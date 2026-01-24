Phim của Brad Pitt gây phẫn nộ

Lựa chọn gây tranh cãi

Có nhiều bất ngờ trong danh sách đề cử Giải thưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (Oscar) lần thứ 98, được công bố vào ngày 22/1 (giờ địa phương). F1: The Movie có cơ hội cạnh tranh hạng mục quan trọng nhất, Phim hay nhất, là một trong số đó.

Tác phẩm do Brad Pitt đóng chính có hai đề cử tại giải Quả cầu Vàng 2026, nhưng không phải là Phim điện ảnh hay nhất. Bộ phim cũng hoàn toàn vắng bóng trong hạng mục tương tự tại các giải tiền Oscar uy tín như Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA), Giải Lựa chọn của Nhà phê bình Điện ảnh (Critics Choice Awards), Giải Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh (SAG)…

F1 được đề cử giải Oscar cho Phim hay nhất.

Việc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đi ngược lại với số đông gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Những lời chỉ trích càng gay gắt hơn khi Wicked: For Good bị Oscar bỏ qua, bất chấp việc bộ phim ca nhạc này nhận được nhiều lời khen ngợi và đề cử tại các lễ trao giải khác.

Họ cho rằng F1 chỉ đơn thuần là bộ phim thương mại xem được, nhưng chưa đủ tầm để có tên trong danh sách đề cử Phim hay nhất của Oscar. Một bộ phận còn tỏ ra nghi ngờ tính chuyên nghiệp và minh bạch của AMPAS trong quá trình bầu chọn.

Cư dân mạng bình luận: “Sao F1 lại được đề cử mà Wicked: For Good thì không?”, “Thật điên rồ khi họ đề cử F1 cho hạng mục Phim hay nhất thay vì Wicked: For Good ”, “ F1 làm gì mà được đề cử cho hạng mục Phim hay nhất năm vậy chứ?”, “ F1 được đề cử còn Wicked thì không. Bộ phim đó chỉ xứng đáng được đề cử ở hạng mục nhạc phim thôi”, “ Wicked tay trắng, trong khi F1 có tận 4 đề cử. Đúng là ngày tận thế”, “ F1 không phải là bộ phim hay. Nó có một số cảnh quay ấn tượng và nhạc nền dễ nghe, nhưng chỉ đến vậy thôi. Mọi người so sánh nó với Top Gun: Maverick , nhưng phim của Tom Cruise có những tình tiết cảm xúc và những pha hành động gay cấn thực sự. F1 lại rỗng tuếch và nhàm chán”, “ F1 khá sến sẩm. Nếu muốn xem một bộ phim về đua xe công thức 1 thực sự, hãy chọn Rush (2013). Gay cấn, hồi hộp, đầy cảm xúc”, “ F1 không hay lắm. Phim có tính giải trí, nhưng không xứng đáng nhận giải thưởng”, “Là một fan của đua xe, tôi thấy F1 tạm được, nhưng nếu bảo hay thì chưa đến”…

Nhóm khán giả khác tỏ ra trung lập khi cho rằng cả F1 và Wicked: For Good đều đang bị đánh giá quá cao. So với những cái tên được đề cử khác như One Battle After Another, Marty Supreme, Sinners, The Secret Agent … cả hai đều không có khả năng cạnh tranh được.

Trong khi đó, một số ý kiến tỏ ra hài lòng với lựa chọn của Viện hàn lâm: “ Wicked bị đánh giá quá cao cũng như Sinners vậy. Ít nhất, F1 còn có cốt truyện mạch lạc hơn”, “Tôi nghĩ lần này ban tổ chức Oscar đã đưa ra một quyết định sáng suốt”, “Thật ra tôi khá bất ngờ, thông thường họ sẽ chọn những phim kén người xem. Tôi thích F1 và không bao giờ tự hành hạ mình bằng những thứ như Wicked ”, “ F1 hoàn toàn xứng đáng. Lần đầu tôi đi xem phim này vì con trai là fan cuồng nhiệt, còn tôi chỉ đơn thuần tò mò. Sau đó, chúng tôi xem thêm 3 lần nữa vì phim quá hấp dẫn. Nó cuốn hút từ đầu đến cuối, chưa kể nhạc phim xuất sắc”…

Khán giả tranh cãi về việc F1 hay Wicked: For Good xứng đáng được đề cử Oscar hơn.

