sút. Một số khán giả cũng chỉ ra rằng nhiều phim AI hiện nay vẫn còn hạn chế về chuyển động nhân vật hoặc logic câu chuyện. Tuy nhiên, ngay cả những người hoài nghi cũng thừa nhận rằng AI đang mở ra một thử nghiệm thú vị cho ngành giải trí.

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận rằng phim cực ngắn AI đang trở thành một hiện tượng văn hóa mới trên internet. Chúng không chỉ thay đổi cách khán giả xem phim, mà còn đặt ra câu hỏi lớn cho tương lai của ngành sản xuất nội dung. Giờ đây, với AI, bất kỳ ai cũng có thể trở thành "nhà làm phim" chỉ với một chiếc máy tính. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy ngành giải trí đang bước vào một kỷ nguyên mới, khi công nghệ và sáng tạo giao thoa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.