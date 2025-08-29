Phim của Hoài Linh mới chiếu đã flop thảm: Doanh thu kém Mưa Đỏ 14 lần, MXH không ai nhắc

Làm Giàu Với Ma 2 là bộ phim tiếp nối thành công từ phần 1 ra mắt đợt nghỉ lễ 2/9 năm ngoái. Năm nay, phim vẫn quy tụ 3 gương mặt làm nên doanh thu trăm tỷ của phần 1 là NS Hoài Linh - Tuấn Trần - Diệp Bảo Ngọc và vẫn ra mắt vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh. Có lẽ ekip làm phim khá tự tin vào việc sẽ tiếp tục oanh tạc kỳ nghỉ lễ như năm ngoái, cho đến khi Mưa Đỏ xuất hiện, gây ra cơn sốt kéo dài suốt hơn 1 tuần qua và sẽ còn càn quét phòng vé dịp nghỉ lễ.

NS Hoài Linh trong Làm Giàu Với Ma 2

Ngày 29/8, Làm Giàu Với Ma 2 chính thức công chiếu sau những suất chiếu. Tình hình doanh thu không mấy khả quan khi tính đến 10h sáng, phim chưa thu nổi 1 tỷ đồng. Dù vẫn đứng thứ 2 phòng vé, do không có tác phẩm hot nào ra mắt trong dịp này, nhưng doanh thu ngày công chiếu đầu tiên của Làm Giàu Với Ma 2 chưa bằng 1/14 lần so với Mưa Đỏ. Đáng chú ý khi phim cũng được xếp số suất chiếu không hề nhỏ, gần 2000 suất, điều này cho thấy tỷ lệ lấp đầy phòng vé không cao của bộ phim.

Doanh thu trong ngày của 2 phim lúc 10h sáng ngày 29/8 do Boxofficevietnam ghi nhận

Trên mạng xã hội, bộ phim của NS Hoài Linh cũng đang nhận về một số những phản hồi tích cực ban đầu. Thế nhưng dễ nhận thấy số lượng review phim, dù khen hay chê ở trên mạng xã hội thì đều không nhiều. Những ngày này, những chủ đề mà cư dân mạng quan tâm và đề cập nhiều nhất chỉ có Mưa Đỏ và sự kiện A80. Làm Giàu Vớ Ma 2 tưởng đâu là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vương phòng vé dịp nghỉ lễ thì lại flop thảm mọi mặt trận, thua đau trước Mưa Đỏ cả trên mạng xã hội lẫn ngoài phòng vé. Nhiều người còn cho rằng phim nên rút khỏi rạp, chọn 1 thời điểm chiếu khác nếu không muốn lâm vào tình cảnh lỗ nặng.

Dù có tên Làm Giàu Với Ma 2 nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn khác so với phần 1. Phim xoay quanh hành trình giành lấy chiếc nhẫn kim cương 9 tỷ của nữ minh tinh Anh Thư (Ngọc Xuân thủ vai) đã qua đời do tai nạn. Nhóm 5 người gồm ông Nháy (Hoài Linh), Minh Gọn (Tuấn Trần), Đáng (La Thành), Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Giang (Võ Tấn Phát) phát hiện thi thể của Anh Thư và giao tiếp được với linh hồn của cô thông qua chiếc máy ảnh. Anh Thư hứa hẹn sẽ tặng chiếc nhẫn 9 tỷ cho người đưa được cô về nhà.

