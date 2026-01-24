Minh tinh Vì Sao Đưa Anh Tới đột ngột qua đời

Vào ngày 24.2, Hiệp hội các nhà làm phim cao tuổi và gia đình thông báo nữ diễn viên kỳ cựu Nam Jung Hee đã qua đời ở tuổi 84. Bà ra đi tại nhà riêng vào ngày 22.1, do tuổi cao sức yếu. Sức khỏe của Nam Jung Hee đã suy yếu sau ca phẫu thuật cột sống từ 1 năm trước.

Minh tinh gạo cội sinh năm 1942, ra mắt năm 20 tuổi qua bộ phim Simcheongjeon. Trong suốt sự nghiệp, bà tham gia khoảng 300 bộ phim, bao gồm Festival, Chang và Chunhyangjeon của đạo diễn Im Kwon Taek, cũng như Jeong của đạo diễn Bae Chang Ho, khẳng định vị thế của mình như một nhân vật quan trọng trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Trong thập niên 1990, Nam Jung Hee là gương mặt quen thuộc với khán giả qua loạt phim kinh điển Đồng Hồ Cát, Romance. Những năm gần đây, bà xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như A Werewolf Boy (cùng Song Joong Ki, Park Bo Young), I Am Murderer, Brother, Vì Sao Đưa Anh Tới . Những đóng góp của Nam Jung Hee được ghi nhận bằng giải thưởng Diễn xuất Đặc biệt tại Lễ trao giải Grand Bell lần thứ 48 năm 2011.

Sự ra đi đột ngột của Nam Jung Hee khiến giới điện ảnh và công chúng bàng hoàng, đau xót. Lễ tang của bà sẽ được tổ chức tại phòng 14 của nhà tang lễ Bệnh viện Severance thuộc Đại học Yonsei ở Sinchon, Hàn Quốc vào lúc 8 giờ sáng ngày 26.1.

Trong suốt sự nghiệp, Nam Jung Hee đã tham gia đến hơn 300 bộ phim. Ảnh: Ilgan Sports

1 cảnh của nữ minh tinh quá cố trong A Werewolf Boy. Ảnh: Newsis

Nguồn: Ilgan Sports