Chiều 27/8, buổi công chiếu phim Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút hàng trăm khán giả, nghệ sĩ và giới truyền thông. Sự kiện không chỉ mang bầu không khí sôi động mà còn trở nên ý nghĩa hơn khi có sự hiện diện và lời chúc mừng từ ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh, khẳng định sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước đối với một dự án phim thương mại được kỳ vọng bùng nổ doanh thu.

Trong không khí trang trọng nhưng gần gũi, NSƯT Hoài Linh, Diệp Bảo Ngọc, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân cùng đạo diễn Trung Lùn đã gửi lời chào đến khán giả Thủ đô. Sự có mặt của Hoài Linh đặc biệt gây chú ý, bởi đây là lần đầu tiên nam nghệ sĩ ra Hà Nội tham gia quảng bá phim.

Trước đông đảo khán giả, Hoài Linh chia sẻ chân thành: “Đây là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội với tư cách một diễn viên đi cùng ê-kíp. Tôi tin ai cũng sẽ cười khi xem bộ phim này. Còn cảnh hành động thì giờ tôi cũng gần 60 rồi, nhưng các em trẻ không ngại thì tôi cũng chẳng có gì phải ngại làm cả.”

NSƯT Hoài Linh và Trần Gia Huy

Sự kiện công chiếu còn là dịp để nghệ sĩ và khán giả giao lưu, chia sẻ cảm xúc. Diễn viên trẻ Trần Gia Huy – gương mặt từng ghi dấu ấn trong Mưa Đỏ – xúc động bày tỏ: “Tôi đến đây vì anh Tuấn Trần nhưng xin dành sự kính trọng cho chú Hoài Linh. Chú dù đã có tuổi nhưng vẫn đóng một bộ phim hành động hết sức khó nhằn. Ban đầu tôi nghĩ đây là một bộ phim hài, nhưng về sau lại khóc. Tôi ngưỡng mộ vai diễn của anh Tuấn Trần, thật sự rất chạm đến tôi.”

Trong khi đó, diễn viên Huỳnh Anh nhận định: “Tôi cảm nhận được vô số cung bậc cảm xúc trong phim, từ tiếng cười đến nước mắt. Những cảnh hành động được xử lý rất chất lượng, khiến tôi nghẹt thở đến tận những phút cuối cùng.”

Nói về thị trường phim, NSƯT Hoài Linh thẳng thắn nhìn nhận: “Khán giả bây giờ họ khác lắm, biết cách chọn lựa và sẽ ủng hộ những dự án được làm chỉn chu. Ví dụ gần đây Mưa Đỏ là phim chiến tranh cách mạng nhưng hiệu ứng và doanh thu quá kinh khủng. Vì vậy, mình chỉ cần quan tâm đến vai diễn, làm sao để tốt nhất có thể.”

Ông cũng chia sẻ thêm về áp lực doanh thu: “Mười năm trước, phim đạt trăm tỷ đã là rất nhiều. Giờ mọi thứ phụ thuộc kịch bản và đạo diễn, chứ không thể chỉ dựa vào danh xưng. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim này.”

Đạo diễn Trung Lùn cũng thừa nhận: “Làm phim thương mại thì yếu tố doanh thu luôn là áp lực lớn. Nhưng nhờ thành công của phần 1, chúng tôi mới có cơ hội đầu tư hoành tráng hơn cho phần này. Tôi vui khi thấy phim Việt rầm rộ trong mùa lễ và hy vọng Cuộc Chiến Hột Xoàn sẽ góp phần làm sôi động bức tranh ấy.”

Với dàn diễn viên hùng hậu gồm NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, La Thành, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân, Thanh Thức, Hứa Minh Đạt, NSND Việt Anh, NS Trung Dân, NSƯT Công Ninh…, Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên kỳ tích mới cho điện ảnh Việt.

Phim do Bluebells Studios sản xuất, Galaxy Studio phát hành, sẽ chính thức ra rạp từ ngày 29/8/2025.