Lý do F1 được đề cử Oscar

Theo Independent , đối với khán giả đại chúng, F1 được đề cử Phim hay nhất của Oscar là một cú sốc. Tuy nhiên, những người theo dõi sát sao giải thưởng này lại không mấy ngạc nhiên.

“Xét cho cùng, lý do chính để Viện Hàn lâm tăng số lượng đề cử cho Phim hay nhất từ 5 lên 10 vào năm 2009 là vì quá mệt mỏi với những lời phàn nàn rằng những bộ phim thành công vang dội, được khán giả yêu thích như The Dark Knight và Wall-E liên tục bị bỏ qua trong danh sách đề cử cho giải thưởng danh giá nhất của họ. Việc đưa F1 vào danh sách đề cử chính là điều mà họ đã tính toán từ lâu”, tờ báo Anh chỉ ra.

Thực tế cho thấy ban tổ chức Oscar đã báo hiệu cho tình huống này từ vài năm trước. Năm 2023, bộ phim trước đó của đạo diễn Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick, cũng được đề cử cho giải Phim hay nhất. Quyết định cũng gây bất ngờ lúc bấy giờ. Người ta lý giải phần lớn nguyên nhân được cho là nhờ vào sự thành công vang dội của bộ phim tại phòng vé toàn cầu. Sau khi thu về con số choáng ngợp 1,49 tỷ USD, Maverick được các nhà quan sát trong ngành ghi nhận “cứu vãn” ý niệm ra rạp xem phim. Người ta đặt câu hỏi liệu Viện Hàn lâm có bị xem là lỗi thời nếu bỏ qua một tác phẩm có sức hút như vậy?

F1 không đạt được thành công vang dội về mặt tài chính như Top Gun 2 , nhưng vẫn thu về một con số đáng nể là 631 triệu USD tại phòng vé. Ngay cả khi giới phê bình cho rằng câu chuyện về sự trở lại của Brad Pitt có phần rập khuôn, bộ phim vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về thành tựu kỹ thuật. Ngoài Phim hay nhất, tác phẩm đua xe này còn được đề cử Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Biên tập phim xuất sắc nhất và Âm thanh xuất sắc nhất.

Top Gun 2 cũng nhận được nhiều đề cử, cuối cùng chỉ giành được một giải cho Âm thanh xuất sắc nhất. Điều này dường như phần nào báo trước được số phận của F1 ở Oscar 2026.

Top Gun 2 dọn đường cho việc F1 được lựa chọn.

Phóng viên của Independent nhận định điều đáng tiếc nhất về đề cử Phim hay nhất của F1 là khiến những tác phẩm khác ít được biết đến hơn bị lỡ cơ hội tỏa sáng như Blue Moon của Richard Linklater, Weapons của Zach Cregger, It Was Just an Accident của Jafar Panahi hay No Other Choice của Park Chan Wook…

Bình luận viên của chương trình Good Morning America cho rằng việc đưa những bộ phim như F1, Sinners hay Hamnet giúp danh sách đề cử năm nay trở nên đa dạng và thú vị hơn. Bên cạnh đó, những cuộc tranh luận xung quanh F1 giúp giải thưởng thu hút được nhiều sự chú ý trong bối cảnh nhiều năm liền sụt giảm lượng người xem lễ trao giải.

F1 phát hành vào tháng 6/2025. Phim kể về Sonny Hayes (Brad Pitt) là tay đua F1 triển vọng vào thập niên 1990 nhưng đột ngột mất đi sự nghiệp đỉnh cao do gặp tai nạn nghiêm trọng. Sau 30 năm sống lang bạt và mờ nhạt, anh được đồng đội cũ Ruben Cervantes (Javier Bardem), ông chủ đội đua APXGP, mời trở lại để cứu tình hình thi đấu tồi tệ của đội. Kể từ đó, anh dẫn dắt tài năng trẻ Joshua Pearce (Damson Idris) giành chức vô địch thế giới.

Thời điểm đó, phim nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trên Rotten Tomatoes , phim nhận điểm "cà chua tươi" 83% từ các nhà phê bình có chuyên môn và 97% sự ủng hộ từ người xem. A là điểm số mà tác phẩm mới của Brad Pitt nhận được từ cuộc thăm dò ý kiến khán giả sau khi xem phim từ CinemaScore .