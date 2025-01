Tối ngày 6/1 vừa qua, bộ phim The Queen Who Crowns của nữ diễn viên Cha Joo Young đã lên sóng tập đầu tiên sau những tranh cãi về việc liệu nó có đảm bảo tính chính xác xoay quanh bối cảnh lịch sử hay không. Ngay tập đầu, phim đã tạo nên cơn sốt tại Hàn bất chấp tranh cãi. Dù là phim đầu tuần chiếu trên đài cáp, dàn diễn viên không quá hot nhưng rating phim vẫn lên tới con số 4,9%, cao hơn cả phim cuối tuần vừa lên sóng của tvN - Hỏi Các Vì Sao. Thành tích này cũng giúp phim đứng đầu trong khung giờ phát sóng của nó tối thứ Hai vừa qua.

Tập 1 của phim mở đầu với lễ đăng quang hoành tráng và diễm lệ của hoàng hậu Won Kyung (Cha Joo Young) bên cạnh vua Lee Bang Won (Lee Hyun Wook). Trước đó, chính Won Kyung đã sát cánh bên chồng cùng vượt qua cuộc nổi loạn của các cuộc hoàng tử với lời tuyên bố "Lịch sử chắc chắn sẽ đứng về phía chúng ta". Thế nhưng chắc bao lâu sau, giữa họ lại xảy ra cuộc đối đầu bởi những suy nghĩ trái ngược, điều này dự đoán sự khởi đầu của một cuộc xung đột gay gắt.

Trước khi The Queen Who Crowns phát sóng, đã có những lo ngại về sự bóp méo lịch sử tuy nhiên chỉ sau 1 tập, phim đã hoàn toàn lật ngược thế cờ để chiếm trọn cảm tình từ khán giả. The Queen Who Crowns thành công mang đến những diễn biến thú vị bằng cách pha trộn cả chuyện tình yêu với những giao tranh khó tránh khỏi của một cặp đôi bị đặt vào bối cảnh chính trị đầy biến động của thời kỳ đầu triều đại Joseon. Won Kyung, người hết lòng phò tá chồng với tình yêu sâu sắc đến mức cô sẵn sàng bảo vệ anh không chút do dự để rồi sau đó, vì mâu thuẫn thời cuộc mà cô bị chính nhà vua đẩy ra xa, thậm chí còn bị hạ nhục.

Sau tập 1, khán giả và truyền thông Hàn bày tỏ sự choáng ngợp trước kịch bản quá xuất sắc và đặc biệt là màn trình diễn tuyệt vời, lột xác hoàn toàn của nữ chính Cha Joo Young. Ánh mắt khi ôn nhu khi sắc lạnh, chuyển biến quá đỉnh qua từng giai đoạn của nhân vật và hơn hết là tạo hình xinh đẹp, sang chảnh, đầy quyền lực của cô trong vai hoàng hậu Won Kyung thực sự khiến người xem thích thú. Sáng ngày 7/1, hàng loạt những trang tin lớn tại Hàn đưa tin về Cha Joo Young với những mỹ từ khen ngợi cả diễn xuất lẫn nhan sắc của cô. "Đây có phải là Hye Jeong của The Glory không? Cha Joo Young lột xác như thay đổi khuôn mặt của mình..." (theo Xportsnews). "Cha Joo Young, khuôn mặt sang chảnh này lần đầu tiên tôi nhìn thấy" (theo Dispatch). "Màn trình diễn đỉnh cao của Cha Joo Young chính là sức hấp dẫn áp đảo trong The Queen Who Crowns" (theo Heraldpop),...

Nói thêm về The Queen Who Crowns, đây là bộ phim dựa trên cuộc đời của Hoàng hậu Wongyeong, vợ của Taejong Lee Bang Won, vị vua thứ ba của triều đại Joseon. Với vai trò then chốt, cô đã hỗ trợ chồng mình, Lee Bang Won, trở thành vua thứ ba trong triều đại và cùng anh xây dựng nền tảng quyền lực cho hoàng tộc. Tuy nhiên, cô phải đối mặt với không ít gian truân khi phi tần Yeongsil liên tục có những âm mưu hãm hại, đe dọa đến vị trí của cô trong hậu cung.